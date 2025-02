El hermano de Pedro Sánchez gana el Comba

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 22 de febrero 2025, 14:01 | Actualizado 14:22h. Comenta Compartir

Así canta Al Maridi vestidos de orquesta: «Nos llamaron para actuar en festivales y teatros/David Sánchez Azagra nos buscó el primer contrato, jefe de la Oficina de Artes Escénicas de Extremadura./ El hermano de Pedro Sánchez y un pedazo de caradura».

Sin duda el hermano del presidente del Gobierno ha arrasado en la competición sobre a quién le cantan más las murgas del Carnaval de Badajoz 2025. Raro es el grupo que no le ha dedicado una letra. Por ejemplo, este cuplé de Los Water: «Como el año 'pasao'/ séptimos hemos 'quedao'/ contratamos ya a un músico muy 'preparao'/ 200 euros le dí/ para un pasodoble sacar/ y me trajo uno de Manolo Escobar./ 300 euros por la percusión/ y parecía el cabrón/ que con las baquetas hacía ganchillo/ Y cogía el bombo/ venga a dar porrazos./ Con el ruido/ la policía fue a denunciarnos,/ con mil euros le dimos pa que nos afinase/ el nota cogió el dinero y no volvió más/ la culpa es nuestra por contratarlo/ era el hermano de Pedro Sánchez», cantan vestidos de general Menacho y soldados de la Guerra de la Independencia.

Otro tema que se escucha en muchos repertorio es la subida de impuestos municipales. Por ejemplo Las Chimixurris, que están pensando en quedarse en la cárcel para evitar las tasas. Con la música de 'Muchachita' cantan: «Ahora, a nuestro Ayuntamiento/ le dado por subir 'tos' los impuestos, por Dios./ El agua está por las nubes/ y hasta la basura nos la suben./ Lo he 'pensao' mejor/ no se está tan mal/ Por lo menos aquí no hay que abonar./ En la celda, chiquitita, ya no la veo tan fea...».

Al alcalde pacense, Ignacio Gragera, también es protagonista, muchas veces por su color de pelo, pero también se acuerdan de su cambio de partido (del PP a Ciudadanos). Fue el caso de los Water, en cuyas filas hay un soldado tatarabuelo de Gragera que va con los españoles y con los franceses en la guerra. Lo interpreta con mucha gracia Fernando Sánchez Vázquez, más conocido como 'Calvino', con peluca pelirroja.

Otro gran punto local lo tuvieron Los Camballotas (de suicidas) sobre las luces navideñas. Varias murgas han denunciado que eran escasas en la ciudad. «Dicen que cuando te estás muriendo acabas viendo una luz al final del túnel/ que digo yo que lo podríamos hacer sin las palmas./ Luz al final del túnel/ puede ser una luz blanca/ puede ser un rosa palo/ tal vez puede ser naranja./ Pero los de Badajoz, si es que quieren ver una luz, sobre todo en Navidad, tienen que irse 'pa' Sagrajas».

Marwan aprovechó su traje como Inteligencia Artificial para hacer crítica del sistema sanitario con bastante gancho. Así, en una cuarteta de su popurrí dijeron «Otro año que no te toca a ti/ ningún premio de Navidad./ Y te dicen que la salud es más importante y eso es verdad/ pero pides cita para el médico en nuestra seguridad social/ que te dan para tres meses/ y cuando has ido, te has muerto ya».

Curiosamente Yo no salgo también dedicó un cuplé a la IA, pero con un giro para criticar la situación de la ciudad. «La inteligencia artificial es una herramienta que en Badajoz la usa todo el mundo./ Tenemos en nuestras manos la solución a todos los problemas en un segundo./ Menos el que abre la Puerta Palmas, que 'pa' mí que es subnormal profundo./ Voy a pedirle a la IA que nos escriba un texto./ Cómo solucionar la ruina y las drogas que hay en el centro./ (Haciendo el robot), revitalizar un centro urbano con problemas de casas en ruinas y puntos de venta de droga es una tarea compleja que requiere de la máxima implicación de los cargos públicos del lugar en cuestión./ Hay que ver el chat GPT que poco conoce de Badajoz, se ha quedado sin argumentos/ desde cuándo la inteligencia le ha hecho falta al ayuntamiento».

El estribillo de esta murga también lleva una buena carga crítica. «Con la tasa de la basura/ el agua que sube 'toas' las facturas, las vallas, los baches, los hoyos, las obras, los robos, los tiros./ Por Dios, Badajoz, yo estoy que me va a dar algo./ Estoy que me va a dar algo. Yo creo que de esta.../ Yo no salgo ¡Yo no salgo! (el nombre de su murga)».

Las murgas más jóvenes, como Lingartos o Escusaos, suponen aire fresco para el certamen y tratan temas que afectan a su generación. Fue el caso de los últimos, que vestidos de buenas personas (Ghandi, Teresa de Calcuta o el Papa) le dedicaron un pasodoble a su propia generación. «Somos por los que nadie apostaba un duro/ la generación perdida, holgazada y perezosa/ somo la generación de cristal/ Somos lo de la Play, los del sillón, los del McDonald's/ los de los botellones, que se pasan media vida viendo influencers en el móvil y perdiendo en tiempo 'na' más (...)./ Y pasan los años y mi futuro cada día lo veo más oscuro/ soñando con irme de casa de papá/ somos los que siempre han 'criticao'/ los niños maleducados, sin valores ni moral/ orgulloso que en la DANA, mi generación de cristal, el cepillo fue mi alma y mi dignidad/ el barro tu baño de realidad/ Valencia no me olvidará».

De turura madre, muy críticos, probablemente la murga más satírica y cañera del año, también trató el tema de la vivienda en un pasodoble. «Una casita, en la avenida/ donde la Coca Cola me he comprado/ con su pileta, oh, qué relinda, y parrilla para hacer unos asados./ En el centro dos pisitos me compré/ los puse en Booking pa ponerlo en alquiler; a 200 cada noche la cobré, grandiosa la jugada/ y a costa del turismo, me forré...»

Repaso a Guardiola

En el popurrí también se acordaron que el domingo de Carnaval abrirán las tiendas, aunque su mayor golpe fue contra el auge del fascismo en la política. También tuvieron un repaso local completo especialmente para los proyectos de la Junta que no van a llegar a Badajoz. «... Encima la piba es mangurrina (Guardiola), Badajoz ni la nombra/ sin pileta sigue la Margen Derecha, y la plata para el centro nunca llega/ prometiste un tren digno y no te miento y mi viejo en tacatá es igual de lento./ Lento, lento... van los presupuestos./ ¿Qué pasa en Amazon?, se la metieron hasta dentro./ Y la Ronda Sur la verán sus nietos. Da plata a la ciudad y deja de meter cuentos».

Los raperos de Rimas y leyendas (Murañiños) también tuvieron letras muy críticas. A su estilo habitual de ironía y doble sentido sumaron letras más directas, descarnadas, como una cuarteta del popurrí. «Iker Jiménez y sus fantasmas/ el Koldo, el Ferreras, el Aldama/ el tonto el presidente de Valencia que su pueblo se la mama y el seguía metido en la cama./ A la mierda, Ana Rosa Quintana, a la mierda, Susana Griso, asustando a las ancianas./ A los que masacran al pueblo palestino...».

