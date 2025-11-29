HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

LaLiga EA Sports Jornada 14 S29/11 · Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

16:15h.

2

-

1

Alavés

Escudo Deportivo Alavés

  • Lamine Yamal Nasraoui Ebana (7')

  • Dani Olmo (25')

Min. 49

  • Pablo Ibáñez (0')

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

ALA

Gol! Min 7'

Gol de Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Gol! Min 25'

Gol de Dani Olmo

Tarjeta amarilla Min 35'

Marc Bernal ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 0'

Gol de Pablo Ibáñez

Tarjeta amarilla Min 31'

Abde Rebbach ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 14

Directo | Olmo adelanta al Barça tras otra asistencia de Raphinha

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:55

Icono45'+5'

Final primera parte, Barcelona 2, Deportivo Alavés 1.

Icono45'+3'

Mano de Abde Rebbach (Deportivo Alavés).

Icono45'+1'

Remate fallado por Lucas Boyé (Deportivo Alavés) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Victor Parada.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Falta de Marc Casadó (Barcelona).

Icono45'

Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en campo contrario.

44'

Lamine Yamal (Barcelona) remata poste, remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.

Icono43'

Gerard Martín (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono43'

Falta de Calebe (Deportivo Alavés).

Icono41'

Victor Parada (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono41'

Falta de Dani Olmo (Barcelona).

Icono39'

Falta de Alejandro Balde (Barcelona).

Icono39'

Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono37'

Remate fallado por Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.

Icono36'

Marc Bernal (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono36'

Falta de Marc Bernal (Barcelona).

Icono36'

Calebe (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono33'

Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono33'

Falta de Denis Suárez (Deportivo Alavés).

Icono32'

Abde Rebbach (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono32'

Falta de Abde Rebbach (Deportivo Alavés).

Icono32'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.

31'

Se reanuda el partido.

30'

El juego está detenido debido a una lesión Lamine Yamal (Barcelona).

Icono28'

Remate rechazado de Marc Bernal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono26'

¡Gooooool! Barcelona 2, Deportivo Alavés 1. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono25'

Fuera de juego, Deportivo Alavés. Abde Rebbach intentó un pase en profundidad pero Nahuel Tenaglia estaba en posición de fuera de juego.

Icono25'

Remate fallado por Abde Rebbach (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.

Icono24'

Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Joan García.

Icono24'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jonny (Deportivo Alavés) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Abde Rebbach.

Icono23'

Falta de Victor Parada (Deportivo Alavés).

Icono23'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono23'

Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono23'

Falta de Calebe (Deportivo Alavés).

Icono20'

Denis Suárez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Falta de Marc Bernal (Barcelona).

18'

Se reanuda el partido.

18'

El juego está detenido debido a una lesión Gerard Martín (Barcelona).

Icono12'

Fuera de juego, Deportivo Alavés. Abde Rebbach intentó un pase en profundidad pero Lucas Boyé estaba en posición de fuera de juego.

Icono11'

Falta de Dani Olmo (Barcelona).

Icono11'

Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

¡Gooooool! Barcelona 1, Deportivo Alavés 1. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono7'

Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Dani Olmo con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono7'

Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono7'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Nahuel Tenaglia.

Icono7'

Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.

Icono5'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono5'

Falta de Abde Rebbach (Deportivo Alavés).

Icono5'

Falta de Calebe (Deportivo Alavés).

Icono5'

Marc Casadó (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono4'

Falta de Dani Olmo (Barcelona).

Icono4'

Antonio Blanco (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Remate fallado por Abde Rebbach (Deportivo Alavés) remate con la izquierda escorado desde la izquierda tras un contraataque.

Icono1'

¡Gooooool! Barcelona 0, Deportivo Alavés 1. Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde muy cerca tras un saque de esquina.

Icono1'

Remate rechazado de Victor Parada (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde muy cerca.

Icono1'

Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Gerard Martín.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Eric García

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Alejandro Balde

defensa

Marc Bernal

centrocampista

Marc Casadó

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Raphael Dias Belloli

centrocampista

Robert Lewandowski

Delantero

Eduardo Coudet

4-1-4-1

Alineación

Antonio Sivera

portero

Jonathan Castro Otto

defensa

Nahuel Tenaglia

defensa

Jon Pacheco

defensa

Victor Parada

defensa

Antonio Blanco

centrocampista

Calebe Gonçalves Ferreira da Silva

centrocampista

Pablo Ibáñez

centrocampista

Denis Suárez

centrocampista

Abde Rebbach

centrocampista

Lucas Boyé

Delantero

Estadísticas

62,7%

ALA

BAR

37,3%

ALA

ALA

2 Goles 1
2 Remates a puerta 3
2 Remates fuera 4
1 Remates al palo 0
6 Asistencias 5
7 Faltas cometidas 8

