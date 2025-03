Así ha crecido Vinicius hasta convertirse en ganador del The Best

¡Vini, veni, vidi, vici! En el fútbol como en la vida se va aprendiendo continuamente, y eso ha ido haciendo Vinicius (Brasil, 2000) con el gol desde que aterrizó con la mayoría de edad cumplida en el Real Madrid. A veces se dice que es algo innato para algunos privilegiados, o que se lleva dentro. Discutible cuanto menos con la trayectoria ascendente del jugador de São Gonçalo. El extremo izquierdo se ha ido haciendo a sí mismo hasta pasar de ser un jugador revulsivo a ser una de las grandes estrellas del conjunto de Chamartín, con su consagración con el premio de The Best de la FIFA tras perder en beneficio de Rodri Hernández el Balón de Oro.

Su camino hasta la cima no ha sido nada sencillo, y muchos recuerdan cómo fueron sus primeros años en la capital española, donde la puntería de cara a portería no era su mejor virtud. Víctima de burlas, críticas y memes, el niño bonito de Florentino Pérez se convirtió en crack mundial con envoltorio polémico incluido. Habilidoso en el regate y en andar a la gresca ante la animadversión de los contrarios, extraordinario en la faceta goleadora y en su vertiente como asistente, pero también en el lado pendenciero. El ariete acapara el foco no solo por su fútbol vertiginoso, también por sus actitudes en el verde. Tan determinante como volcánico. Eléctrico y eficaz.

La escalada del delantero brasileño hasta la cima ha sido imparable -Netflix estrenará un documental sobre él en 2025 - desde que hace tres temporadas Carlo Ancelotti le diera la titularidad en el once del Real Madrid. El de Sao Gonçalo ha quintuplicado su valor bajo la batuta del preparador de Reggiolo: de 40 a estos 200 millones. «Lo ha hecho todo por mí. Siempre me ha dado confianza, me ha regañado cuando lo he necesitado y hemos desarrollado una relación muy buena. Se preocupa por mí tanto como yo me preocupo por él», afirmó en una entrevista con UEFA. Era cuestión de tiempo.

El Madrid apostó por él pese a todas las voces que dudaban, y el tiempo le ha dado la razón. Vinicius domina varios rankings superando a los mejores delanteros del Viejo Continente en las tres últimas temporadas de la Champions. El internacional por Brasil está jugando su séptima temporada en el paseo de la Castellana. En sus primeros tres cursos en el club acumuló 6.282 minutos, de los cuales 1.065 fueron en la Liga de Campeones, competición fetiche para los blancos, logrando en los dos iniciales un gol y tres asistencias, algo que superó con creces ya en su tercer año. Aumentó su protagonismo, y llegó a superar los 600 minutos en la máxima competición continental, en la que cosechó tres dianas y dos asistencias en doce encuentros.

Los números respaldan su crecimiento. El curso siguiente, el de la temporada 2021-2022 su evolución fue exponencial. Premiado como el mejor jugador joven de la Copa de Europa ese año, el delantero, que tenía por aquel entonces 21 años, disputó el doble de minutos en el citado torneo (1200') con un partido más (13), y sus estadísticas sumaron cuatro goles y siete asistencias. Con estos números, promedió una participación de gol cada 109 minutos. Además, uno de esos tantos fue el que sirvió para abrochar la final, tras derrotar al Liverpool, con marcador de cero a uno, en el parisino estadio de Saint-Denis. Además tuvo un papel importante en las fases eliminatorias: Sumó una asistencia ante el PSG, dos contra el Chelsea y un tanto ante el Manchester City.

Tras levantar la primera de las dos 'orejonas' que tiene en su palmarés, el futbolista siguió siendo determinante. Pese a que en el siguiente año, no logró el Madrid llegar a la final, fue clave para alcanzar las semifinales. Disputó cerca de mil minutos, y firmó dos goles y una asistencia ante el Liverpool, tres pases de gol ante el Chelsea, y una diana frente al City. En total, doce goles generados en los doce duelos que disputó, incluyendo la fase de grupos.

El ex del Flamengo domina el ritmo cuando pisa el Viejo Continente de la misma forma que lo hace cuando disputa una final. Solo ha hincado la rodilla en una de las once finales disputadas como madridista. Y además parece haberse especializado en ellas. Ha marcado o asistido en siete de las últimas ocho que ha jugado el club blanco, con el sello de siete goles y cuatro asistencias. El último de ellos con los focos en Wembley en la Decimoquinta Copa de Europa del Real Madrid ante el Dortmund, mientras que asistió en la última conquista de la entidad el pasado mes de agosto con la disputa de la Supercopa de Europa en Varsovia.

Vive un momento absolutamente dulce, y su evolución le ha hecho capaz de liderar a su equipo en los momentos más decisivos. En el curso anterior, donde sufrió sus dos primeras lesiones musculares, que le tuvieron apartado de los terrenos de juego 75 días, cerró un final de temporada histórico tras alzar la Champions. Logró anotar seis goles y repartir cinco asistencias en diez partidos disputados. Su verticalidad y desequilibrio fue el factor diferencial para volver a conquistar Europa. En octavos anotó ante el Leipzig y en cuarto dio dos asistencias ante el City. En semifinales anotó un doblete en la ida en el Allianz ante el Bayern de Múnich y se echó el equipo a la espalda en la vuelta. Anotó uno de los goles en la final ante el Liverpool. Un total de once tantos y doce asistencias en eliminatorias de la Liga de Campeones.

Registros que le hacen ser el jugador con más goles producidos en las últimas tres temporadas completas de la Champions League, con 34 (17 goles y 17 asistencias). Las dos estrellas europeas, Mbappé (30 goles producidos) y Haaland (23 goles producidos en ese período) no consiguieron destronarle. El ariete ha conseguido entrar en el top siete de goleadores en la historia del Real Madrid entre la Champions y la antigua Copa de Europa, siendo el cuarto con mejor promedio goleador.

Con 26 goles en 61 partidos, solo es superado por Paco Gento (31) Ferenc Puskás (35), Di Stéfano (49) Raúl (66), Benzema (78) y Cristiano Ronaldo (105). Un crecimiento exponencial que ha logrado también desde la posición de falso '9' además de su habitual lugar en el costado izquierdo.

Sin contar este curso, Vinicius acumuló 17 asistencias en las últimas tres temporadas de la Liga de Campeones. Más que cualquier otro jugador. Solo Kevin de Bruyne se le acerca con 13. Lejos quedan Mohamed Salah o Bernardo Silva, con 8. Brillar en Europa abre las puertas al éxito personal. Y él lo hace como nadie.

En lo que va de la presente temporada ya ha sumado 13 goles y 9 asistencias. En las últimas cuatro temporadas, nadie ha sido tan determinante como él. Si Vini baila, el Madrid sonríe.

