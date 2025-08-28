Directo | Georgia - España

Secciones
Servicios
Destacamos
Colpisa
Jueves, 28 de agosto 2025, 13:42
37 - 35
Fin del segundo cuarto. Descanso
37 - 35
Canasta de Darío Brizuela [1]
37 - 33
Tiempo muerto
37 - 33
Triple de Tornike Shengelia [1] con asistencia de Sandro Mamukelashvili
34 - 33
Duda Sanadze [1] roba el balón a Willy Hernangomez
34 - 33
Duda Sanadze [1] encesta el segundo tiro libre
33 - 33
Duda Sanadze [1] encesta el primer tiro libre
32 - 33
2ª Falta personal de Xabi López-Arostegui [1] sobre Duda Sanadze en la lucha por un rebote ofensivo.
32 - 33
Darío Brizuela [1] falla el triple
32 - 33
Kamar Baldwin [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
32 - 33
Canasta de Joel Parra [1] con asistencia de Willy Hernangomez
32 - 31
Tornike Shengelia [1] encesta el segundo tiro libre
31 - 31
Tornike Shengelia [1] falla el 1º tiro libre
31 - 31
Primera falta personal de Xabi López-Arostegui [1] sobre Tornike Shengelia
31 - 31
Bandeja de Darío Brizuela [1]
31 - 29
El balón sale fuera tras un mal pase de Sandro Mamukelashvili [1]
31 - 29
Xabi López-Arostegui [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Sandro Mamukelashvili.
31 - 29
Sandro Mamukelashvili [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
31 - 29
Triple de Santi Aldama [1] con asistencia de Josep Puerto
31 - 26
Triple de Duda Sanadze [1] con asistencia de Kamar Baldwin
28 - 26
Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Sandro Mamukelashvili.
28 - 26
Giorgi Shermadini [1] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
28 - 26
Willy Hernangomez [1] falla la canasta
28 - 26
Tiempo muerto
28 - 26
2ª Falta personal en ataque de Giorgi Shermadini [1] sobre Willy Hernangomez
28 - 26
Willy Hernangomez [1] falla el tiro libre adicional, Beka Burjanadze coge el rebote
28 - 26
2ª falta personal de Goga Bitadze [1] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
28 - 26
Canasta de Willy Hernangomez [1] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Goga Bitadze
28 - 24
Goga Bitadze [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
28 - 24
Josep Puerto [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Kamar Baldwin.
28 - 24
Bandeja de Kamar Baldwin [1]
26 - 24
El balón sale fuera.
26 - 24
Duda Sanadze [1] encesta el segundo tiro libre
25 - 24
Duda Sanadze [1] encesta el primer tiro libre
24 - 24
Josep Puerto [1] comete su segunda falta personal sobre Duda Sanadze
24 - 24
Bandeja de Willy Hernangomez [1]
24 - 22
Primera falta personal de Kamar Baldwin [1] sobre Sergio de Larrea
24 - 22
Canasta de Goga Bitadze [1] con asistencia de Sandro Mamukelashvili
22 - 22
Triple de Sergio de Larrea [1] con asistencia de Juancho Hernangomez
22 - 19
Santiago Yusta [1] roba el balón a Giorgi Ochkhikidze
22 - 19
El balón sale fuera.
22 - 19
Sergio de Larrea [1] falla la bandeja
22 - 19
Canasta de Goga Bitadze [1]
20 - 19
Kamar Baldwin [1] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Goga Bitadze
20 - 19
Canasta de Willy Hernangomez [1] con asistencia de Sergio de Larrea
20 - 17
Primera falta personal de Goga Bitadze [1] sobre Juancho Hernangomez
20 - 17
Willy Hernangomez [1] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Juancho Hernangomez
20 - 17
Goga Bitadze [1] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Josep Puerto
20 - 17
Goga Bitadze [1] falla el 1º tiro libre
20 - 17
Jaime Pradilla [1] comete su segunda falta personal sobre Goga Bitadze
20 - 17
Kamar Baldwin [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Goga Bitadze
20 - 17
Primera falta personal de Mario Saint-Supery [1] sobre Rati Andronikashvili
20 - 17
Jaime Pradilla [1] corta pase y el balón sale fuera.
20 - 17
[1] falla el triple. El rebote defensivo es para Rati Andronikashvili.
20 - 17
Mario Saint-Supery [1] roba el balón a Giorgi Ochkhikidze
20 - 17
Primera falta personal de Josep Puerto [1] sobre Goga Bitadze
20 - 17
Primera falta personal de Darío Brizuela [1] sobre Tornike Shengelia
20 - 17
Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Giorgi Ochkhikidze.
20 - 17
2ª Falta personal de Giorgi Ochkhikidze [1] sobre Jaime Pradilla en la lucha por un rebote defensivo.
20 - 17
Giorgi Shermadini [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
20 - 17
Inicio del segundo cuarto
20 - 17
Fin del primer cuarto
20 - 17
Tornike Shengelia [1] falla el triple lejano.
20 - 17
Darío Brizuela [1] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Tornike Shengelia
20 - 17
Darío Brizuela [1] encesta el primer tiro libre
20 - 16
Primera falta personal de Giorgi Ochkhikidze [1] sobre Darío Brizuela
20 - 16
Xabi López-Arostegui [1] roba el balón a Tornike Shengelia
20 - 16
Tiempo muerto
20 - 16
Canasta de Jaime Pradilla [1]
20 - 14
Beka Burjanadze [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
20 - 14
Kakha Jincharadze [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Beka Burjanadze
20 - 14
Xabi López-Arostegui [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Beka Burjanadze.
