Eurovisión en datos: Nebulossa lucha contra la maldición de la edad con 'Zorra'

La cuenta atrás para que Zorra se suba al escenario de Malmö Arena e impregne a Europa del mensaje de empoderamiento de la mujer con el que Nebulossa quiere alzarse con el micrófono de cristal está a punto de terminar. Ya este jueves se podrá ver una primera actuación de esta pareja que tantas opiniones ha generado en la población española no solo por su letra sino también por quién canta. «Ya sé que soy solo una zorra; Que mi pasado te devora; Ya sé que soy la oveja negra; La incomprendida, la de piedra». Toda una declaración de intenciones que pretende dejar atrás el significado más peyorativo de «Zorra» puesto en boca de Maria Bas y Mark Dasousa, una pareja en la que ella tiene 55 años y el 47. Pero, ¿se acuerdan de «Desde que llegaste, ya no vivo llorando (Eh); Vivo cantando (Eh); Vivo soñando (Eh)»? Pues bien, no debe ser casualidad. Cuando Massiel consiguió el que fue el último triunfo de España en Eurovisión, María tan solo tenía meses de vida.

Y es que a juzgar por los datos desde que España participa en el festival europeo, la franja de edad de nuestros representantes nunca había superado antes la barrera de los 50. Es más, la representante española más mayor, hasta ahora fue Betty Missiego. En 1979, a sus 44 años, quedó en segunda posición. Desde ese momento, los representantes tenían entre 20 y 29 años, salvo alguna excepción.

Aún así, ¿hasta qué punto influye la edad en el festival? Para la experta musical Judith Mateos en esta ocasión no influye en nada. E incluso va más allá. Asegura que la edad no ha sido el motivo de que el público votase a un representante u a otro. Considera que ha sido lo de menos y que ha tenido mayor relevancia la historia que esta pareja quería contar: cómo es el día a día de las mujeres, los estigmas que sufren todo bajo su propia experiencia.

«Como artista femenina veo que hay mucho machismo dentro de la industria musical y que es muy complicado para una mujer a partir de los 40 años estar en activo. Entonces, ¿por qué no darle esa visibilidad a este dueto al igual que tenemos un montón de artistas masculinos que tienen más de 50 años?», se pregunta Mateos.

Sea como fuere, en España han predominado como representantes en el certamen europeo candidatos que oscilaban entre los 20 y los 29 años. Hasta en 40 ocasiones, ha estado representada por una persona que se encontraba en esta franja de edad. Aunque esto, todo vaya por delante, no ha ayudado a que se llevasen muchos micrófonos de cristal. Tan solo en dos ocasiones y hace ya más de medio siglo. Fue Massiel en 1968, con 21 años, y Salomé, un año después, cuando tenía 20.

Tras aquellas victorias, aunque España llegó a rozar las primeras posiciones, nunca volvió a conseguir el premio. Y este año, explica Mateos, podría ser el momento para cambiarlo. «Cada vez se hace mejor y se tiene más seguridad en un escenario, por lo que con la edad un artista es mejor artista».

Los fans del certamen sí que han tenido en cuenta la edad, aunque sea de manera inconsciente, a la hora de elegir sus representantes para Eurovisión. Pero esto, en esta ocasión debe servir con Zorra, según Mateos, no solo para romper con el machismo que aún queda en la sociedad sino también para romper «la baza de que un artista no tiene años». Quien es bueno, prosigue, «vale».

Pero si por algo se ha caracterizado Nebulosa desde que ganó el Benidorm Fest ha sido por su sencillez y, sobre todo, su espontaneidad. Llegaron a decir que cuando se presentaron no veían la posibilidad de ir a Eurovisión. Una paradoja, teniendo en cuenta que el objetivo del certamen de preselección de representante es precisamente ese. Aunque para la mayor parte de los oyentes la seña de identidad del tema residía en la letra de la canción, para Mateos hay otro aspecto que tampoco pasa desapercibido. Y es que este mensaje lo realizan de manera independiente, y sin ninguna discográfica, estas dos personas de una edad inusual. «A ella le da igual que afine más o menos por lo que va a haber un antes y un después a pesar de ser una canción muy lineal». Le da credibilidad que este mensaje, de Zorra, no sea interpretado por una persona joven con el que a lo mejor se puede tergiversar. «Lo que canta, lo canta desde su propia experiencia».

La edad de los ganadores

Pero la historia de Nebulosa y su propuesta eurovisiva ha estado desde el principio rodeada por un debate social sobre si la propuesta, por su letra, era idónea y apropiada para el festival. El país, en esa especie de polarización obsesiva, se dividió entre afines y detractores. Una propuesta que algunos tacharon de «adelantada» y que otros, por el contrario, la consideraron «de mal gusto». Sin embargo, a tenor de la puesta en escena del resto de candidatos para esta edición, la propuesta, según Mateos, no estaba tan alejada de lo que están representando otros países. «Yo creo que estamos alineados, pero en nuestro país somos muy críticos con nosotros mismos hasta que no se ve que vence la cosa fuera».

A su juicio, a Eurovisión no se va a ganar con un tema aburrido o melancólico, sino con una puesta en escena arriesgada de la que nos acordaremos, cree, «toda la vida». Así, si Nebulossa consigue atraer al jurado y público eurovisivo, entraría a formar parte de un selecto grupo de mayores que cantan en Eurovisión y que, sobre todo, gana. Fue Olsen Brothers el ganador de Eurovisión con más edad. Tenía 48 años cuando se alzó con la victoria en el año 2000. Antes de él, tan solo en tres ocasiones una persona de entre 40 y 50 años había conseguido levantar el micrófono de cristal.

Pero si Eurovisión celebra este año su 68 edición, la media de la edad de los ganadores habla por sí sola. Mientras que la edad de todos los vencedores es de 26,9 años, sí que se encuentra diferencia entre hombres y mujeres. Si la edad media de los hombres ganadores es de 30,8 años, la de las mujeres vencedores desciende hasta los 23,9 años.

De la edad no solo hay una gran diferencia por la parte alta de la tabla sino que si se pone la vista en los jóvenes menores de 20 años, estos tampoco cuentan con un gran palmarés en el festival. Tan solo en seis ocasiones ha ganado una persona menor de 20 años y, además, de estas todas han sido mujeres. Podría ser este año, aunque las encuestas no auguran un buen resultado para la candidatura española, que la representante más mayor con la que España ha participado se proclame ganadora 55 años después de su nacimiento y del último micrófono de cristal con nombre español.