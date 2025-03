El paso de España por Eurovisión: una historia de pop sin grandes éxitos

El festival de la música, aquel con el que España se volvió a ilusionar el pasado año con la actuación de Chanel, está cada vez más cerca. La cuenta atrás para Eurovisión 2023 se dio en el mismo momento en el que en mayo del pasado año Ucrania, con Kalush Orchestra, se alzó con el micrófono de cristal en Turín. Una victoria enrarecida por la invasión de Ucrania y que obligó a buscar una alternativa de escenario para celebrar la edición de 2023. Es por lo que será en Liverpool -Reino Unido consiguió el segundo puesto- donde se celebre la gran fiesta de la música europea. Hasta 37 países competirán entre semifinal y final por alzarse con la victoria. Blanca Paloma y su tema flamenco 'Eaea' lucharán por conseguir lo que España no logra desde 1969, última vez que ganó el certamen. Y es que la historia de nuestro país en Eurovisión tiene sus altos y bajos, sus luces y sombras en un camino que inició en 1961.

El largo camino de España sin victorias cercanas

Un camino, no obstante, con grandes baches en lo que a puestos se refiere. A finales de la década de los 60 España conseguía la hazaña de llevarse dos años seguidos la victoria. Y ninguna más. La primera de ellas fue precisamente en Londres en 1968 con 'La la La'. Y a ritmo de 'Desde que llegaste, ya no vivo llorando (Eh) Vivo cantando (Eh) Vivo soñando (Eh)', Salomé volvió a casa con un micrófono de cristal que nunca más ha vuelto a pisar España. Aunque hasta en cinco ocasiones ha conseguido uno de los tres mejores puestos. La última fue hace tan solo un año. Y con carambolas de la vida. Chanel consiguió la tercera posición, a pesar de que fue la mayor puntuación alcanzada por España en toda la historia del certamen. Consiguió un total de 459 puntos, también el mejor resultado de España en todo el siglo XXI.

Pero hay que remontarse a 1995 para recordar una segunda posición de España. La consiguió Anabel Conde con su 'Vuelve conmigo'. Aunque no convenció de la vuelta del micrófono a España, su actuación coincidió en la década de la debacle en 1999 en Israel. Lydia y su 'No quiero escuchar' tan solo consiguió un punto. Aún así, esto no fue impedimento para la participación en Eurovisión al año siguiente. Y es que desde ese año, un grupo de países, los 'Big Five', se clasifican automáticamente para la final de Eurovisión, independientemente de su posición en la clasificación de la edición anterior.

Fue en 2017, la última vez que España quedó en última posición, aunque con algo más de puntos. La interpretación que hizo Manel Navarro de su 'Do it fior your lover' tan solo consiguió arañar cinco puntos.

Una historia cantada a partes iguales

Pero si por algo se caracteriza el festival es por las propuestas extravagantes que año tras año han intentado hacerse un hueco en el mundo musical a través del escaparate que da Eurovisión. Y en esas apuestas han trabajado tanto hombres como mujeres a partes prácticamente iguales. Aunque son los compositores de los temas donde sí que hay una clara diferencia. Hasta en 51 ocasiones han sido ellos los encargados de componer los temas.

Raphael, Julio Iglesias, Karina, Peret, Micky, Paloma San Basilio, Azúcar Moreno, Sergio Dalma o Rosa López han sido algunas de las caras de España en el certamen. Aunque no todos fueron elegidos de la misma manera. En un primer momento se optó por concursos musicales radiofónicos y posteriormente se pasó por elecciones internas y concursos en teatros. Ya con el nuevo siglo, se prefirió apostar por los concursos musicales. El festival de la Eurocanción dio paso a diferentes citas hasta llegar al Benidorm Fest, recuperado el pasado año y que ha traído de nuevo la vida eurovisiva a las calles del país con sus diferentes fases y propuestas.

