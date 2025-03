The Cooper, un viaje de sensaciones entre Asturias y Escocia

Lidia Carvajal y Antonio Garrido Viernes, 11 de agosto 2023, 00:18 | Actualizado 11:35h. Comenta Compartir

Esta época del año, en la que las altas temperaturas golpean con fuerza en todo el territorio nacional, invita a consumir bebidas refrescantes para combatir el sofocante calor. Para ello, durante las próximas semanas este diario traerá varias ideas de cócteles fresquitos -con alcohol y sin alcohol-, ideales para este período y accesibles para que cualquier persona pueda prepararlos en casa y sentirse así como un auténtico 'barman' profesional. El primero de ellos es The Cooper, un cóctel alcohólico inspirado en el viaje de las 'Sherry Cask' -toneles de madera envinados-, que partían desde Asturias hacia Escocia pasando por Jerez con el fin de afinar los whiskys más exclusivos del territorio escocés.

Borja Cortina, reputado 'bartender' asturiano, define The Cooper como un cóctel «para paladares más experimentados por su base de whisky», pero «cercano, accesible y recomendado para cualquier persona», ya que sus ingredientes se encuentran en cualquier supermercado. La madera es la piedra angular de este cóctel que se inspira en la travesía de los toneles envinados con vino de Jerez y que partían desde tierras cantábricas y asturianas -desde donde salían los barriles de madera-, para acabar el viaje en Escocia, la cuna del whisky.

Ingredientes 5 cl de Johnnie Walker Gold 1 cl de cordial de lima y sherry 1 cl de sidra de hielo Ingredientes 5 cl de Johnnie Walker Gold 1 cl de cordial de lima y sherry 1 cl de sidra de hielo Ingredientes 5 cl 1 cl 1 cl de Johnnie Walker Gold de cordial de lima y sherry de sidra de hielo Ingredientes 5 cl 1 cl 1 cl de Johnnie Walker Gold de cordial de lima y sherry de sidra de hielo

The Cooper se elabora, preferiblemente, en vaso mezclador. Como explica Borja Cortina, «no enfría tanto como la coctelera tradicional, por lo que de utilizarla el aporte de agua sería mucho más elevado y el cóctel se diluiría quedando más flojo». Por tanto, para mezclar hemos de ser finos e intuitivos, también con la temperatura. «Un minuto removiendo en el vaso mezclador es un tiempo ideal para que coja la temperatura perfecta», cuenta el reputado 'bartender'. Además, si el vaso está frío, mejor. Si no, es mejor echar hielo al gusto hasta alcanzar el frescor deseado.

No hay un truco como tal para alcanzar la temperatura adecuada, por lo que la intuición juega un papel fundamental a la hora de elaborar un cóctel refrescante

El vaso mezclador, aunque pueda parecer que no, enfría rápidamente. En apenas unos segundos, deja la mezcla en unos dos grados bajo cero. Pero hay que tener cuidado con la excesiva dilución para que el cóctel no quede aguado. Además, The Cooper se elabora con cubitos de hielo. Nunca con hielo picado, ya que diluiría en exceso el contenido, «al ser un cóctel sin un componente más cítrico que pueda compensar esa dilución», señala.

Modo de elaboración Para preparar el cordial de lima y sherry, mezclar a partes iguales vino y azúcar a fuego bajo, removiendo hasta disolver el azúcar completamente. Medir la cantidad obtenida y mezclarla con la misma cantidad de cordial de lima Roses. (Hay que tener en cuenta que, por cada vaso de este cóctel, solo utilizamos 1 cl de esta mezcla) Una vez preparada la mezcla, servir todos los ingredientes en un vaso mezclador con abundante hielo y remover suavemente hasta conseguir la temperatura perfecta. Colar y servir en un vaso bajo de whisky con un buen bloque de hielo. Decorar con una lámina de manzana. Modo de elaboración Para preparar el cordial de lima y sherry, mezclar a partes iguales vino y azúcar a fuego bajo, removiendo hasta disolver el azúcar completamente. Medir la cantidad obtenida y mezclarla con la misma cantidad de cordial de lima Roses. (Hay que tener en cuenta que, por cada vaso de este cóctel, solo utilizamos 1 cl de esta mezcla) Una vez preparada la mezcla, servir todos los ingredientes en un vaso mezclador con abundante hielo y remover suavemente hasta conseguir la temperatura perfecta. Colar y servir en un vaso bajo de whisky con un buen bloque de hielo. Decorar con una lámina de manzana. Modo de elaboración Para preparar el cordial de lima y sherry, mezclar a partes iguales vino y azúcar a fuego bajo, removiendo hasta disolver el azúcar completamente. Medir la cantidad obtenida y mezclarla con la misma cantidad de cordial de lima Roses. (Hay que tener en cuenta que, por cada vaso de este cóctel, solo utilizamos 1 cl de esta mezcla) Una vez preparada la mezcla, servir todos los ingredientes en un vaso mezclador con abundante hielo y remover suavemente hasta conseguir la temperatura perfecta. Colar y servir en un vaso bajo de whisky con un buen bloque de hielo. Decorar con una lámina de manzana. Modo de elaboración Para preparar el cordial de lima y sherry, mezclar a partes iguales vino y azúcar a fuego bajo, removiendo hasta disolver el azúcar completamente. Medir la cantidad obtenida y mezclarla con la misma cantidad de cordial de lima Roses. (Hay que tener en cuenta que, por cada vaso de este cóctel, solo utilizamos 1 cl de esta mezcla) Una vez preparada la mezcla, servir todos los ingredientes en un vaso mezclador con abundante hielo y remover suavemente hasta conseguir la temperatura perfecta. Colar y servir en un vaso bajo de whisky con un buen bloque de hielo. Decorar con una lámina de manzana.

Borja Cortina tiene claro con qué se debe maridar este cóctel: «The Cooper lo veo más para acabar una comida, incluso con algo dulce como un postre». Hay otros cócteles más refrescantes que permiten cierto maridaje, pero en el caso de The Cooper es tan potente que brilla por sí mismo, sin necesidad de ir acompañado. «Es un cóctel más enfocado al bebedor experto. Precisamente por eso me gusta elaborarlo, ya que disfruto con la sensación de acercar estos sabores más destilados al público general», añade.

The Cooper es un cóctel de bebedor experto, pero cercano para el público general. Varsovia

Otro detalle a tener en cuenta son los vasos, sobre todo por tamaño y volumen. The Cooper parte de tan solo 7 cl entre el Whisky, el cordial de sherry y lima y la sidra de hielo. Por tanto, por capacidad y tipo de hielo que se utilice, el vaso es un factor fundamental para que la experiencia sea completa. Para The Cooper se recomienda vaso de whisky bajo y una lámina de manzana como detalle final para conseguir una estética adecuada. «Podremos utilizar vasos y copas de casa, pero la estética y el tacto en boca de un buen vaso cambia la perspectiva por completo de un cóctel». Todo detalle es importante para que un cóctel sea todo un éxito. No obstante, el sabor es la base de cualquier bebida, y en eso The Cooper -un cóctel fresco e intenso- no defrauda en absoluto.