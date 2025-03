Cómo 'alcaldesa' dejó de ser la mujer del alcalde y qué dice el diccionario de cómo somos

Sara I. Belled Viernes, 8 de marzo 2024, 00:10 | Actualizado 06:57h. Comenta Compartir

un hombre un hombre , entre otros significados, que un alcalde es el «presidente del ayuntamiento de cada pueblo o término municipal». Con referencia exclusiva al género masculino. Y ellas…

una mujer que una alcaldesa es «la mujer del alcalde».

, entre otros significados, que un alcalde es el «presidente del ayuntamiento de cada pueblo o término municipal». Con referencia exclusiva al género masculino. Y ellas… En 2023 se alcanzó la cifra más alta de alcaldesas en los pueblos de España: 1.986 (un 25% del total). Sin embargo, nunca ha habido tantas como antes de 1992, cuando eran 393 (un 5%). ¿Cómo es posible? Resulta que si usted fuesey acudiera al diccionario antes de esa fecha leería

1780 1. s.f. La mujer del alcalde, Iudicis sponsa 1780 1. s.f. La mujer del alcalde, Iudicis sponsa 1780 1. s.f. La mujer del alcalde, Iudicis sponsa 1992 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 1780 1. s.f. La mujer del alcalde, Iudicis sponsa 2. f. Mujer del alcalde 1780 1. s.f. La mujer del alcalde, Iudicis sponsa 1992 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 2. f. Mujer del alcalde 1992 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 1780 1. s.f. La mujer del alcalde, Iudicis sponsa 2. f. Mujer del alcalde 1992 2001 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 1780 1. s.f. La mujer del alcalde, Iudicis sponsa 2. f. Mujer del alcalde 2. f. coloq. Mujer del alcalde. 1780 1. s.f. La mujer del alcalde, Iudicis sponsa 1992 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 2. f. Mujer del alcalde 2001 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 2. f. coloq. Mujer del alcalde. 1992 2001 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 1780 1. s.f. La mujer del alcalde, Iudicis sponsa 2. f. Mujer del alcalde 2. f. coloq. Mujer del alcalde. 1992 2001 2014 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 1780 1. s.f. La mujer del alcalde, Iudicis sponsa 2. f. Mujer del alcalde 2. f. coloq. Mujer del alcalde. 2. f. coloq.p.us. Mujer del alcalde. 1780 1. s.f. La mujer del alcalde, Iudicis sponsa 1992 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 2. f. Mujer del alcalde 2001 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 2. f. coloq. Mujer del alcalde. 2014 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 2. f. coloq.p.us. Mujer del alcalde. 1992 2001 2014 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 1. Mujer que ejerce el cargo del alcalde. 1780 1. s.f. La mujer del alcalde, Iudicis sponsa 2. f. Mujer del alcalde 2. f. coloq. Mujer del alcalde. 2. f. coloq.p.us. Mujer del alcalde. El sustantivo femenino alcaldesa tuvo durante siglos el significado «mujer del alcalde». Explica la Real Academia Española que una vez que la mujer «accede a esta dignidad» surge un nuevo sentido, el de «mujer que ejerce el cargo de alcalde», desbanca al anterior de su posición y el Diccionario de la Academia lo recoge en su edición de 1992. Más tarde, cuando se introducen las marcas de registro, la RAE incluye la marca 'coloquial' (Diccionario de la Lengua Española, 2001). Por último, en la edición de 2014 se introduce la acotación 'poco usada', lo que «refleja un evidente descenso en su empleo». AUX STEP FOR JS

La RAE detalla en su informe sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas que «durante el largo período en el que la mujer tenía vetado el acceso a cargos de dignidad, se creó un femenino con el significado 'mujer de X'». Es el caso de términos como alcaldesa, regenta, presidenta, gobernadora, intendenta, almirantesa o almiranta, virreina, tenienta…

Así, en la actualidad, el primer significado de la entrada 'alcalde, alcaldesa' ya no es aquel «presidente del ayuntamiento», sino la «autoridad municipal que preside un ayuntamiento». Y, sin salir de la corporación municipal, explica la Fundeu que no hay razón para no emplear el femenino pleno la tenienta de alcalde o incluso, en el caso de que quien presida la corporación sea una mujer, el teniente de alcaldesa o la tenienta de alcaldesa.

