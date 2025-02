Todo lo que se sabe de 'La casa del dragón' a dos meses del estreno

María José Torrejón Cáceres Viernes, 24 de junio 2022, 08:10 Comenta Compartir

María Arias tiene claro que no pegará ojo la noche del 21 al 22 de agosto. «Los nervios no me van a dejar conciliar el sueño», asegura esta cacereña, estudiante de Comunicación Audiovisual y seguidora de la saga de George R. R. Martin. Se ha leído todos sus libros y su expectación es máxima ante el inminente estreno de 'La casa del dragón', la esperada precuela de la exitosa 'Juego de tronos'.

«Espero que sea muy fiel al libro», comenta en referencia 'Fuego y Sangre', el título en el que la nueva superproducción de HBO está inspirada y que cuenta la historia de los antepasados de Daenerys Targaryen, Khaleesi, el popular personaje al que daba vida la actriz Emilia Clarke. Ahora la acción se anticipa 200 años.

A dos meses de un lanzamiento mundial, los expertos en la saga tienen dos certeza sobre la nueva serie: la buena calidad de los guiones y el convencimiento de que Cáceres será la localización protagonista. Hay que recordar que HBO rodó durante nueve intensas jornadas en el casco histórico cacereño entre el 11 de octubre y el 3 de noviembre. Durante estas fechas el equipo también se trasladó a Trujillo y a Monsanto, en Portugal.

«Es una serie de la que los fans sabemos bastante porque está basada en un libro cuya historia ya está escrita. Hay unanimidad en que los guiones son muy buenos», apunta Javier Marcos, administrador del portal especializado 'Los siete reinos'. Avanza que esta nueva apuesta de ficción aborda la mayor guerra civil de Poniente y que en pantalla Cáceres será Desembarco del Rey, que es la capital, precisamente, de Poniente. Al centrarse la trama en esta localización, el protagonismo de Cáceres parece incuestionable. «Desembarco del Rey va a ser el lugar más importante, donde van a pasar más cosas. Todo va a ocurrir aquí», resume Marcos, autor además del podcast 'La canción continúa'. También tiene canal en Youtube.

HBO no ha sido, hasta ahora, demasiado generosa en la difusión de imágenes de la serie, que contará con diez capítulos. De momento, ha hecho públicas varias fotos de la etapa inicial del rodaje y dos vídeos, a modo de tráiler. El miércoles lanzó, además, un póster promocional que está siendo muy alabado por la crítica y una tienda de productos oficiales de 'merchandising' de la serie.

En el tráiler que se publicó el pasado mes de mayo aparecían dos imágenes de la ciudad. En una se aprecia la cúpula del Palacio de Moctezuma, en la plaza del Conde de Canilleros. Y en el otro fotograma se puede ver la calle Amargura, la vía donde se encuentra el Palacio de Carvajal, aunque está bastante transformada y sale en pantalla con unos grandes portones de madera.

«Lo más probable es que Cáceres aparezca, sobre todo, en los últimos capítulos. Por eso no sale tanto en el tráiler», expone Javier Marcos al tiempo que explica que las escenas de los capítulos finales no suelen aparecer en este tipo de vídeos al ser más determinantes y evitar, a toda costa, hacer 'spoilers'.

En este último vídeo, cuya duración se prolonga durante un minuto y medio, aparecen algunos de los principales integrantes del reparto, como Matt Smith (The Crown') o Rhys Ifans ('Notting Hill'). Estos dos intérpretes, que encarnan al príncipe Daemon Targaryen y a Otto Hightower respectivamente, también estuvieron en Cáceres, además de otros nombres propios. En el rodaje de la capital cacereña participaron además Milly Alcok (que da vida a la princesa Rhaenyra Targaryen de joven) y a Fabien Frankel (Sir Criston Cole).

Ampliar Despliegue del rodaje de 'La casa del dragón', en octubre de 2021, en la plaza de Santa María. JORGE REY

María Arias guarda una simpática anécdota del paso del rodaje por Cáceres. Un día se paseó por la parte antigua para ver los espectaculares decorados instalados por el equipo de producción y, de repente, se encontró con Matt Smith, su actor favorito del reparto. Estaba sentado en la terraza de la Plaza de la Soledad. Aunque ella se acercó a él con la intención de inmortalizar el momento, fue el actor quien tuvo la iniciativa de coger el móvil de la cacereña y hacerse un selfi. María se ha impreso la foto y la tiene enmarcada.

'La casa del dragón' cuenta con la participación de George R.R. Martin como co-creador y productor ejecutivo, junto a Miguel Sapochnik y Ryan Condal, productores guionistas ('showrunners' en el argot televisivo americano). Tanto Condal como Sapochnik pasaron por Cáceres. La base de operaciones ha estado instalada en Londres, en los estudios Leavesden. Y se han rodado imágenes exteriores en Cornualles.

Preparativos

Preguntado por este diario, el Ayuntamiento admite que está preparando algo especial para el estreno, aunque de momento no da más información. Y sobre la réplica de la fuente de los leones que el Consistorio solicitó a la productora para exponerla de forma permanente no ha vuelto a saber nada.

