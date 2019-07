El retiro feliz de Felisa y el estreno de 'Plena Moon' en Cáceres

Apesar de estar en pleno mes de julio, con media ciudad de vacaciones, la semana ha resultado de lo más entretenida. La gran novedad ha llegado de la mano de la Luna Llena. El martes, al caer el sol, San Mateo y la Plaza de las Veletas se convirtieron en el epicentro de la vida social cacereña, con 'dress code' incluido. Se sugería ir de negro, de blanco o de ambos colores combinados. La expectación estaba servida. Y la respuesta de público fue un éxito.

La Ciudad Monumental ha estrenado sarao: 'Plena Moon', una cita surgida para llenar de vida el casco antiguo en las noches estivales de Luna Llena. La propuesta ha partido del colectivo Recreación Histórica Extremeña Asociada (RHEA), capitaneado por José León, y ha contado con la colaboración de Letras Cascabeleras, la Asociación Fotográfica de Extremadura, la Asociación Moda Sostenible, AMEX, el colectivo Pool 369 grados y los vecinos de la Ciudad Monumental, además de tener el respaldo de firmas como la Fundación Mercedes Calles o el hotel Atrio.

Imagen de 'Plena Moon', en la Plaza de las Veletas. :: / Jorge Rey

La convocatoria conjugó música y poesía, entre otras alternativas, mientras se invitaba a los asistentes a seguir el eclipse de esa noche con la vista puesta en una Luna que asomaba sobre la Casa de las Veletas. Entre la organización había caras de satisfacción por la afluencia de asistentes. Aunque estaba previsto que las luces permanecieran apagadas durante la noche, al final el Ayuntamiento descartó esta opción por razones de seguridad.

Todo lo que echa a andar necesita un rodaje. Entre el público hubo quien echó en falta más puntos de información y también una pequeña barra para poder acompañar la velada con una caña o refresco. Por lo demás, la temperatura y el ambiente fueron de lo más agradable. Habrá nuevas entregas el 15 de agosto, el 14 de septiembre y el 13 de octubre.

A Felisa López ahora no hay plan que se le resista. Esta conocida cocinera de Valencia del Ventoso, que lleva 20 años afincada en Cáceres, se acaba de jubilar. Popular por sus croquetas, cerró el pasado mes de mayo su restaurante: 'El Paladar de Felisa', situado en la calle Sergio Sánchez.

Está feliz. Asegura que ha llegado el momento de disfrutar de esos pequeños placeres a los que tuvo que renunciar por los horarios de la hostelería: la lectura reposada, los viajes en familia, las visitas al pueblo...

«Tengo 65 años, ya me tocaba y no me lo he pensado. Son muchos años y muchas horas trabajando. Necesito dedicarme a mí», resume. Recaló en Cáceres hace 22 años. Primero abrió una residencia de estudiantes en la Plaza de San Juan y después puso en marcha el restaurante. Antes, trabajó como cocinera en fogones de Madrid y Granada. «Empecé joven porque en mi casa teníamos una pensión y ahí comencé a trabajar en el mundo de la cocina», evoca.

«Lo que más me ha sorprendido de esta nueva etapa es que ahora puedo ir a los sitios sin prisa», dice mientras posa para la foto junto al cartel que ha colgado en la fachada del restaurante en el que anuncia su traspaso.

Presentación de la Boda Regia de Valencia de Alcántara. :: / Jorge Rey

Ayer se presentó en Cáceres la XV edición del Festival Transfronterizo de la Boda Regia que se celebrará en Valencia de Alcántara del 26 de julio al 4 de agosto. Esta cita, declarada fiesta de interés turístico regional, cuenta con la implicación directa de 500 vecinos y espera la llegada de miles de visitantes. Además de la representación teatral del enlace entre la Infanta Isabel, hija de los Reyes Católicos, y el Rey de Portugal, Manuel 'El afortunado', el festival incluye desde talleres, rutas de senderismo y visitas guiadas hasta conciertos.

Concierto de Iván San Juan Quartet, en Mastropiero . :: / Jorge Rey

A propósito de conciertos, la música en directo se ha convertido en un imprescindible de las noches cacereñas. En Mastropiero siguen sus miércoles de jazz. Esta semana ha sido el turno de Iván San Juan Quartet. Y el viernes ha sido el día elegido por Casa Mijhaeli, el restaurante de la calle Barrio Nuevo, para organizar actuaciones al aire libre en su patio de aires mediterráneos.

Integrantes de Kaplan, en el patio de Casa Mijhaeli. :: / CEDIDA

La semana pasada se subió al escenario el grupo Kaplan, que ayer pasó el testigo al dúo compuesto por Epi Figueroa y Livia Estévez. Como excepción, el concierto de la próxima semana será el sábado y correrá a cargo de DelRey.

Concierto de la Banda Municipal en el Foro de los Balbos. :: / Jorge Rey

Mención especial merece la actuación que brindó la Banda Municipal de Música de Cáceres el jueves en el Foro de los Balbos. Llenó el recinto con sus versiones de temas de Abba, Rafhael y el Dúo Dinámico, entre otros.

Planetario instalado en el Biblioteca Pública. : / Jorge Rey

De vuelta a la Luna, la Biblioteca Pública Rodríguez Moñino-María Brey se ha unido esta semana a la conmemoración del 50 aniversario de la llegada del hombre a este satélite con la instalación de un planetario para acercar la astronomía al público infantil.