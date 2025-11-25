Directo | Borussia Dortmund - Villarreal

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Davide Massa
B. Dortmund
21:00h.
Villarreal
BVB
VIL
Colpisa
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Niko Kovac
3-4-2-1
Gregor Kobel
portero
Aaron Anselmino
defensa
Waldemar Anton
defensa
Nico Schlotterbeck
defensa
Yan Bueno Couto
centrocampista
Marcel Sabitzer
centrocampista
Felix Nmecha
centrocampista
Daniel Svensson
centrocampista
Julian Brandt
Delantero
Karim Adeyemi
Delantero
Serhou Guirassy
Delantero
Marcelino García
4-4-2
Luiz Lúcio Reis Júnior
portero
Santiago Mouriño
defensa
Juan Foyth
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Sergi Cardona
defensa
Santi Comesaña
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Thomas Partey
centrocampista
Tajon Buchanan
centrocampista
Nicolas Pépé
Delantero
Tani Oluwaseyi
Delantero
0%
BVB
0%
VIL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
