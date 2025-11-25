Directo | Slavia de Praga - Athletic

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Donatas Rumsas
Slavia Praga
21:00h.
Athletic
SLA
ATH
Colpisa
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Jindrich Trpisovsky
3-4-3
Jindrich Stanek
portero
David Moses
defensa
David Zima
defensa
Stepán Chaloupek
defensa
David Doudera
centrocampista
Michal Sadílek
centrocampista
Christos Zafeiris
centrocampista
Youssoupha Mbodji
centrocampista
Lukás Provod
Delantero
Tomás Chory
Delantero
Youssoupha Sanyang
Delantero
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Adama Boiro
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Alejandro Rego
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Robert Navarro
centrocampista
Gorka Guruzeta
Delantero
0%
SLA
0%
ATH
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