Hasta 2020, el estudio se publicó en enero de ese año, destaca la RAE que se enmendaron 366 artículos por motivos relacionados con el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, sustituyendo 'hombre' o 'mujer' por «fórmulas abarcadoras» como 'persona' o 'ser humano'.

f. 2. Mujer notable por su hermosura. (2001) Persona o cosa (2014) Persona o cosa (2014) f. 2. Mujer notable por su hermosura. (2001) Persona o cosa (2014)

O, entre otras fórmulas, añadiendo «marcas que limitan el uso de la palabra», como en el caso de 'alcaldesa'.

un hombre un hombre zorro, quizá podría molestarse según el sentido de la frase o, quién sabe, entornar media sonrisa.

una mujer zorra, es más que posible que la primera reacción sea de sorpresa (y muy poco grata).

zorro, quizá podría molestarse según el sentido de la frase o, quién sabe, entornar media sonrisa. Con ello, si fuese ustedy le dijesen que es un poco

«En los diccionarios se reflejan diferencias de significado o de connotación claramente sexistas» en algunos términos, advierte la RAE, que «referidos a mujeres poseen unos valores negativos, generalmente de cariz sexual».

f. despect. malson. prostituta. (2014) f. despect. malson. prostituta. (2014) f. despect. malson. prostituta. (2014)

un hombre un hombre lagarto, puede que se refieran a que es usted un poco pillo.

una mujer lagarta, es probable que le estén llamando ‘puta’.

lagarto, puede que se refieran a que es usted un poco pillo. Así, si fuese ustedy le dijesen

un hombre un hombre un golfo? Más de lo mismo.

una mujer una golfa? Más de lo mismo (esto no cambia).

un golfo? Más de lo mismo. ¿Y si fuesey le dijesen que es

un hombre un hombre Si salgo solo soy el zorro / Si me divierto, el más zorro / Si alargo y se me hace de día / Soy más zorro todavía...

una mujer : Si salgo sola soy la zorra / Si me divierto, la más zorra / Si alargo y se me hace de día / Soy más zorra todavía...

Si salgo solo soy el zorro / Si me divierto, el más zorro / Si alargo y se me hace de día / Soy más zorro todavía... Y es que no es lo mismo entonar el estribillo de la canción que llevará España a Eurovisión si se lee como si lo protagonizara

Una canción que llevó a la dimisión de la delegada de Igualdad de RTVE. «Ni es empoderamiento para las mujeres, ni feminismo», dijo Montserrat Boix. Para la cantante del duo Nebulossa Mary Bas incluir este término en la letra fue «una manera de resignificar la palabra» con un objetivo reivindicativo.

Explica Mamen Hornos, profesora de lingüística en la Universidad de Zaragoza, que existen expresiones que «relatan más como era la vida de nuestros padres que la de ahora». Y «ante esas expresiones viejunas una posibilidad es cambiar la expresión o no usarla, convertirla en tabú, y otra cosa es resignificar». El primer caso sería el de 'poetisa', que se asociaba con 'poetiso' y la connotación de 'poeta menor'. El segundo, el de 'alcaldesa', recuerda la experta, es un término que fue rechazado en un principio porque precisamente se vinculaba con ser la 'mujer de'.

«En la práctica del idioma aparecen expresiones sexistas (hacia la mujer, homosexuales, transgénero…), así como caracterizaciones despectivas hacia colectivos (por razones de raza, de origen, de color, religión…)», apunta la RAE en su informe.

1925 Las mujeres. 1925 Las mujeres. 1925 Las mujeres. 1925 1992 Las mujeres. Las mujeres. 1925 Las mujeres. 1992 Las mujeres. 1925 1992 Las mujeres. Las mujeres. 1925 1992 2001 Las mujeres. Las mujeres. 1. m. Conjunto de las mujeres 1925 Las mujeres. 1992 Las mujeres. 2001 1. m. Conjunto de las mujeres 1925 1992 2001 Las mujeres. Las mujeres. 1. m. Conjunto de las mujeres 2014 1. Conjunto de las mujeres. U. con intención despect. o discriminatoria. 1925 1992 2001 Las mujeres. Las mujeres. 1. m. Conjunto de las mujeres 1925 Las mujeres. 1992 Las mujeres. 2001 1. m. Conjunto de las mujeres 2014 1. Conjunto de las mujeres. U. con intención despect. o discriminatoria. 2014 1. Conjunto de las mujeres. U. con intención despect. o discriminatoria. 1925 1992 2001 Las mujeres. Las mujeres. 1. m. Conjunto de las mujeres Ocurre con la locución sexo débil, que el diccionario de la RAE acogió desde 1925. Permaneció invariable en 1992. En 2001 añadió 'conjunto' a la definición. En la última edición introdujo una acotación «que aporta información más justa sobre su uso». AUX STEP FOR JS