El español, el idioma oficial por excelencia

Una de las principales características que definen a este festival es la variedad de idiomas en los que se interpretan las canciones. Italiano, francés, neerlandés, finés, portugués o inglés en un mismo escenario. Y como sería lógico, cada país, aunque no siempre ocurre, apuesta por canciones en su idioma. Es más, Suecia, en 1965 presentó un tema íntegramente en inglés, lo que obligó al año siguiente a cambiar las normas y a exigir por parte de la organización que las propuestas debían ser interpretadas en uno de los idiomas oficiales de cada país. Pero en 1999 todo volvió a cambiar y se permitió la libertad absoluta. Desde entonces, muchos países han optado por enviar la mayoría de sus temas en inglés.

España, a pesar de todo, es uno de los participantes que apuestan por su lengua oficial para subirse al escenario europeo. Y es quizá lo que haya permitido llevar letras extravagantes, irónicas o sin sentido. Con una guitarra de juguete y dos torpes bailarinas, que se caían al suelo todo el rato, Rodolfo Chiquilicuatre llevó una apuesta totalmente en español. Y a pesar de todos los comentarios, parece que gustó más que otras muchas propuestas. Acabó en 16º posición, una de las mejores clasificaciones españolas de la década.

'Eaea' se une a la corta lista de temas flamencos

Arriesgado podría ser una de las palabras que defina la apuesta de este año de España. Y es que el flamenco, un estilo musical puramente español, no ha sido muchas veces la apuesta para conquistar el cielo musical europeo. En concreto, tan solo dos veces (1983 y 1996), tres si sumamos ya a Blanca Paloma. Y los resultados, a mirar por la experiencia, no arrojan muchas expectativas. Aunque todo sea dicho, el flamenco de 'Eaea' está siendo una de las canciones mejores valoradas entre las casas de apuestas.

Aún así, es el Pop el género musical que más veces se ha interpretado. Hasta en 24 ocasiones, entre ellas las dos veces en las que España ganó y cinco de las ocho en las que la delegación española consiguió alguno de los tres mejores puestos. Aunque podría ser que una de las canciones más conocidas en España sea el ritmo latino con el que David Cibera representó a España en 2001. «Dile que la quiero, que siempre fui sincero, dile que me estoy volviendo loco por una tontería». ¿Quién no la ha cantado en alguna fiesta? Todo a pesar de que este tipo de música ocupa la tercera posición en número de veces que se ha llevado a Eurovisión. Por delante está la balada, un género tan premiado como castigado en la historia. Si bien en 1995 Anabel Conde consiguió la segunda posición, la última vez que España apostó por ella (2021) tan solo consiguió seis puntos.

El canto al amor de la delegación española

Pero el amor siempre gana. Y si no que se lo digan a los representantes españoles. Le cantamos al amor, a la esperanza aunque en pocas ocasiones a la alegría, a la vida, a la amistad o a la juventud. Pero lo cierto es que no es el amor lo que ha dado a lo largo de la historia los mejores puestos en Eurovisión. O por lo menos en lo que se refiere a la delegación española. Si bien es cierto que Salomé ganó, también lo hizo el canto a la vida de Massiel un año antes. Aunque la canción de las canciones españolas en Eurovisión podría ser 'Eres tu'. No en pocas ocasiones la que representó a España en 1973 de la mano de Mocedades ha sido reconocida como una de las mejores canciones no solo española sino del certamen -consiguió quedar en segunda posición-. ¿Recuerdan su letra? «Toda mi esperanza eres tú, eres tú; como lluvia fresca en mis manos; como fuerte brisa eres tú, eres tú; así, así eres tú».

Aunque a juzgar por las estadísticas parece que cantar al engaño, a la pasión o a la lucha es lo que menos gusta entre los eurofans. Y es que siempre se ha dicho que si algo es Eurovisión es fiesta, vida y alegría. Aunque no siempre se impone en los cuidados escenarios. 'La venda', de Miki Núñez, uno de los triunfitos de la edición de 2018, no consiguió hacer vibrar al exigente público de Tel Aviv en 2019. Pero como decía su canción, «La venda ya cayó y solo quedó la alegría». Ahora habrá que esperar al sábado para ver si 'Eaea' consigue deslumbrar con su arte flamenco el cielo gris de Liverpool y conseguir, 54 años después, traer a España el tan ansiado micrófono de cristal.

