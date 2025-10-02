Directo | Celta de Vigo - PAOK Salónica

Secciones
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 2 J02/10 · Árbitro: Igor Pajac
Celta
21:00h.
2
-
1
PAOK Thessaloniki FC
Iago Aspas (46')
B. Iglesias (52')
Min. 54
Giorgos Giakoumakis (36')
CEL
PKT
Gol! Min 46'
Gol de Iago Aspas
Gol! Min 52'
Gol de B. Iglesias
Tarjeta amarilla Min 40'
Mingueza ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 42'
Swedberg ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 36'
Gol de Giorgos Giakoumakis
Tarjeta amarilla Min 50'
Giorgos Giakoumakis ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Jueves, 2 de octubre 2025, 20:44
53'
¡Gooooool! Celta de Vigo 2, PAOK 1. Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el centro del área.
53'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Williot Swedberg (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Óscar Mingueza después de un pase en profundidad.
51'
Giorgos Giakoumakis (PAOK) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
50'
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
50'
Falta de Giorgos Giakoumakis (PAOK).
50'
Manuel Fernández (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la banda derecha.
50'
Falta de Giannis Konstantelias (PAOK).
Empieza segunda parte Celta de Vigo 1, PAOK 1.
45'+3'
Final primera parte, Celta de Vigo 1, PAOK 1.
45'+2'
¡Gooooool! Celta de Vigo 1, PAOK 1. Iago Aspas (Celta de Vigo) remate de cabeza desde muy cerca.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
45'
Marcos Alonso (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
Falta de Giorgos Giakoumakis (PAOK).
43'
Williot Swedberg (Celta de Vigo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
43'
Falta de Williot Swedberg (Celta de Vigo).
42'
Alessandro Vogliacco (PAOK) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'
Óscar Mingueza (Celta de Vigo) ha visto tarjeta amarilla.
40'
Falta de Óscar Mingueza (Celta de Vigo).
40'
Alessandro Bianco (PAOK) ha recibido una falta en la banda derecha.
37'
¡Gooooool! Celta de Vigo 0, PAOK 1. Giorgos Giakoumakis (PAOK) remate con la derecha desde el centro del área.
37'
Remate parado. Giannis Konstantelias (PAOK) remate con la derecha escorado desde la izquierda.
36'
Falta de Borja Iglesias (Celta de Vigo).
36'
Giannis Michailidis (PAOK) ha recibido una falta en la zona defensiva.
35'
Javi Rueda (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.
35'
Falta de Abdul Baba (PAOK).
34'
Remate parado. Javi Rueda (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
32'
Remate fallado por Ilaix Moriba (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.
29'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Giannis Michailidis.
26'
Remate rechazado de Kiril Despodov (PAOK) remate con la derecha desde el centro del área.
22'
Falta de Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
22'
Giannis Konstantelias (PAOK) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Óscar Mingueza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Kiril Despodov (PAOK).
17'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marcos Alonso (Celta de Vigo) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Óscar Mingueza.
14'
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.
14'
Falta de Mady Camara (PAOK).
12'
Remate fallado por Borja Iglesias (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Ilaix Moriba.
12'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Ilaix Moriba intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.
11'
Manuel Fernández (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Falta de Giannis Konstantelias (PAOK).
11'
Fuera de juego, PAOK. Giannis Michailidis intentó un pase en profundidad pero Giannis Konstantelias estaba en posición de fuera de juego.
9'
Falta de Javi Rueda (Celta de Vigo).
9'
Abdul Baba (PAOK) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Remate parado. Javi Rueda (Celta de Vigo) remate de cabeza muy escorado desde la derecha.
5'
Falta de Borja Iglesias (Celta de Vigo).
5'
Joan Sastre (PAOK) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Claudio Giráldez
3-4-3
Ionut Radu
portero
Manuel Fernández
defensa
Carl Starfelt
defensa
Marcos Alonso
defensa
Javi Rueda
centrocampista
Damián Rodríguez
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Óscar Mingueza
centrocampista
Iago Aspas
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
Williot Swedberg
Delantero
Razvan Lucescu
4-2-3-1
Jirí Pavlenka
portero
Joan Sastre
defensa
Alessandro Vogliacco
defensa
Giannis Michailidis
defensa
Abdul Baba
defensa
Alessandro Bianco
centrocampista
Magomed Ozdoev
centrocampista
Kiril Despodov
centrocampista
Mady Camara
centrocampista
Giannis Konstantelias
centrocampista
Giorgos Giakoumakis
Delantero
72,6%
CEL
27,4%
PKT
|2
|Goles
|1
|6
|Remates a puerta
|2
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|6
|Asistencias
|0
|6
|Faltas cometidas
|6
|
