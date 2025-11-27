HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 27 de noviembre, en Extremadura?

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 5 J27/11 · Árbitro: Nenad Minakovic

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

21:00h.

1

-

0

FC Utrecht

Escudo FC Utrecht

  • Cucho Hernández (41')

Min. 56

[ALTERNATIVE TEXT]

BET

[ALTERNATIVE TEXT]

UTR

Gol! Min 41'

Gol de Cucho Hernández

Jornada 5

Directo | Betis - Utrecht

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42

Icono45'+11'

Final primera parte, Real Betis 1, FC Utrecht 0.

45'+9'

Se reanuda el partido.

45'+6'

El juego está detenido debido a una lesión Souffian El Karouani (FC Utrecht).

Icono45'+3'

Corner,FC Utrecht. Corner cometido por Nelson Deossa.

Icono45'+3'

Remate rechazado de Souffian El Karouani (FC Utrecht) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono45'+1'

Falta de Sergi Altimira (Real Betis).

Icono45'+1'

Miguel Rodríguez (FC Utrecht) ha recibido una falta en campo contrario.

45'+1'

El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.

Icono44'

Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono44'

Falta de Souffian El Karouani (FC Utrecht).

Icono42'

¡Gooooool! Real Betis 1, FC Utrecht 0. Cucho Hernández (Real Betis) remate de cabeza desde muy cerca.

Icono40'

Falta de Ángel Ortiz (Real Betis).

Icono40'

Can Bozdogan (FC Utrecht) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono40'

Remate rechazado de Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ángel Ortiz.

Icono39'

Falta de Ángel Ortiz (Real Betis).

Icono39'

Dani de Wit (FC Utrecht) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono38'

Falta de Ricardo Rodríguez (Real Betis).

Icono38'

Miguel Rodríguez (FC Utrecht) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono37'

Remate fallado por Nelson Deossa (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono36'

Falta de Sergi Altimira (Real Betis).

Icono36'

Alonzo Engwanda (FC Utrecht) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono35'

Remate rechazado de Cucho Hernández (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Ángel Ortiz.

Icono34'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nelson Deossa (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Sergi Altimira.

Icono34'

Remate rechazado de Ángel Ortiz (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.

Icono30'

Falta de Ricardo Rodríguez (Real Betis).

Icono30'

Miguel Rodríguez (FC Utrecht) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono28'

Sergi Altimira (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono28'

Falta de Dani de Wit (FC Utrecht).

Icono25'

Corner,Real Betis. Corner cometido por Mike van der Hoorn.

Icono25'

Remate rechazado de Cucho Hernández (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pablo Fornals.

23'

Se reanuda el partido.

22'

El juego está detenido debido a una lesión Souffian El Karouani (FC Utrecht).

Icono20'

Corner,Real Betis. Corner cometido por Nick Viergever.

Icono20'

Remate fallado por Alonzo Engwanda (FC Utrecht) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.

Icono19'

Corner,Real Betis. Corner cometido por Nick Viergever.

Icono15'

Cambio en Real Betis, entra al campo Pablo Fornals sustituyendo a Sofyan Amrabat debido a una lesión.

14'

Se reanuda el partido.

13'

El juego está detenido debido a una lesión Sofyan Amrabat (Real Betis).

Icono10'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Souffian El Karouani (FC Utrecht) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono10'

Cambio en Real Betis, entra al campo Nelson Deossa sustituyendo a Isco debido a una lesión.

9'

Se reanuda el partido.

9'

El juego está detenido debido a una lesión Isco (Real Betis).

Icono8'

Yoann Cathline (FC Utrecht) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

Falta de Ángel Ortiz (Real Betis).

7'

Se reanuda el partido.

6'

El juego está detenido debido a una lesión Isco (Real Betis).

4'

Se reanuda el partido.

2'

El juego está detenido (Real Betis).

Icono2'

Remate fallado por Sofyan Amrabat (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Álvaro Valles

portero

Ángel Ortiz

defensa

Diego Llorente

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Ricardo Rodríguez

defensa

Sergi Altimira

centrocampista

Pablo Fornals

Sustituto

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Nelson Deossa

Sustituto

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cucho Hernández

Delantero

Ron Jans

4-3-3

Alineación

Michael Brouwer

portero

Siebe Horemans

defensa

Mike van der Hoorn

defensa

Nick Viergever

defensa

Souffian El Karouani

defensa

Dani de Wit

centrocampista

Alonzo Engwanda

centrocampista

Can Bozdogan

centrocampista

Miguel Rodríguez

Delantero

Sébastien Haller

Delantero

Yoann Cathline

Delantero

Estadísticas

70,4%

UTR

BET

29,6%

UTR

UTR

1 Goles 0
3 Remates a puerta 1
2 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
6 Asistencias 0
7 Faltas cometidas 2

