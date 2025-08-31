Directo | Rayo - Barça

Secciones
Domingo, 31 de agosto 2025, 21:09
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Iñigo Pérez
4-4-1-1
Augusto Batalla
portero
Andrei Ratiu
defensa
Florian Lejeune
defensa
Luiz Felipe Ramos Marchi
defensa
Pep Chavarría
defensa
Isi Palazón
centrocampista
Pathé Ciss
centrocampista
Unai López
centrocampista
Álvaro García
centrocampista
Pedro Díaz
Delantero
Jorge de Frutos
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Andreas Christensen
defensa
Alejandro Balde
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Raphael Dias Belloli
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
0%
RAY
0%
BAR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
