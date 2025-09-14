HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LaLiga EA Sports Jornada 4 D14/09 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

21:00h.

0

-

0

Valencia

Escudo Valencia Club de Fútbol

Min. 9

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

VAL

Jornada 4

Directo | Barcelona - Valencia

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:41

Icono6'

Falta de Roony Bardghji (Barcelona).

Icono6'

José Gayà (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.

Icono4'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Copete.

Icono3'

Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Ferran Torres.

Icono3'

Fuera de juego, Valencia. César Tárrega intentó un pase en profundidad pero Baptiste Santamaría estaba en posición de fuera de juego.

Icono1'

Diego López (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Falta de Eric García (Barcelona).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Pedro González López

centrocampista

Marc Casadó

centrocampista

Roony Bardghji

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Carlos Corberán

5-3-2

Alineación

Julen Agirrezabala

portero

Dimitri Foulquier

defensa

César Tárrega

defensa

Mouctar Diakhaby

defensa

José Manuel Arias Copete

defensa

José Gayà

defensa

Diego López

centrocampista

Javi Guerra

centrocampista

Baptiste Santamaría

centrocampista

Hugo Duro

Delantero

Arnaut Danjuma

Delantero

Estadísticas

73,1%

VAL

BAR

26,9%

VAL

VAL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
2 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
2 Faltas cometidas 0

hoy Directo | Barcelona - Valencia

Directo | Barcelona - Valencia