20 - 14
1ª Falta personal de Beka Burjanadze [1] sobre Juancho Hernangomez en la lucha por un rebote ofensivo.
20 - 14
Kakha Jincharadze [1] falla la bomba
20 - 14
Jaime Pradilla [1] encesta el segundo tiro libre
20 - 13
Jaime Pradilla [1] encesta el primer tiro libre
20 - 12
1ª Falta personal de Giorgi Shermadini [1] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.
20 - 12
Jaime Pradilla [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Juancho Hernangomez
20 - 12
Juancho Hernangomez [1] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
20 - 12
Sandro Mamukelashvili [1] encesta el segundo tiro libre
19 - 12
Sandro Mamukelashvili [1] falla el 1º tiro libre
19 - 12
1ª Falta personal de Juancho Hernangomez [1] sobre Sandro Mamukelashvili cuando lanzaba de dos.
19 - 12
Beka Burjanadze [1] falla el triple
19 - 12
Sandro Mamukelashvili [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Rati Andronikashvili
19 - 12
Primera falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Goga Bitadze
19 - 12
Triple de Mario Saint-Supery [1] con asistencia de Joel Parra
19 - 9
Canasta de Kamar Baldwin [1] tras un contraataque
17 - 9
Goga Bitadze [1] roba el balón a Jaime Pradilla
17 - 9
Canasta de Sandro Mamukelashvili [1]
15 - 9
El balón sale fuera tras un mal pase de Willy Hernangomez [1]
15 - 9
Bandeja de Kamar Baldwin [1]
13 - 9
Triple de Joel Parra [1] con asistencia de Santi Aldama
13 - 6
Goga Bitadze [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Joel Parra.
13 - 6
Tiempo muerto
13 - 6
El balón sale fuera tras un mal pase de Santi Aldama [1]
13 - 6
Canasta de Goga Bitadze [1] con asistencia de Sandro Mamukelashvili
11 - 6
El balón sale fuera tras un mal pase de Santiago Yusta [1]
11 - 6
Canasta de Duda Sanadze [1]
9 - 6
Canasta de Santiago Yusta [1]
9 - 4
Canasta de Kamar Baldwin [1]
7 - 4
El balón sale fuera.
7 - 4
Goga Bitadze [1] falla la canasta por un tapón de Willy Hernangomez
7 - 4
Primera falta personal de Santiago Yusta [1] sobre Sandro Mamukelashvili
7 - 4
Sandro Mamukelashvili [1] roba el balón a Sergio de Larrea
7 - 4
Beka Burjanadze [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santiago Yusta.
7 - 4
Santiago Yusta [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Beka Burjanadze.
7 - 4
Sandro Mamukelashvili [1] encesta el segundo tiro libre
6 - 4
Sandro Mamukelashvili [1] encesta el primer tiro libre
5 - 4
1ª Falta personal de Willy Hernangomez [1] sobre Sandro Mamukelashvili cuando lanzaba de dos.
5 - 4
Santiago Yusta [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Tornike Shengelia.
5 - 4
Tornike Shengelia [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
5 - 4
Canasta de Santi Aldama [1]
5 - 2
Primera falta personal de Duda Sanadze [1] sobre Santiago Yusta
5 - 2
Triple de Sandro Mamukelashvili [1] con asistencia de Tornike Shengelia
2 - 2
Canasta de Willy Hernangomez [1]
2 - 0
Bandeja de Duda Sanadze [1] tras un contraataque
0 - 0
Duda Sanadze [1] roba el balón a Sergio de Larrea
0 - 0
Tornike Shengelia [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
0 - 0
Santi Aldama [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Goga Bitadze.
0 - 0
El balón sale fuera tras un mal pase de Duda Sanadze [1]
0 - 0
Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Duda Sanadze.
0 - 0
Santiago Yusta [1] roba el balón a Kamar Baldwin
0 - 0
Sergio de Larrea [1] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote
0 - 0
Santiago Yusta [1] falla el triple
0 - 0
El balón sale fuera.
0 - 0
Inicio del partido
Georgia
España
Tiros de 3
42.9%
57.1%
Tiros de 2
50.0%
50.0%
Tiros libres
72.7%
27.3%
Rebotes
56.3%
43.8%
|Duda Sanadze
|Georgia
|11
|Guillermo Hernangómez
|España
|8
|Goga Bitadze
|Georgia
|8
|Sandro Mamukelashvili
|Georgia
|8
|Kamar Baldwin
|Georgia
|6
|Sandro Mamukelashvili
|Georgia
|4
|Sergio de Larrea
|España
|2
|Goga Bitadze
|Georgia
|2
|Santi Aldama
|España
|2
|Juan Hernangomez
|España
|1
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|2
|Xabier López-Arostegui
|España
|2
|Goga Bitadze
|Georgia
|2
|Josep Puerto
|España
|2
|Mario Saint-Supery Fernandez
|España
|1
|Juan Hernangomez
|España
|3
|Goga Bitadze
|Georgia
|3
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|1
|Rati Andronikashvili
|Georgia
|1
|Sandro Mamukelashvili
|Georgia
|1
|Sandro Mamukelashvili
|Georgia
|3
|Guillermo Hernangómez
|España
|3
|Beka Burjanadze
|Georgia
|3
|Santi Aldama
|España
|2
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|1
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.