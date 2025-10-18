HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 9 S18/10 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:00h.

Osasuna

Escudo Club Atlético Osasuna
[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

[ALTERNATIVE TEXT]

OSA

Jornada 9

Directo | Atlético - Osasuna

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:45

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

José María Giménez

defensa

Robin Le Normand

defensa

Dávid Hancko

defensa

Álex Baena

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Nico González

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Alessio Lisci

3-5-2

Alineación

Sergio Herrera

portero

Enzo Boyomo

defensa

Alejandro Catena

defensa

Jorge Herrando

defensa

Valentin Rosier

centrocampista

Jon Moncayola

centrocampista

Lucas Torró

centrocampista

Rubén García

centrocampista

Abel Bretones

centrocampista

Ante Budimir

Delantero

Víctor Muñoz

Delantero

Estadísticas

0%

OSA

ATM

0%

OSA

OSA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Directo | Atlético - Osasuna

Directo | Atlético - Osasuna