Laura Luengo, la campeona emergente

JAVI PÉREZ Jueves, 25 de mayo 2023, 09:33 Comenta Compartir

Laura Luengo ha tirado de un golpetazo la puerta de la élite y ha entrado por méritos propios en el 'top' de las mejores atletas del país. El fondo español tiene un nuevo talento emergente que ya es una acreditada realidad, aunque a sus 25 años aún le queda mucho recorrido para crecer y por explotar sus cualidades en largas distancias. La atleta de Pasarón de la Vera ha completado un mes fantástico tras conseguir su primer título en un Campeonato de España en medio maratón, apenas 28 días después de subirse por primera vez a un podio nacional con el bronce en el de 10 km.

Sin tiempo para saborear su primer oro, Laura Luengo se subía a un avión horas después de correr en Santander para volar hasta Málaga y de ahí a Sierra Nevada donde se encuentra concentrada con la selección española para preparar la Copa de Europa de 10.000 de Francia del 3 de junio. «Todavía no lo he asimilado mucho. Es una sensación tan increíble que me parece hasta mentira. Es una pasada», cuenta la pasaroniega desde la cumbre granadina. La atleta extremeña tenía muy buenas sensaciones tras lograr su primer podio en el Campeonato de España de 10 km en ruta en Huelva. «Confías en estar dando guerra. Sabía que estaba muy bien de forma y pensaba que podía tener opciones de podio en la media maratón», reconoce.

En el Centro de Alto Rendimiento prepara su siguiente reto en la Copa de Europa. «En atletismo haces un objetivo y al día siguiente ya estás pensando en otro. No da tiempo a celebrarlo», asume Laura Luengo. «Ahora estamos en Sierra Nevada para recuperarnos de la media y ponernos a punto para el 10.000. Ya descansaré en verano», añade.

«Tenía claro dar el salto a maratón y ya que lo tengo tan claro lo doy por si tengo la oportunidad de ir a los Juegos»

La carrera de Laura Luengo discurre paralela a la de Yago Rojo, su compañero de entrenamientos en el grupo de Luismi Martín Berlanas y Juan del Campo. Para el madrileño el de medio maratón también ha sido su primer oro e igual que la extremeña el 16 de abril se estrenaba en un podio absoluto conquistando el subcampeonato en el Nacional de 10 km. Además, ambos coincidieron al mismo tiempo en pasar su licencia a la Federación Extremeña de Atletismo hace dos años. «Hemos tenido la suerte de compartir nuestra primera medalla absoluta. Llevamos un camino paralelo y somos de perfil y puntos fuertes muy parecidos», cuenta la atleta verata. Un cambio que ha sido toda una bendición al llegar acompañado de podios nacionales y sus primeras convocatorias con la selección española. Laura Luengo debutó como internacional en el Mundial de Cross de Australia en enero y tras sus recientes éxitos ha vuelto a ser seleccionada para la Copa de Europa de 10.000 en Pacé (Francia) y el Mundial de Medio Maratón de Riga en junio. «Me emociona mucho. Nací en Pasarón, toda mi familia es de allí y mis amigos también. Para todos es un orgullo verme representar a Extremadura», resalta.

Si impresionante está siendo su arranque en la ruta, la temporada de campo a través fue su gran explosión. Laura Luengo siempre ha estado en la pelea por el podio en los mejores cross del calendario nacional como su plata en Cantimpalos, sus bronces en el Gran Premio Cáceres y Aranda de Duero y quedarse a un puesto de medalla en el Campeonato de España y Alcobendas. «Este año he tenido un avance increíble y está siendo una temporada para enmarcar. Ya habrá tiempo de disfrutarla».

Ahora defiende los colores de la selección española en Mundiales y competiciones europeas, pero de niña le gustaba correr entre cerezos y gargantas típicos del paisaje natural de la comarca de la Vera que le vio nacer. «De pequeña corría el circuito de la Vera y todas las carreras que se organizaban por la zona cuando íbamos al pueblo en verano, también la Sansilvestre de Jaraíz. Me apuntaba a todas las carreras», recuerda. Aunque la de Pasarón confiesa que no destacaba mucho. «No era muy buena, la verdad. Pero con 15 años ya me clasificaba para Campeonatos de España, pero sin estar entre las mejores», admite. Unos veranos en los que nunca falla para la recolecta de cerezas de la finca familiar. «Pero poco, que luego mi tío cuando me escucha decirlo y me dice que quince días no es recoger cerezas», precisa sonriente.

Un año de profesional

Unos frutos que ahora también recoge como deportista. Apenas lleva un año dedicada en exclusiva al atletismo tras acabar la carrera de Derecho y ADE y ya ha cruzado la meta de las elegidas. «Pensaba que tardaría más años en llegar a esas marcas», apunta. Recién llegada, pero ya piensa en pasar a otro nivel y dar el salto al maratón. En realidad es una idea que lleva en su cabeza desde hace tiempo como plan de futuro, plazo que va a precipitar la cercanía de los Juegos de París. «Tenía claro dar el salto y ya que lo tengo tan claro lo doy por si tengo la oportunidad de ir a los Juegos. Pero no lo pienso mucho. Primero tengo que ver cómo se adapta el cuerpo a la maratón porque me queda mucho camino por recorrer. Mis entrenadores siempre han pensado que se me daría mejor la maratón. Mi cuerpo funciona mejor en distancias largas. Y mejor probar este año que es olímpico».

El punto de inflexión de su evolución meteórica llegó al recibir la beca como deportista de alto rendimiento. «Antes estaba trabajando y estudiando la carrera. Lo que me ha cambiado la perspectiva ha sido la beca en la Blume. Esto me permite entrenar en el Centro de Alto Rendimiento y económicamente es una ayuda para poder intentarlo. Es mi oportunidad y creo que puedo hacerlo bien». De ahí que haya aparcado las oposiciones para gestor procesal para centrarse en la carrera deportiva. «Se nota mucho tener todos los medios, recursos y también todo el tiempo. Tienes más tranquilidad», sostiene.

Esta pasión por el atletismo le viene desde muy pequeña. «Cuando me mudé a San Martín de Valdeiglesias. Es un pueblo de mucha tradición por el atletismo y de allí es mi entrenador Luismi, que estuvo en dos Juegos Olímpicos».

Comenta Reporta un error