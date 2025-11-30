HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 14 D30/11 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Girona Fútbol Club

Girona

21:00h.

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

GIR

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

Jornada 14

Directo | Girona - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:39

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Míchel Sánchez

4-3-3

Alineación

Paulo Gazzaniga

portero

Arnau Martínez

defensa

Hugo Rincón

defensa

Vitor de Oliveira Nunes dos Reis

defensa

Álex Moreno

defensa

Azzedine Ounahi

centrocampista

Axel Witsel

centrocampista

Iván Martín

centrocampista

Viktor Tsygankov

Delantero

Vladyslav Vanat

Delantero

Bryan Gil

Delantero

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Trent Alexander-Arnold

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Antonio Rüdiger

defensa

Fran García

defensa

Federico Valverde

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Arda Güler

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Estadísticas

0%

RMA

GIR

0%

RMA

RMA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Directo | Girona - Real Madrid

Directo | Girona - Real Madrid