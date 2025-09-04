HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Directo Mikel Merino mete el tercero de cabeza ante Bulgaria

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 5 J04/09 · Árbitro: Srdjan Jovanovic

Escudo Bulgaria

Bulgaria

20:45h.

0

-

3

España

Escudo Spain

Min. 56

  • Oyarzabal (4')

  • Cucurella (29')

  • Mikel Merino (37')

[ALTERNATIVE TEXT]

BGR

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Gol! Min 4'

Gol de Oyarzabal

Gol! Min 29'

Gol de Cucurella

Gol! Min 37'

Gol de Mikel Merino

Tarjeta amarilla Min 38'

Le Normand ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Mundial | Fase de clasificación

Directo | Mikel Merino mete el tercero de cabeza ante Bulgaria

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:28

Icono54'

Falta de Dean Huijsen (España).

Icono54'

Marin Petkov (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono54'

Pau Cubarsí (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono54'

Falta de Radoslav Kirilov (Bulgaria).

Icono53'

Ilia Gruev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono53'

Falta de Martín Zubimendi (España).

Icono53'

Remate parado. Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono52'

Falta de Lamine Yamal (España).

Icono52'

Aleksandar Kolev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono52'

Remate rechazado de Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono51'

Falta de Dean Huijsen (España).

Icono51'

Marin Petkov (Bulgaria) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono49'

Fuera de juego, Bulgaria. Aleksandar Kolev intentó un pase en profundidad pero Radoslav Kirilov estaba en posición de fuera de juego.

Icono48'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Nico Williams.

Icono47'

Falta de Mikel Merino (España).

Icono47'

Emil Tsenov (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza segunda parte Bulgaria 0, España 3.

Icono45'

Cambio en España, entra al campo Pau Cubarsí sustituyendo a Robin Le Normand.

Icono45'

Cambio en Bulgaria, entra al campo Marin Petkov sustituyendo a Vasil Panayotov.

Icono45'+2'

Final primera parte, Bulgaria 0, España 3.

Icono45'+1'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Marc Cucurella.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.

Icono42'

Fuera de juego, España. Mikel Merino intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.

Icono42'

Remate rechazado de Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono42'

Remate parado. Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono39'

Robin Le Normand (España) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono39'

Falta de Robin Le Normand (España).

Icono39'

Aleksandar Kolev (Bulgaria) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono38'

¡Gooooool! Bulgaria 0, España 3. Mikel Merino (España) remate de cabeza desde muy cerca tras un saque de esquina.

Icono37'

Corner,España. Corner cometido por Svetoslav Vutsov.

Icono37'

Corner,España. Corner cometido por Fabian Nürnberger.

Icono35'

Falta de Nico Williams (España).

Icono35'

Ilia Gruev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono34'

Remate fallado por Pedro Porro (España) remate con la derecha desde fuera del área tras un saque de esquina.

Icono33'

Corner,España. Corner cometido por Ilia Gruev.

Icono33'

Remate rechazado de Pedri (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marc Cucurella.

30'

Se reanuda el partido.

Icono30'

¡Gooooool! Bulgaria 0, España 2. Marc Cucurella (España) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

29'

Se reanuda el partido.

30'

El juego está detenido (Bulgaria).

Icono29'

Falta de Ilia Gruev (Bulgaria).

29'

El juego está detenido (España).

Icono28'

Robin Le Normand (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono28'

Falta de Aleksandar Kolev (Bulgaria).

Icono26'

Remate fallado por Dean Huijsen (España) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono24'

Mano de Aleksandar Kolev (Bulgaria).

Icono23'

Corner,España. Corner cometido por Svetoslav Vutsov.

Icono23'

Remate fallado por Dean Huijsen (España) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.

Icono22'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Lamine Yamal (España) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Pedro Porro.

Icono21'

Remate fallado por Ivaylo Chochev (Bulgaria) con un remate desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Kristian Dimitrov con un centro al área.

Icono20'

Corner,Bulgaria. Corner cometido por Pedro Porro.

Icono20'

Remate rechazado de Radoslav Kirilov (Bulgaria) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Emil Tsenov.

Icono19'

Falta de Robin Le Normand (España).

Icono19'

Aleksandar Kolev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono16'

Remate fallado por Pedri (España) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono13'

Robin Le Normand (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono13'

Falta de Aleksandar Kolev (Bulgaria).

Icono12'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Martín Zubimendi con un pase de cabeza.

Icono11'

Corner,España. Corner cometido por Kristian Dimitrov.

Icono5'

¡Gooooool! Bulgaria 0, España 1. Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono4'

Aleksandar Kolev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de Robin Le Normand (España).

Icono2'

Remate rechazado de Marc Cucurella (España) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono1'

Falta de Emil Tsenov (Bulgaria).

Icono1'

Mikel Oyarzabal (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Ilian Iliev

4-3-3

Alineación

Svetoslav Vutsov

portero

Anton Nedyalkov

defensa

Kristian Dimitrov

defensa

Marin Petkov

Sustituto

Fabian Nürnberger

defensa

Ilia Gruev

centrocampista

Ivaylo Chochev

centrocampista

Aleksandar Kolev

Delantero

Radoslav Kirilov

Delantero

Nikolay Minkov

Delantero

Vasil Panayotov

centrocampista

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Pau Cubarsí

Sustituto

Dean Huijsen

defensa

Marc Cucurella

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Mikel Oyarzabal

Delantero

Nico Williams

Delantero

Estadísticas

23,6%

ESP

BGR

76,4%

ESP

ESP

0 Goles 3
0 Remates a puerta 11
1 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 10
5 Faltas cometidas 9

