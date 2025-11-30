Directo | Girona - Real Madrid

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 14 D30/11 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
Girona
21:00h.
Real Madrid
GIR
RMA
Colpisa
Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:39
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Míchel Sánchez
4-3-3
Paulo Gazzaniga
portero
Arnau Martínez
defensa
Hugo Rincón
defensa
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis
defensa
Álex Moreno
defensa
Azzedine Ounahi
centrocampista
Axel Witsel
centrocampista
Iván Martín
centrocampista
Viktor Tsygankov
Delantero
Vladyslav Vanat
Delantero
Bryan Gil
Delantero
Xabi Alonso
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Trent Alexander-Arnold
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Antonio Rüdiger
defensa
Fran García
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Arda Güler
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Delantero
0%
GIR
0%
RMA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
