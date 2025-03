Las apuestas de Eurovisión miran al norte

Cuna de artistas. Es como se podría definir Eurovisión, el certamen musical que ha invadido esta semana la ciudad que vio crecer a The Beatles y que pone fin el sábado con su gran gala final. De ella, o mejor dicho, de las 66 ediciones con las que cuenta el concurso, han nacido mitos en los países representantes, por lo que año tras año una lista aproximadamente de 37 países se afanan por situar sus propuestas en lo alto de la clasificación. Y el sábado, volverán las tablas, los puntos y las puestas en escena, en ocasiones, folclóricas, para alzarse con el micrófono de cristal. Aunque el trabajo no es de un día, sino que las actuaciones de pop, rock, indie o música ligera se valoran desde que se dan a conocer. Y favoritos ya hay. ¿Quién tendrá el honor de organizar el próximo año el festival? Por segundo año consecutivo, España se cuela en el top 5, aunque no araña la primera posición. ¿Quiénes son sus rivales?

Suecia busca hacer historia

SUECIA LOREEN 'TATTOO' Loreen ya ganó en 2012 Veces que ha ganado Suecia 6 1974 ABBA - 'Waterloo' 1984 Herreys - 'Diggi-Loo Diggi-Ley' 1991 Carola - 'Fångad av en stormvind' 1999 C. Nilsson - 'Take Me To Your Heaven' 2012 Loreen - 'Euphoria' 2015 Måns Zelmerlöw - 'Heroes'

Suecia trabaja este año por igualar al país que más veces ha ganado Eurovisión. Irlanda, que cayó eliminada en la primera semifinal, cuenta con siete victorias, aunque Suecia, que este año arrasa en todas las casas de apuestas, podría igualarlo el sábado. Loreen, una artista que ya conoce los entresijos eurovisivos, subirá al escenario con 'Tattoo' para lograr lo nunca conseguido en este festival. Ser la primera artista que logre dos veces alzarse con el micrófono de cristal. Y la apuesta es decidida. Como lo fueron las canciones con las que este país nórdico logra los primeros puestos en el festival. «Waterloo; i was defeated, you won the war; Waterloo; promise to love you forevermore». Es, sin duda, la canción más conocida de toda la historia del festival. 'Waterloo' fue la primera victoria de Suecia y 'Tattoo' gana enteros para lograr, de nuevo, ser una de las canciones más conocidas del certamen.

Un 'Cha cha cha' para remontar la historia

FINLANDIA KÄÄRIJÄ 'CHA CHA CHA' Veces que ha ganado Finlandia 1 2006 Lordi - 'Hard Rock Hallelujah'

Finlandia no cuenta con una gran trayectoria en Eurovisión. Tan solo una vez, en 2006, se alzó con la victoria. Fue con una puesta en escena y un grupo rocambolesco. Y este año, su representante es del mismo palo. Aunque musicalmente hablando el 'Cha cha cha' es mucho más pegadizo y movido que aquel 'Hard Rock Hallelujah' que en 2006 consiguió el micrófono de cristal. Es la segunda favorita en las apuestas, por lo que Käärijä no lo tiene difícil para mejorar la trayectoria de su país. Finlandia ha terminado en último lugar diez veces -ha participado en 51 ocasiones- y ha obtenido cero puntos tres años. Es más, incluso hasta en siete ocasiones no logró pasar las semifinales. Puede ser por lo que Finlandia está este año tan ilusionada con su representante. Habrá que esperar, pero la guerra la tiene con su país vecino.

Ucrania, en la batalla por una nueva victoria

UCRANIA TVORCHI 'HEART OF STEEL' Veces que ha ganado Ucrania 3 2004 Ruslana - 'Wild Dances' 2016 Jamala - '1944' 2022 Kalush Orchestra - 'Stefania'

Desde el metro convertido en búnker de la mismísima plaza de la Independencia de Kiev, símbolo ya conocido por la guerra de Ucrania, fue seleccionado el dúo Tvorchi, que ya intentaron ir al festival europeo en 2020. Ahora llegan a Liverpool con una propuesta de música electrónica que pisa con fuerza los principales puestos de la clasificación. Buscan revalidar el primer puesto que sus sucesores lograron el pasado año. Una victoria en plena guerra que les ha impedido organizar el festival en Kiev. Con 'Heart of steel' buscan un cuarto micrófono de cristal en una edición por la que no han tenido que pasar por las semifinales, a pesar de no pertenecer al 'Big Five'. Aunque no será por éxitos. Ucrania es uno de los países más exitosos del festival habiéndose posicionado en once ocasiones dentro del top 10

