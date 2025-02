Taylor Swift revoluciona las redes con su nuevo disco ¿Quién se atreve con este 'Taylor Quiz'?

Suena ‘Out of the Woods’, pero ¡ojo! no confundir con ‘Out of the Woods’... ¿Cómo? Se comprende la confusión y es que esta no es la primera vez que la ultrafamosa cantante de West Reading, Pensilvania graba esta canción. De hecho, está en el proceso de grabarse todo su repertorio al completo por segunda vez. No es mero capricho sino una forma de recuperar el control de su discografía desde que un tal Scooter Braun, productor y manager, decidiera comprar a sus espaldas todo su catálogo musical por 300 millones de dólares. En EEUU es habitual que las jóvenes estrellas cedan los derechos de sus primeros discos a las discográficas, también es práctica común que los contratos incluyan cláusulas de no re-grabación para que no haya dos copias de la misma canción danzando por ahí y de esta forma los dueños de dichos derechos (en este caso Scooter Braun) puedan forrarse con ellos. Pues, o el abogado responsable de redactar el contrato estuvo ‘despistao’ o simplemente la suerte que parece acompañar a la señorita Swift hizo acto de presencia: esa cláusula no se incorporó en su contrato, por lo que la artista se está cobrando su venganza. Lleva acumulados ya cientos de miles de dólares en beneficios por estas nuevas versiones que además han pasado a considerarse las oficiales. ¡Bien por Taylor!