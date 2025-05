Belén Ester, el despertador de la colonia española en Qatar

javier asprón Enviado especial. Doha Jueves, 15 de diciembre 2022, 00:17 Comenta Compartir

Todas las mañanas, Belén Ester se pone delante del micrófono e inicia con una sonrisa 'El despertador', el 'morning show' que se ha convertido en el programa en español de referencia en la radio qatarí. Su perfil fue uno de los elegidos cuando la Qatar Media Corporation, el conglomerado que se encarga de la radiotelevisión pública, quiso ampliar su red de emisoras con una canal en el idioma de Cervantes. Antes ya los había creado en urdu, francés e inglés.

HolaQatar es el nombre de esa radio, donde el programa de Belén sirve de lugar de encuentro e información para la comunidad hispanohablante. «Somos un magazine de mañana en el que la idea es poner mucha música en español», cuenta a este periódico la directora y presentadora. «Nos hemos centrado mucho en la información mundialista, como es lógico. Pero la idea es combinar información de lo que pasa y se puede hacer en Qatar con entretenimiento. Hablamos y damos voz a un crisol enorme de nacionalidades, de acentos… Nos damos a conocer los unos a los otros con historias interesantes y mucho sentido del humor».

Belén llegó a Doha hace cuatro años tras aceptar su marido una oferta de trabajo de una empresa qatarí. Ella ejercía como periodista en Madrid colaborando para diferentes medios, sobre todo como crítica de cine. A Qatar se llevó el trabajo a cuestas hasta que le surgió otra oportunidad laboral. Comenzó a trabajar en la Secretaría General de la Cámara de Comercio de España, aunque no fue una etapa fácil. «Al poco tiempo llegó la pandemia. No había movimiento, ni contactos... El trabajo estaba muy limitado». Con la cercanía del Mundial llegó la oportunidad de entrar en HolaQatar, lo que le está permitiendo vivir un momento profesional excelente: «Fue una bendición. Cualquier periodista que ha hecho radio sabe que se crea una conexión especial con el medio y encima es una belleza participar en el nacimiento de un nuevo medio de comunicación. Estoy en un momento de mi carrera superbonito, no puedo decir otra cosa».

La conductora del programa se declara hincha del Real Madrid, aunque no demasiado futbolera. «Me divierten los partidos de la Champions o un clásico, pero me estimula mucho más cualquier festival de cine», cuenta sin vacilar. «Pero como periodista es un reto muy bonito abordar una parte de la información que no había tocado. Es muy interesante ver cómo durante unas semanas se hace un paréntesis en el devenir del día a día». En los análisis que hacen, eso sí, nunca falta el humor: «Creo que el fútbol se toma demasiado en serio».

El perfil de sus oyentes está muy definido. El público objetivo de HolaQatar es el expatriado de habla hispana. Personas que han ido a Qatar a trabajar solos o acompañados de sus familias. «La comunidad mayoritaria es la española. Se calcula que hay unos 4.000 residiendo ahora en el país. México y Argentina, que serían los siguientes, no llegan a los mil». Eso es sin Mundial de por medio, porque con la llegada de casi 80.000 mexicanos y 50.000 argentinos su número de oyentes potencial se ha disparado.

Tras cuatro años en Doha, Belén se siente más que satisfecha de su estancia en el país. «Al principio cuesta. El cambio llegó casi de un día para otro y el tema burocrático es difícil. Nosotros vinimos con una niña pequeña a mitad de curso. No sabía nada, ni el modo de vida, si era un país muy cerrado…».

Admite que el choque cultural es importante. También el estético, tanto en la forma de vestir de los qataríes como en el diseño de la propia ciudad. «Enseguida te acostumbras y forma parte de tu día a día, igual que la relación con ello. No hay necesidad de aprender árabe porque casi todo el mundo habla inglés. Qatar es del tamaño de la Región de Murcia con prácticamente una sola ciudad, y Doha es una ciudad muy manejable. Es una vida cómoda». Más allá del trabajo, asegura que abundan los planes familiares, y que la relación entre la colonia española es espectacular. «Hay mucha oferta cultural, mucho más de lo que la gente puede imaginar. Y también están volcados con el ocio, el deporte…».

Belén Ester, que también es autora de dos libros, no tiene fecha de vuelta. «Volveremos si encontramos un trabajo más apetecible», explica. A la vez, asegura que la estancia en Qatar le ha hecho cambiar la perspectiva sobre su vida: «Una vez que te vas fuera de España se abre mucho más la mente. Ahora mismo me plantearía con otros ojos la posibilidad de recalar en Perú, Finlandia o casi donde sea».

