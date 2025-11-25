HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Davide Massa

Escudo Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

B. Dortmund

21:00h.

Villarreal

Escudo Villarreal Club de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

BVB

[ALTERNATIVE TEXT]

VIL

Fase liga | Jornada 5

Directo | Borussia Dortmund - Villarreal

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Niko Kovac

3-4-2-1

Alineación

Gregor Kobel

portero

Aaron Anselmino

defensa

Waldemar Anton

defensa

Nico Schlotterbeck

defensa

Yan Bueno Couto

centrocampista

Marcel Sabitzer

centrocampista

Felix Nmecha

centrocampista

Daniel Svensson

centrocampista

Julian Brandt

Delantero

Karim Adeyemi

Delantero

Serhou Guirassy

Delantero

Marcelino García

4-4-2

Alineación

Luiz Lúcio Reis Júnior

portero

Santiago Mouriño

defensa

Juan Foyth

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Sergi Cardona

defensa

Santi Comesaña

centrocampista

Pape Gueye

centrocampista

Thomas Partey

centrocampista

Tajon Buchanan

centrocampista

Nicolas Pépé

Delantero

Tani Oluwaseyi

Delantero

Estadísticas

0%

VIL

BVB

0%

VIL

VIL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

