Así hemos narrado la necesaria victoria del Atlético frente al Saint-Gilloise

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 M04/11 · Árbitro: Espen Eskås
Atlético
21:00h.
3
-
1
Union SG
Julián Alvarez (38')
C. Gallagher (71')
M. Llorente (95')
Finalizado
Ross Sykes (79')
ATM
STG
Gol! Min 38'
Gol de Julián Alvarez
Gol! Min 71'
Gol de C. Gallagher
Gol! Min 95'
Gol de M. Llorente
Tarjeta amarilla Min 67'
N. Molina ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 79'
Gol de Ross Sykes
Tarjeta amarilla Min 44'
Kamiel Van de Perre ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 65'
Ousseynou Niang ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 80'
Kevin Mac Allister ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Martes, 4 de noviembre 2025, 20:39
Final del partido, Atlético de Madrid 3, Union Saint-Gilloise 1.
90'+7'
Final segunda parte, Atlético de Madrid 3, Union Saint-Gilloise 1.
90'+6'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 3, Union Saint-Gilloise 1. Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
90'+6'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Alexander Sørloth.
90'+5'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Louis Patris (Union Saint-Gilloise) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Ross Sykes con un pase de cabeza.
90'+3'
Remate fallado por Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.
90'+1'
Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área.
90'
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
89'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Kjell Scherpen.
89'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
88'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Marcos Llorente sustituyendo a Giuliano Simeone.
87'
Jan Oblak (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
87'
Falta de Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).
87'
Remate rechazado de Mathias Rasmussen (Union Saint-Gilloise) remate con la izquierda desde fuera del área.
85'
Cambio en Union Saint-Gilloise, entra al campo Louis Patris sustituyendo a Anan Khalaili.
85'
Falta de Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise).
85'
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
81'
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
81'
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
81'
Falta de Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise).
80'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Union Saint-Gilloise 1. Ross Sykes (Union Saint-Gilloise) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho tras botar una falta.
79'
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
79'
Sofiane Boufal (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en la banda izquierda.
78'
Corner,Union Saint-Gilloise. Corner cometido por Jan Oblak.
78'
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Promise David (Union Saint-Gilloise) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
74'
Cambio en Union Saint-Gilloise, entra al campo Mathias Rasmussen sustituyendo a Kamiel Van de Perre.
74'
Cambio en Union Saint-Gilloise, entra al campo Marc Giger sustituyendo a Kevin Rodríguez.
74'
Cambio en Union Saint-Gilloise, entra al campo Sofiane Boufal sustituyendo a Anouar Ait El Hadj.
72'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Union Saint-Gilloise 0. Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
72'
Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
71'
Mano de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
70'
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
70'
Anouar Ait El Hadj (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en campo contrario.
69'
Remate fallado por Promise David (Union Saint-Gilloise) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kevin Mac Allister tras botar una falta.
69'
Remate fallado por Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Christian Burgess con un pase de cabeza tras botar una falta.
68'
Nahuel Molina (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
68'
Falta de Nahuel Molina (Atlético de Madrid).
68'
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en la banda izquierda.
68'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Anan Khalaili.
66'
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
66'
Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
66'
Falta de Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise).
65'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Ross Sykes.
64'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Christian Burgess.
62'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Conor Gallagher sustituyendo a Álex Baena.
62'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Thiago Almada sustituyendo a Koke.
62'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Alexander Sørloth sustituyendo a Antoine Griezmann.
60'
Cambio en Union Saint-Gilloise, entra al campo Promise David sustituyendo a Rob Schoofs.
60'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
60'
Falta de Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).
58'
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en la zona defensiva.
58'
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
57'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Ross Sykes.
55'
Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.
55'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Ross Sykes.
53'
Remate rechazado de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
53'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Kamiel Van de Perre.
53'
Remate rechazado de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
52'
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
52'
Falta de Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).
51'
Falta de Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise).
51'
Jan Oblak (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
51'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
51'
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en la zona defensiva.
50'
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
49'
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Antoine Griezmann con un centro al área tras un saque de esquina.
48'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Kevin Mac Allister.
Empieza segunda parte Atlético de Madrid 1, Union Saint-Gilloise 0.
45'+4'
Final primera parte, Atlético de Madrid 1, Union Saint-Gilloise 0.
45'+3'
Revisión del VAR: Atlético de Madrid Gol (Antoine Griezmann).
45'+2'
GOL ANULADO POR EL VAR: Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
45'+2'
Remate parado. Nahuel Molina (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
45'+2'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Pablo Barrios intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
45'
Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
45'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
45'
Falta de Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).
42'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
42'
Falta de Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).
39'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Union Saint-Gilloise 0. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.
37'
Falta de Christian Burgess (Union Saint-Gilloise).
37'
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'
Falta de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).
36'
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en campo contrario.
35'
Fuera de juego, Union Saint-Gilloise. Adem Zorgane intentó un pase en profundidad pero Anouar Ait El Hadj estaba en posición de fuera de juego.
34'
Falta de Nahuel Molina (Atlético de Madrid).
34'
Ousseynou Niang (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en la zona defensiva.
32'
Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Julián Alvarez con un centro al área tras un saque de esquina.
31'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Anan Khalaili.
29'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
29'
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en la zona defensiva.
29'
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
29'
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en la zona defensiva.
26'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo José María Giménez sustituyendo a Robin Le Normand debido a una lesión.
24'
Se reanuda el partido.
24'
Se reanuda el partido.
24'
El juego está detenido debido a una lesión Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
23'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Falta de Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).
23'
Remate parado. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
21'
Se reanuda el partido.
21'
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
17'
Remate fallado por Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho tras un contraataque.
12'
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
12'
Falta de Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).
8'
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
8'
Falta de Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).
6'
Se reanuda el partido.
6'
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
2'
Remate fallado por Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) remate con la izquierda desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Nahuel Molina
defensa
José María Giménez
Sustituto
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Marcos Llorente
Sustituto
Pablo Barrios
centrocampista
Thiago Almada
Sustituto
Conor Gallagher
Sustituto
Alexander Sørloth
Sustituto
Julián Alvarez
Delantero
David Hubert
3-5-1-1
Kjell Scherpen
portero
Kevin Mac Allister
defensa
Christian Burgess
defensa
Ross Sykes
defensa
Louis Patris
Sustituto
Adem Zorgane
centrocampista
Mathias Rasmussen
Sustituto
Promise David
Sustituto
Ousseynou Niang
centrocampista
Sofiane Boufal
Sustituto
Marc Giger
Sustituto
66,5%
ATM
33,5%
STG
|3
|Goles
|1
|6
|Remates a puerta
|3
|5
|Remates fuera
|4
|0
|Remates al palo
|0
|9
|Asistencias
|7
|10
|Faltas cometidas
|13
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia