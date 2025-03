Pablo Correa, el 'halcón rojo' extremeño

marco a. rodríguez Badajoz Jueves, 2 de febrero 2023, 21:09 Comenta Compartir

Todo sueño conlleva unos pasos previos. Un edificio que se construye ladrillo a ladrillo. El joven pacense Pablo Correa, canterano del BCB, está en esa vorágine desde la soleada California, en Estados Unidos. Allí cumple su segunda temporada en los 'Red Hawks' de la Simpson University de Redding, en la que parece que está disfrutando de más repercusión y oportunidades que en su año de novato. El baloncestista de Badajoz protagonizó una brillante actuación en la madrugada de este jueves en el duelo ante el Portland Bible College, que se saldó con victoria clara de su equipo por 71-42.

Pablo firmó una estadística de 15 puntos, máximo anotador de los suyos seguido de los 13 de Shamar Moore, con un porcentaje de 6 de 15 lanzamientos –en los triples estuvo irregular con 3 de 10–, añadiendo también 6 rebotes y una asistencia. Contundente triunfo de los 'halcones rojos', que ya superaban al adversario al descanso 41-17. «El partido fue contra un rival que era bastante inferior a nuestro equipo, por lo que el entrenador dio más minutos a los suplentes y a los jugadores que no juegan muchos minutos, por lo que creo que supe aprovechar la oportunidad y confianza que me dio», comenta Pablo.

Redding es una localidad californiana ubicada entre Sacramento y Portland. El escolta extremeño de 19 años juega en la denominada NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics), una especie de liga de baloncesto universitaria para pequeñas universidades, una NCAA para universidades de menor tamaño dividida en tres divisiones. Una competición que no goza del caché de la NCAA o la NCAA 2 pero que presenta algunas ventajas dadas las menores restricciones de admisión y vida de sus deportistas. Por ejemplo, pueden trabajar y cobrar por un empleo, algo que no ocurre en la NCAA. Aunque su nivel es menor, por allí han pasado nombres ilustres como Elgin Baylor, Scottie Pippen o Dennis Rodman.

«La aventura americana está siendo una experiencia única sobre todo para alguien que lleva jugando al baloncesto desde que era muy pequeño y sabiendo lo que significa el baloncesto aquí en Estados Unidos» Pablo Correa Jugador de baloncesto

Una agencia de detección de talentos se puso en contacto con él para enviarlo a un stage en Cancún el verano de 2021 al que acudirían representantes y técnicos de las universidades norteamericanas con vistas a que pudiera ser incorporado a alguna de las ligas estadounidenses. Terminó en la Simpson University, donde el pasado curso pagó caro los sinsabores del estreno en una liga exigente y con físico desconocido para él. «La aventura americana está siendo una experiencia única sobre todo para alguien que lleva jugando al baloncesto desde que era muy pequeño y sabiendo lo que significa el baloncesto aquí en Estados Unidos. Al principio no fue fácil ya que hay mucho nivel y el juego es diferente, pero este año tengo la oportunidad de jugar en el primer equipo de la universidad así que fue una gran noticia para mí», valora sobre su periplo 'yanqui'.

«Realmente estoy aquí en América por los estudios como prioridad ya que Estados Unidos da muchas oportunidades y ayuda a poder practicar un deporte de alto rendimiento mientras se estudia una carrera» Pablo Correa Jugador de baloncesto

Nacido en Badajoz en el 2003, lleva desde los 9 años en el BCB. Es nieto de Antonio Correa, presidente del antiguo Círculo Badajoz y del Grupo Preving BCB. Antes de marcharse a USA pudo debutar con el equipo senior del BCB cuanto tenía 16 años. Precisamente el pasado verano el club llevó a cabo unas jornadas de tecnificación en las que participó, y, según cuentan desde la entidad pacense, su mejora es más que evidente.

Baloncesto y ADE

El partido ante los de Oregón es un pasito más en su sueño de convertirse en profesional. No hay chaval aspirante que no suspire por la NBA, pero Pablo tiene los pies en el suelo. «Realmente estoy aquí en América por los estudios como prioridad ya que Estados Unidos da muchas oportunidades y ayuda a poder practicar un deporte de alto rendimiento mientras se estudia una carrera, pero obviamente me encantaría ser profesional algún día, aunque lo veo muy lejos todavía y requiere mucho más nivel del que tengo hoy, pero se intentará».

Estudia 'Business Administration', lo que en España sería ADE o administración y dirección de empresas. Su día a día, paralelo al deporte de la canasta, está repleto de tareas, entrenos, gimnasio, etc. Mucho estudio, subraya, pues si suspende no puede seguir jugando en el equipo. Y sin jugar, no hay sueño.