'Évidemment', a por un sexto micrófono

FRANCIA LA ZARRA 'ÉVIDEMMENT' Veces que ha ganado Francia 5 1961 J. Pascal - 'Nous les amoureux' 1965 F. Gall - 'Poupée de cire, poupée de son' 1972 Vicky Leandros - 'Après toi' 1973 A. David - 'Tu te reconnaîtras' 1983 C. Hermès - 'Si la vie est cadeau'

Si hay una actuación que no necesita verse para saber de qué país se trata esa es la de La Zarra. 'Évidemment'. Pues sí, Francia, que ha obtenido hasta en cinco ocasiones el micrófono de cristal, podría estar camino de conseguir el sexto, después de ser una de las grandes sorpresas de la edición y de no parar de subir en las casas de apuestas. Y es que aunque Francia es uno de los pocos que consigue pasar a la final sin pasar por la semifinal, no logra ganar desde 1983. Este podría ser su año, aunque mucho tiene que luchar. Uno de los del 'Big five' se encuentra en el top 5, pero en tercer lugar. La gran diva de esta 67 edición, como la han bautizado los eurofans, se subirá lúcida con una espectacular balada de orquesta y arreglos de viento y piano, que luego deviene en un tema bailable. Con una apuesta sencilla pero cuidada en el detalle. Una apuesta totalmente francesa para un festival totalmente heterogéneo.

La arquera española pisa fuerte

ESPAÑA BLANCA PALOMA 'EAEA' Veces que ha ganado España 2 1968 Massiel - 'La, la, la' 1969 Salomé - 'Vivo cantando'

El listón está alto. Conseguir igualar la posición que Chanel cosechó el pasado año no es tarea fácil. Pero a Blanca Paloma y su 'Eaea' no se le resiste nada «¿Quien viene a un concurso a perder?», se preguntó el otro dia. No le tiembla el pulso, ni tan siquiera la voz. Y mira que su tema flamenco, un género con el que España tan solo ha participado otras dos veces, está haciendo tambalear a diario a los expertos y las casas de apuestas. Del top 5 no baja. Y a tenor de las últimas, no aprobaría raspado, sino que podría disputarse un cuarto o tercer puesto. Porque en la batalla entre Suecia y Finlandia parece imposible meterse, aunque habrá que ver el comportamiento del televoto y como afecta que los ciudadanos de países no participantes puedan votar. Y Blanca Paloma gusta en América Latina. También habrá que ver si los mitos, como mitos, se cumplen o no. Actúa en la primera tanda, y el pasado dice que eso es un punto en contra. Aunque no hay resistencia a una arquera como Blanca Paloma. Será en torno a las 22:00, pero por los ensayos, hay buenas sensaciones. Son 54 años sin ganar, pero dos consecutivos en el top 5.

El empoderamiento y el folclore copan el top 10

Israel, Noruega o Reino Unido son algunos de los otros candidatos que se sitúan con posibilidades no de alzarse con la victoria, salvo sorpresa, pero sí de mantenerse entre los diez mejores de una edición tan colorida como pintoresca en sus actuaciones y representantes. Con mensajes de empoderamiento o actuaciones que recuerdan a grandes éxitos de ediciones pasadas -la de Israel recuerda a la de Chanel- los países participantes buscan atraer a todos los votantes posibles, de ahí la variación en las apuestas.

Aunque puestos a ver, aquellos que se sitúan entre los cinco y diez mejores no cosechan grandes victorias en el festival de la música europea. Si no que se lo digan a Noruega, que tan solo cuenta con tres micrófonos de cristal. Aunque es por lo que algunos de ellos cuentan con estilos tan diferentes año tras año. Y es que no importa la trayectoria sino la puesta en escena y la canción. Folclórica, divertida, movida y pegadiza. Es lo que predice la Inteligencia Artificial de lo que tiene que ser una buena candidata para ganar Eurovisión. Ahora, solo queda esperar.