«Igual soy demasiado buena persona para jugar al fútbol»

Basta hablar un rato con Kike Royo para entender por qué era el ojito derecho de la hinchada del CD Badajoz. No solo fueron sus mágicos vuelos, sus paradas decisivas en momentos culminantes o su récord de minutos consecutivos sin encajar un tanto. Si a estos mimbres se añade que es un gran tipo, «demasiado buena persona para jugar al fútbol», como recalca, y que en apenas días ya parecía haber nacido en Valdepasillas, la explicación está argumentada. Tras un año mediocre para su nivel en Sabadell, regresa a Badajoz para devolverle allí donde quiso llevarle justo antes del Amorebieta.

–Buena sorpresa diste a muchos el jueves durante la presentación de las equipaciones.

–Es cierto que con esto de las redes sociales es difícil que la gente no se entere antes que el club, pero intenté guardar la sorpresa y estoy muy contento con la bienvenida que me dio la gente.

–Precisamente las redes sociales son un clamor con tu regreso. La afición, con unanimidad, está como loca.

–Están contentos. Yo estoy contento. Mi familia está contenta..., así que muy bien. No te voy a engañar, a veces hay que mirar más donde la familia es más feliz y eso lo he valorado más que el tema económico. Hemos venido porque el corazón nos lo ha pedido.

–Te vi bastante emocionado cuando Leticia te pasó el micro...

–Es que me fui de mi último partido, del que no quiero ni acordarme, con una puñalada clavada en el corazón y sé que estoy en deuda con la afición, el club y la ciudad. Cuando recibí la llamada ni me lo pensé, vine en un día.

–No hubo apenas negociación por lo que comentas.

–Nada, nada. Un día duró la negociación. No puse ningún impedimento.

–Esta última temporada en el Sabadell, ¿echabas de menos Badajoz?

–Hombre, fueron tres temporadas y con tantos buenos momentos... Cambiar de ciudad fue algo raro para nosotros, los niños estaban muy acoplados a la ciudad, yo me involucré mucho con la escuela de porteros, etc. En Sabadell recibíamos mucho cariño desde Badajoz.

–No sé si ese cambio se tradujo en un rendimiento menor, porque creo que las cosas no te han ido muy bien por allí. Diez partidos solo son pocos.

–Es que prácticamente lo he jugado todo desde que debuté en Segunda B y al final estaba mal acostumbrado. Yo entreno para jugar pero luego el que decide es el entrenador y no puedo decidir nada. Decidió que este año no tuviera esa continuidad y eso me ha servido para conocer otras facetas y trabajar mentalmente. No hay mal que por bien no venga.

–Se aprende más de los momentos malos que cuando todo va rodado.

–Totalmente, porque le das valor a otras cosas a las que antes no le dabas. Esto me ha servido para aprender. Hay que centrarse en el presente y el futuro, que va a ser muy bonito.

–Te involucraste tanto que hasta fundaste tu propia escuela de porteros, Gravity.

–Sí, estuve dos años y ahora mi intención es seguir porque hay gente que ya me lo ha pedido. Cuando yo era niño no tenía ese servicio y, si puedo ayudar a los chavales porteros, lo haré.

–Diste muchísimo en tus tres campañas aquí, pero, ¿qué fue lo que te dio el Badajoz y la ciudad?

–Mucha estabilidad, mucha tranquilidad, y, sobre todo, la confianza tan necesaria en un portero para rendir al nivel que lo hice yo. Cuando deje el fútbol siempre le estaré agradecido al Badajoz porque es un club que me lo ha dado todo y me siento muy identificado con él y la ciudad.

–Desde la distancia habrás seguido, y con preocupación, todo lo ocurrido desde tu marcha.

–He visto todos los partidos que no me coincidían con el mío. Como te dije, tengo una espinita clavada y pensaba: «Aunque este año no esté yo, espero que lo consigan». Al final había demasiado ruido no en lo deportivo, que es en lo que hay que centrarse. Me puse muy triste, pero los problemas tienen solución, aunque haya sido tarde. Ahora el destino ha hecho que vuelva a Badajoz.

–¿Qué fue lo primero que te vino a la mente cuando te enteraste del encarcelamiento de Joaquín Parra?

–Es que no me lo creía. Yo rescindí creo que un lunes o un martes y el jueves me llegó la noticia y me parecía mentira. Luego llamé a gente del club y me dijeron que era verdad y me lo tuve que creer. Yo con Joaquín tenía una buena relación más allá de lo deportivo y me dio mucha mucha pena. Pero prefiero no meterme en esos temas.

–Miremos al futuro. El grupo de Oliver no vino con los mejores credenciales, pero ahora parece que se palpa cierta ilusión y se han hecho cosas bien.

–Claro. Es que hay que hablar del tema deportivo para ilusionar. Lo otro, cuanto menos se hable, es que va bien. Tuve una llamada de Luis –Oliver–, tenía mucho interés en mi regreso, apostaron él y su familia por mí y le estoy muy agradecido. Es un proyecto muy ilusionante y al final se ha visto que el dinero no te garantiza ascender. Lo comprobamos ante el Amorebieta y creo que están haciendo un equipo que va a dar mucha guerra.

–Mencionabas el Amorebieta. ¿Cuántas horas y noches de sueño te quitó aquel drama?

–Mira, se me pone la piel de gallina. Me fui para casa y estuve quince días sin salir, no era persona. Estuve ido y creo que hasta le dije a mi mujer que mañana teníamos partido. Es que no recuerdo nada del partido.

–Es curioso que a un futbolista riojano, que no es de la casa y solo llevaba tres años aquí, le afectara tanto. Eso es claro ejemplo de tu involucración.

–Es que es mi forma de vivir el fútbol. La ciudad y el club los sentí como si fueran mi casa. Por eso me involucré tanto y aquello fue un palo muy grande.

–Ahora estarás de vacaciones

, pero imagino que tendrás ganas de que el balón eche a rodar.

–Muchas ganas. Quiero volver a tener esas sensaciones que tenía en Badajoz y adaptarme al entrenador y a la plantilla, que será nueva. Y cuanto antes, mejor.

–Ten cuidado con tanto cambio de aires que no se agrave el peligro por tu daltonismo.

–(Risas). Bueno. Llevo 31 años siendo daltónico y me moriré así. Hay que convivir con ello y llevarlo con naturalidad. Lo tengo controlado.

–Tranquilo que el Nuevo Vivero te perdonaría un fallo. Si te llaman hasta el 'Santo'.

–(Risas). Es una afición muy exigente, ¡eh! Ellos saben lo que doy y que no les voy a fallar. Es muy bonito que hablen bien de ti, al final lo que queda es la persona, porque en 30 años nadie se acordará de mi como jugador, sino de la persona que fue Kike Royo a su paso por Badajoz. Somos personas, aunque seamos futbolistas y estemos más expuestos. Yo siempre digo que igual soy demasiado buena persona para jugar al fútbol, pero no voy a cambiar.

