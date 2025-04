La fuga de 'El Pastilla': no solo errores humanos Prisiones autorizó que el preso FIES comunicara con sus familiares sin supervisión personalizada y en una tanda con otros reclusos 'comunes'

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Sábado, 30 de diciembre 2023, 07:11

Conforme avanza la investigación de la Inspección de la Administración Penitenciaria sobre la rocambolesca fuga de Alcalá-Meco el pasado sábado de Yusef Mohamed Leherech, 'El Pastilla', aparecen nuevos fallos de seguridad y preguntas de difícil respuesta. Situaciones y «praxis fuera de los cánones habituales de seguridad» -coinciden diferentes fuentes penitenciarias- que apuntan a que en la vergonzante y no premeditada fuga por la puerta del sicario, sin ser incomodado en ningún momento, no solo coadyuvaron errores humanos, sino también los de Instituciones Penitenciarias, tanto por el tratamiento que se le dio a este peligroso asesino como por la dejadez de los medios de control.

Uno de los puntos en los que en estos seis días se está centrando la Inspección es ajeno a la decena de funcionarios de a pie que tomaron parte en la operación de entrada y salida de los familiares entre los que se 'empotró' 'El Pastilla' para escapar. Se trata –según revelan fuentes del caso- en el hecho «insólito» de que la dirección de Madrid 5 autorizara de forma expresa a que el sicario, con dos asesinatos por encargo en el último año, participara en la comunicación con familiares previa a la Navidad, una de las más numerosas y complejas, con el resto de reclusos 'comunes'.

'El Pastilla', por sus antecedentes y peligrosidad, llegó ya a Meco clasificado como FIES-5 (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) por lo que debería estar controlado de cerca por los funcionarios. Habitualmente, los FIES siempre comunican con las familias, ya sean en locutorios o en los vis a vis familiares o íntimos, bajo la supervisión de un funcionario específico, que se encarga exclusivamente de llevar a ese preso de ida y vuelta y sin que se mezcle en ningún momento con otros internos.

En cualquier caso –apunta todas las fuentes penitenciarias consultadas- es inédito que 'El Pastilla' no solo fuera tratado como un preso común durante las comunicaciones, sino que también fuera incluido por la dirección de la cárcel de Meco en un módulo de respeto, donde habitualmente solo hay reclusos sin perfil violento y que muestran claro interés en la reinserción.

Más allá de la dirección del centro, otras de las grandes incógnitas que deberá aclarar la Inspección es por qué la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dispuso el traslado de Yusef Mohamed Leherech el pasado 3 del centro desde Botafuegos, en Algeciras, donde estaba amenazado por miembros de otros clanes de la droga ceutíes, a Meco, una cárcel vetusta del año 1981, de mediana seguridad, donde la práctica totalidad de internos son de segundo grado (o sea, más o menos próximos a poder salir a la calle) y que no cuenta con módulos para FIES, como sí otros grandes y modernos centros de Madrid como Estremera, Aranjuez o Soto del Real.

Dentro de los fallos igualmente atribuibles a la Administración penitenciaria, según se ha constatado ya, es que el pasado 23 de diciembre en Meco no funcionaba el Sistema de Identificación Automatizado (SIA), que controla a través de las huellas dactilares de los internos (cinco dedos) y familiares (un dedo) para que no haya cambiazos' entre reclusos y visitantes. Una actualización del software lo ha dejado inoperativo desde hace dos meses. De haber funcionado el SIA, explican fuentes del centro y próximas a la investigación, el control de salida de los DNI no hubiera sido el único filtro que hubieran tenido que pasar las familias y 'El Pastilla' podría haber sido descubierto.

Portón abierto

Más allá de los fallos de la Administración, las pesquisas de la Inspección ya apuntan a dos graves errores humanos, aunque hay otras posibles negligencias. El primero, el del funcionario de los dormitorios de vis a vis, que no controló que 'El Pastilla' se marchaba con un grupo de familiares. Y el segundo, la funcionaria que en el rastrillo del módulo, el portón de apertura eléctrica, dejó la barrera abierta con un espacio de unos 80 centímetros porque salió a echar una mano a un compañero para repartir los DNI a los once familiares que salían en ese momento y entre los que el preso se escondió, logrando escabullirse por ese rastrillo abierto.

Los inspectores en los últimos días ya han interrogado 'in situ' a varios de los funcionarios que estaban ese día en Meco, aunque fuentes de la Secretaría General niegan que se haya abierto todavía expediente alguno en el marco de esta 'información reservada' implementada por la fuga de 'El Pastilla'.