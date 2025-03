Los 15 mejores libros de 2024

El año 2024 nos deja con las estanterías cargadas de grandes títulos, de historias monumentales o íntimas, momentos de terror que ocurrieron de verdad y otras solo en planos paranormales, distopías sangrientas o nuevas visiones de hechos ya contados. Aquí sigue una lista, incompleta seguro, de los mejores libros del año; o al menos algunos de los imprescindibles. Aviso: no se pierdan 'La llamada: un regreso'.

Cabeza de serpiente: Una epopeya oscura en Chinatown Patrick Radden Keefe Reservoir Books

Patrick Radden Keefe firma libros que son auténticas investigaciones periodísticas, pero que bien podrían pasar por novelas. Sus páginas se deslizan entre los dedos mientras la mente intenta conciliarse con la idea de que son hechos reales. Su nuevo libro detalla el tráfico de personas desde China a Estados Unidos y cómo una mujer se hizo millonaria a costa de sus compatriotas. Como en sus anteriores éxitos, 'No digas nada' y 'El imperio del dolor', Keefe expone los hechos de forma cruda y directa, en un claro tono de reportaje, que abre los ojos a una realidad oculta, aceptada simplemente por el hecho de haber estado siempre ahí.

Biografía de X Catheryne Lacey Alfaguara

'Biografía de X' es un trampantojo literario. Se presenta como la biografía de una artista multidisciplinar escrita por su viuda; pero ambas son ficticias. C.M. trata de desentrañar el pasado de X en un EE UU distópico donde un Norte liberal se ha separado de un Sur ultraconservador. Poco a poco, C.M. descubre que su mujer ocultaba demasiadas capas .La distopía imaginada por Catherine Lacey tan solo supone la excusa para conectar con el lector y jugar con el límite de la realidad y lo imaginado. Donde la 'autora' se convierte en la protagonista de una historia de amor que creía real pero se basaba en una ficción.

Las propiedades de la sed Marianne Wiggins Libros del Asteroide

Siempre resulta curioso acercarse a momentos relativamente desconocidos de grandes hechos históricos. Marianne Wiggins conjuga en sus páginas la guerra del agua californiana (la lucha de ganaderos y agricultores californianos con la ciudad de Los Ángeles por el preciado bien) y el internamiento en campos de concentración norteamericanos de ciudadanos japo-estadounidenses tras el ataque nipón a Pearl Harbour. Bajo el lema «no puedes salvar, lo que no amas«, Wilkins ahonda en el rencor humano, individual y colectivo, el miedo irracional a las diferencias y la dicotomía entre el amor y el deber.

La península de las casas vacías David Uclés Siruela

David Uclés y 'La península de las casas vacías' ha supuesto toda una sorpresa en una temática habitual en la literatura española: la Guerra Civil. Sin embargo, la novedad viene de contar nuestra historia bajo el prisma mítico de lo que ya conocemos como 'realismo mágico'. Construida en torno a un pueblo inventado, Jándula, un particular Macondo descrito con toques de García Márquez y García Lorca. 'La península de las casas vacías' se ha convertido en uno de los fenómenos literarios y editoriales del año. Concebida como «una novela total sobre la Guerra Civil», sigue la vida de la familia Ardento en el país inventado de Iberia entre 1936 y 1939 a través del inicio, desarrollo y final de la guerra. Desde la superstición a la oscuridad en una novela que puede calificarse de inmensa.

Un lugar soleado para gente sombría Mariana Enríquez Anagrama

Con 'Un lugar soleado para gente sombría', Mariana Enríquez nos sumerge en el mundo del terror. Sus páginas se estructuran en doce relatos del horror donde el mal no tiene que encontrar su origen en planos sobrenaturales, sino en calles cotidianas de los barrios de Buenos Aires. Enríquez se define como una continuadora del género de terror más clásico con tintes góticos y a la vez se atreve con nuevas dimensiones. Sus finales no le dejan a uno tranquilo.

Si te gusta la oscuridad Stephen King Plaza / Janes

El talento del maestro Stephen King, sin ánimo de menospreciar sus novelas, cobra vida cuando dedica su pluma a los relatos cortos. 'Si te gusta la oscuridad' supone toda una declaración de intenciones. Doce cuentos o novelas cortas donde el terror se alterna con la sorpresa, la curiosidad, la suerte o la mortalidad en unas páginas donde resuena la pregunta de ¿qué haría yo en una situación similar?; por muy paranormal que sea la situación en cuestión. Mención aparte merece 'El mal sueño de Danny Coughlin' o 'Serpientes de Cascabel', la secuela de su mítica 'Cujo'.

La llamada: Un retrato Leia Guerreiro Anagrama

Con 'La llamada: Un retrato' podemos estar hablando del libro del año. Las páginas de Leia Guerreiro narran la vida de Silvia Labayru, superviviente de violaciones y torturas en la represión de la dictadura argentina. No se trata de un texto que caiga en el morbo fácil. En un ejemplo de periodismo brillante, su autora desgrana la vida de la protagonista a través de sus conversaciones con ella y las personas que la rodean. No supone un juicio directo, sino hechos fríos, directos, impactantes, como el hecho del repudio a los supervivientes por el simple hecho de haber sobrevivido. ¿Qué habrán hecho para lograrlo? «Entonces, a lo largo de cierto tiempo, nos dedicamos a reconstruir las cosas que pasaron, y las cosas que tuvieron que pasar para que esas cosas pasaran, y las cosas que dejaron de pasar porque pasaron esas cosas», repite Leia en varias ocasiones. Pero ella no habla solo de lo que pasó, sino de quién tuvo que pasar por ello.

