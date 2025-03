La cruel temporada del Mideba

Marco A. Rodríguez Badajoz Martes, 18 de octubre 2022, 07:52 Comenta Compartir

A quien haya seguido la trayectoria del Mideba Extremadura estos últimos años le debe doler echar un vistazo a la clasificación de la División de Honor y comprobar que el equipo pacense suma tres derrotas –las mismas que la campaña pasada completa– en sendos encuentros y ocupa la última posición empatado con el Ferrol. Las vicisitudes ocurridas en el club parecen sacadas de un guionista de cine en un día de furia. Y todo se inició antes del primer balón al aire.

El Mideba preparó este verano la confección de un plantel para competir más que dignamente a la espera de un asalto a cotas mayores en función de resultados. Estaba claro que el vestuario echaría de menos la marcha de Phil Pratt, último rescoldo de la tropa británica y a quien el Albacete le ofreció más de lo permisible para los extremeños. Como compensación, cuerpo técnico y dirigentes se pusieron a trabajar para sumar piezas nuevas que dieran solidez al quinteto inicial y la rotación, pero hasta la fecha no ha podido contar con casi ninguna.

Así, la entidad pacense fue a cazar a una tierra indómita y peligrosa como Irán, de donde se suponía que debían incorporarse Mousa Ghozibie –que ya pertenecía desde el curso pasado aunque no pudo jugar– y sobre todo Mahdi Kamrani, considerado como uno de los mejores '3' del mundo. El conflicto iraní por la rebelión contra el régimen de los ayatolás, que incluye el cierre de embajadas, imposibilidad de viajar y hasta el corte de suministro de internet, ha impedido que ambos vivan ya en Badajoz bajo la disciplina del Mideba. De ocho a nueve jugadores se pasa a seis, ya que el colombiano Leep, baloncestista también importante que puede dar un salto de calidad, se supone que volará ya y este miércoles entrenará aquí.

No solo no llegó la caballería, sino que los que ya estaban y la esperaban lidiaron con las inoportunas lesiones, como la última de 'Tinín', un esguince de muñeca que dejaba la lista de este fin de semana en cinco jugadores que además sobrepasaban los 15 puntos reglamentarios, un baremo en función de la movilidad de los jugadores del quinteto en pista que no debe traspasarse. Este sábado, ante el Albacete en La Granadilla, el encuentro tuvo que quedar suspendido, contando como incomparecencia y derrota, la tercera en este cruel arranque liguero. El Mideba intentó avisar para pedir un aplazamiento pero debía hacerlo el jueves cuando la lesión se confirmó el viernes, un día antes del partido, según menciona el entrenador midebista Jorge Borba. En los otros dos choques no han jugado más de seis (ante Leganés) o siete jugadores (ante Gran Canaria), es decir, un solo relevo o dos desde el banquillo, además de los problemas diarios para poder entrenar.

«Estoy muy cabreado. Estamos trabajando toda la pu... semana intentando hacer las cosas bien hasta que lleguen los refuerzos y el viernes se nos lesiona Tinín. Intentó forzar pero no pudo ser. 'Pery' tenía molestias en el codo pero sí se podía contar con él. Sabíamos que Albacete venía sí o sí y esperamos un milagro para que se curara pero en un día era imposible y el aviso a la federación debía ser el jueves cuando la lesión y todo esto pasa el viernes. Es muy mala suerte, lo de los iraníes nos ha fastidiado mucho y ya ni podemos comunicarnos con ellos por internet cuando se suponía que vendrían en una semana. Con los problemas de extranjería no se puede hacer nada», describe.

Borba añade que el club trabaja en una especie de plan B y ya ha apalabrado al colombiano Jose Leep, ex del Bilbao, con el que espera salir del pozo porque tiene mucha calidad. Se reforzará además con dos extranjeros con los que se está en conversaciones, aunque eso podría tardar hasta el invierno, según avisa. «Una vez que estén todos salvaremos la temporada, competiremos mejor e intentaremos la Euroliga 2 en abril –tercera competición europea–, que además es en Badajoz y nos hace mucha ilusión. Con todos podremos disputarla porque tendremos un buen equipo», explica el entrenador extremeño, a quien le da «mucha pena» ver la clasificación con el Mideba último cuando hace meses peleaba el título. «Esto es un calvario. Entrenamos para competir y ganar pero nos ha pasado de todo cuando podíamos haber tenido equipo para estar entre los tres primeros. Cuando me dijeron los problemas con los iraníes supe que este inicio íbamos a sufrir. De haberlo sabido nos hubiéramos movido antes», lamenta Borba, quien al menos ve la luz al final del túnel, a modo de salvavidas, en cuanto aterricen jugadores.

