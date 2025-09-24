HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 24 de septiembre, en Extremadura?

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 1 X24/09 · Árbitro: Sascha Stegemann

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

21:00h.

1

-

2

Nott'm Forest

Escudo Nottingham Forest

  • Bakambu (14')

Min. 45

  • Igor Jesus Maciel da Cruz (17')

  • Igor Jesus Maciel da Cruz (22')

Gol! Min 14'

Gol de Bakambu

Tarjeta amarilla Min 45'

Natan Bernardo de Souza ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 17'

Gol de Igor Jesus Maciel da Cruz

Gol! Min 22'

Gol de Igor Jesus Maciel da Cruz

Tarjeta amarilla Min 1'

Morgan Gibbs-White ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 24'

Igor Jesus Maciel da Cruz ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 1

Directo | Betis - Nottingham Forest

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:44

Icono45'+3'

Final primera parte, Real Betis 1, Nottingham Forest 2.

Icono45'+1'

Natan (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono45'+1'

Falta de Elliot Anderson (Nottingham Forest).

Icono45'+1'

Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Corner,Real Betis. Corner cometido por Morato.

Icono44'

Corner,Real Betis. Corner cometido por Morato.

Icono44'

Falta de Elliot Anderson (Nottingham Forest).

Icono44'

Antony (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono42'

Remate fallado por Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono42'

Fuera de juego, Nottingham Forest. Elliot Anderson intentó un pase en profundidad pero Callum Hudson-Odoi estaba en posición de fuera de juego.

Icono40'

Falta de Elliot Anderson (Nottingham Forest).

Icono40'

Giovani Lo Celso (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono40'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Neco Williams.

Icono37'

Elliot Anderson (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono37'

Falta de Sofyan Amrabat (Real Betis).

Icono35'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Igor Jesus (Nottingham Forest) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Neco Williams.

Icono33'

Remate rechazado de Elliot Anderson (Nottingham Forest) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Callum Hudson-Odoi.

Icono33'

Remate rechazado de Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Elliot Anderson.

33'

Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) remata poste, remate con la izquierda desde muy cerca.

Icono32'

Corner,Nottingham Forest. Corner cometido por Sofyan Amrabat.

Icono31'

Remate rechazado de Igor Jesus (Nottingham Forest) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo.

Icono32'

Remate rechazado de Douglas Luiz (Nottingham Forest) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Oleksandr Zinchenko.

Icono31'

Remate rechazado de Igor Jesus (Nottingham Forest) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono31'

Remate rechazado de Igor Jesus (Nottingham Forest) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono27'

Falta de Giovani Lo Celso (Real Betis).

Icono27'

Elliot Anderson (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

27'

Se reanuda el partido.

26'

El juego está detenido debido a una lesión Natan (Real Betis).

Icono25'

Igor Jesus (Nottingham Forest) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono25'

Falta de Igor Jesus (Nottingham Forest).

Icono25'

Natan (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono25'

Falta de Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).

Icono25'

Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

¡Gooooool! Real Betis 1, Nottingham Forest 2. Igor Jesus (Nottingham Forest) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.

Icono22'

Corner,Nottingham Forest. Corner cometido por Natan.

Icono22'

Falta de Sergi Altimira (Real Betis).

Icono22'

Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono18'

¡Gooooool! Real Betis 1, Nottingham Forest 1. Igor Jesus (Nottingham Forest) remate con la izquierda desde muy cerca.

Icono15'

¡Gooooool! Real Betis 1, Nottingham Forest 0. Cédric Bakambu (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono13'

Falta de Douglas Luiz (Nottingham Forest).

Icono13'

Giovani Lo Celso (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono12'

Mano de Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).

Icono12'

Remate fallado por Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono9'

Remate parado. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono7'

Elliot Anderson (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono7'

Falta de Giovani Lo Celso (Real Betis).

Icono6'

Falta de Cédric Bakambu (Real Betis).

Icono6'

Matz Sels (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono6'

Falta de Abde Ezzalzouli (Real Betis).

Icono6'

Neco Williams (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Neco Williams (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de Junior Firpo (Real Betis).

Icono2'

Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono2'

Falta de Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).

Icono2'

Junior Firpo (Real Betis) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono1'

Falta de Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).

Icono1'

Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Pau López

portero

Ángel Ortiz

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Junior Firpo

defensa

Sergi Altimira

centrocampista

Sofyan Amrabat

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Giovani Lo Celso

centrocampista

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cédric Bakambu

Delantero

Ange Postecoglou

4-1-4-1

Alineación

Matz Sels

portero

Neco Williams

defensa

Nikola Milenkovic

defensa

Felipe Rodrigues da Silva

defensa

Oleksandr Zinchenko

defensa

Ibrahim Sangaré

centrocampista

Morgan Gibbs-White

centrocampista

Douglas Luiz Soares de Paulo

centrocampista

Elliot Anderson

centrocampista

Callum Hudson-Odoi

centrocampista

Igor Jesus Maciel da Cruz

Delantero

Estadísticas

48,1%

NFO

BET

51,9%

NFO

NFO

1 Goles 2
1 Remates a puerta 5
0 Remates fuera 2
0 Remates al palo 1
1 Asistencias 11
7 Faltas cometidas 9

Espacios grises