Manifiesto criminal Colson Whitehead Random House

Colson Whitehead, ganador de dos premios Pulitzer, regresa con 'Manifiesto criminal' a su personaje Ray Carney, que debutó en 'El ritmo de Harlem'. Cabría discutir si su última novela merece formar parte de esta lista, pero, analizadas las dos juntas, la respuesta es sí. Carney es un perista reformado, bueno a medias, y sus vicisitudes nos trasladan a un New York de los años 70 y a su pulso musical. Carney necesita desesperadamente unas entradas para los Jackson 5 para su hija. La virtud de Whitehead reside en sus personajes. Desde la secretaria maltratada al matón compasivo o los cineastas visionarios. Pueden parecer estereotipos, pero respiras y vives con ellos mientras recorres las calles de Harlem.

Los desaparecidos Tim Gautreaux Hespérides

'Los desaparecidos' es una novela sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre las justificaciones y los remordimientos. En los años 20 en EE UU, desaparece una niña en unos grandes almacenes de Nueva Orleans. El encargado es despedido y solo será readmitido si consigue encontrarla. Lo que a priori aparenta una novela negra al uso se convierte en una historia de esperanza ante la adversidad, de la capacidad del ser humano para justificar lo inadmisible. La novela, ambientada en los pantanos alrededor del Mississippi, destila grandes dosis de violencia y carece de un héroe definido y al que admirar rodeado de personajes secundarios, quizás con pocos párrafos pero igual de apasionantes.

Golpe de gracia Dennis Lehane Black Salamandra

Tras siete años ha regresado a las librerías uno de los grandes autores norteamericanos, Dennis Lehane. 'Golpe de gracia' nos lleva al Boston de los años 70 con la disgregación racial. El asesinato de un adolescente de color junto con la desaparición de otra joven, llevarán a una madre desesperada con mafia irlandesa incluida. La mejor crítica de Lehane es que uno disfruta enormemente con sus libros, si además se le suma sus diálogos, la tensión o un ritmo endiablado conseguimos una de las novelas del año.

La última función Luis Landero Tusquets

Este año regresaba a las librerías una de las firmas más potentes del panorama literario español, el escritor extremeño Luis Landero. Tito Gil, una vez afamado actor, vuelve a su pueblo con la idea de una última obra colectiva que evite el despoblamiento del municipio, un canto del cisne entretejido de vidas personales y enlazado con el estilo preciso e inconfundible de Landero donde lo cotidiano alcanza cotas insospechadas. 'La última función' nos trae una oda al teatro, a los pueblos aparentemente vacíos pero llenos de vida y a una historia de amor salpicada de un elenco de personajes secundarios.

La isla de la mujer dormida Arturo Pérez-Reverte Alfaguara

'La isla de la mujer dormida' recuerda a esos clásicos a los que su autor alude con frecuencia y que uno se imagina en un lugar privilegiado de su biblioteca: 'El corsario negro', 'El capitán Blood' o 'La isla del Tesoro'. Una historia de corsarios modernos (un comando destinado a hundir navíos republicanos en plena Guerra Civil), las emblemáticas aguas griegas y hombres duros y mujeres fatales se unen en un cóctel revertiano que funciona como pocas de sus obras anteriores. 'La isla de la mujer dormida' rememora un Capitán Alatriste con torpedos en lugar de espadas.

El niño Fernando Aramburu Tusquets

En 1980, una explosión de gas en un colegio causó la muerte de 50 niños en un pueblo vizcaíno. Fernando Aramburu teje los recuerdos de las familias de las víctimas para componer un relato de recuerdos, nostalgias y culpas. El propio autor dialoga con el lector al principio de algunos capítulos para ubicarlo en la dificultad de narrar la pérdida de un hijo o un nieto. Aramburu emociona pero logra el difícil equilibrio de no caer en la lágrima fácil e incluso que la locura del abuelo Nicasio se convierta en cordura.

La liga de los presos Nana Kwame Adjei-Brenyah Nocturna

'La liga de los presos' supone una recomendación arriesgada. Hablamos de una novela distópica en un EE UU futuro donde presos se enfrentan voluntariamente a muerte televisados a todo el mundo. Un combate de gladiadores a modo de 'reality' donde se puede pagar por casi todo y continuamente retransmitido por 'streaming'. Nana Kwame Adjei-Brenyah, de 32 años, ha marcado territorio con este libro. Antes firmó los oscuros relatos de 'Friday Black' (Libros del Asteroide), ahora recoge una ácida crítica al racismo, al sistema penitenciario y a la posibilidad de redimirse incluso de los crímenes más terribles.

Las mujeres de la guerra Kristin Hannah Suma

Cuando se piensa en novela histórica, el lector suele retroceder al menos unos pocos siglos atrás. No lo hace así Kristin Hannah, que firma un relato sobre la generación perdida norteamericana en las selvas de Vietnam. Se trata de un 'Nacido el 4 de julio' desde el punto de vista femenino. Frankie McGrath, una enfermera de 20 años, se presenta voluntaria para Vietnam ansiosa de continuar con la tradición patriota de su familia. Pronto descubrirá que la guerra no es tal como la cuentan y que el regreso a casa será aún más complicado para las mujeres que para los soldados. Una visión alternativa y esclarecedora de uno de los episodios más oscuros de EE UU.