Y a su vez, el sexo fuerte, que es desde 2001 el «conjunto de los varones», hoy aparece con una acotación sobre su uso en sentido irónico.

Desde hace décadas se han editado diversos manuales y herramientas acerca de cómo usar un lenguaje libre de sexismo a partir de la demanda del movimiento feminista. Al menos 120 solo entre 1988 y 2017, según el repositorio disponible online en el Instituto de la Mujer. Con textos que ya abogaban por «poner palabras a lo femenino» y «revisar conceptos ligados a formas de uso de la lengua que ignoran la condición sexuada de la humanidad».

120 guías de lenguaje no sexista fueron publicadas entre 1988 y 2017 y se especializan en ámbitos como la educación, la administración, la cultura, la salud o el deporte. 366 artículos enmendados por la RAE en el Diccionario de la Lengua Española hasta enero de 2020 por motivos relacionados con el lenguaje inclusivo.

El pasado diciembre la Mesa del Congreso de los Diputados aprobó el texto 'Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria'. A mediados de febrero, la RAE, que ya había manifestado en otras ocasiones su desacuerdo con algunos de los apuntes de estas guías de uso, celebró recomendaciones como evitar el uso de los comodines @, -x o -e (l@s parlametari@s, lxs parlamentarixs o les parlamentaries). Destacó , no obstante, la interpretación del llamado «masculino inclusivo» como el punto más conflictivo y advirtió que «no son sexistas muchos usos gramaticales y léxicos del español que las autoridades presentan como tales».

El debate en torno al lenguaje no sexista o el lenguaje inclusivo es amplio y tiene mucho que ver, pero también va más allá de las expresiones nominales, cómo se usan y cómo aparecen en el diccionario.

un hombre un hombre un gobernante y dirigir una nación, por ejemplo.

una mujer una gobernanta y ser la jefa del servicio de limpieza de habitaciones.

un gobernante y dirigir una nación, por ejemplo. De lo que no hay duda es de que hoy si fuese ustedpodría ser

un hombre un hombre un fulano y pasar de largo en la vida de otros.

una mujer una fulana, pero no cualquiera, sino una de vida alegre (el ejemplo 'mujer de vida alegre', por cierto, fue sustituido por 'persona de vida alegre').

un fulano y pasar de largo en la vida de otros. Si fuese ustedpodría ser

un hombre un hombre un mancebo si es un joven de poca edad.

una mujer una manceba y, solo en este caso, querría decir que «vive amancebada» (este sentido sin acotación ninguna).

un mancebo si es un joven de poca edad. Si fuese ustedsería

Amancebarse, según aparece en el diccionario, tiene el significado de establecer una relación marital con alguien con quien no se ha contraído matrimonio con sentido despectivo.

Y si esas definiciones o expresiones son peyorativas, malsonantes, sexistas en algunos casos, ¿por qué se mantienen? «Los diccionarios son el espejo de la lengua y el espejo no debe ser roto porque refleje nuestra joroba», explica la RAE.

Por eso da igual que sea usted hombre o mujer para que este tema le pudiera parecer 'un coñazo' o que algo de lo que haya leído considere que es 'la polla' o 'cojonudo'. Lo importante es que hay un buen puñado de términos que vienen a decir lo mismo sin necesidad de vincular, como en este caso, lo negativo a la mujer y lo positivo al hombre. Podría ser un fastidio, un rollo, una lata, un tostón, insoportable, inaguantable o insufrible. También podría ser, a juicio de cada cual, estupendo, magnífico o excelente.

Créditos Han colaborado en esta historia visual Alejandro Castro, Belén Almendros y Raúl Rivas.

Temas

Historias visuales