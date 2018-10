Pedro Sánchez hizo la mili en Cáceres, igual que Wyoming y Felipe González

Fue el pasado domingo, justo después de dejar en su casa al fotógrafo Jorge Rey, una vez que hicimos un reportaje más de la vergüenza del tren en Extremadura.

Fuimos a la estación de ferrocarril tras atender yo una llamada de teléfono a la Redacción, de un hombre que al principio me pareció que estaba de guasa, porque tenía una voz rara y utilizó una expresión antigua: «¡Hagan el favor de mandar un propio a la estación de ferrocarril de Cáceres! – dijo con voz atiplada –. Hay unos 50 pasajeros que llevan más de una hora esperando un tren que no llega. Hagan el favor de sacarlo en el periódico, para que vean como trata el Gobierno a los extremeños. ¡Manden a un propio!». Jorge y este juntaletras hicimos de 'propios' y fuimos a la estación, en donde vimos a unas 60 personas desesperadas porque el Talgo que tenía que venir de Badajoz para llevarles a Madrid, se había estropeado y les estaban metiendo en un viejo tren parcheado que daba miedo verlo. Al final se fueron, con 80 minutos de retraso, en otro tren de inferior categoría que un Talgo. Eso ocurría el mismo día que de Cáceres había salido otro tren para Sevilla, que no llegó más allá de Mérida porque también se estropeó.

Bueno, como decía, dejé a Jorge Rey en su casa y yo me fui a la mía. Viajaba solo en el coche escuchando una tertulia en la radio, creo que en la SER, en donde hablaban del aciago día que tuvo Pedro Sánchez en el desfile militar del 12 de octubre, en donde fue abucheado llamándole 'okupa' de La Moncloa, y coronó el día (nunca mejor dicho) cuando con su mujer se puso al lado de los reyes a saludar a los asistentes, como si quisieran usurparles el protagonismo en algo tan antiguo como el 'besamanos'.

Uno de los tertulianos, de esos que parece que lo saben todo sin saber de nada, decía: «el pobre presidente estaba perdido en el desfile militar. Se nota que no ha hecho la mili». Entonces sonó detrás de mi cogote la voz del difunto Sanjosé, que estaba en uno de los asientos traseros sin yo saberlo:

–¡Anda ya! Ese tertuliano no tiene ni idea. Sí que hizo la mili y, además, la hizo en Cáceres.

–¡Venga! ¿De verdad la hizo en Cáceres? – Pregunté al finado mirándole por el retrovisor.

–Parece mentira que no lo sepas cuando has estado dos años escribiendo el blog 'Dices tú de mili', contando las peripecias de medio millón de personas que hicieron en Cáceres la mili, desde el año 1964 al 2001. Mira en internet la entrevista que en 2015 le hizo Bertín Osborne, en el programa 'En la tuya o en la mía'.

Al llegar a casa fue lo primero que hice. Y sí, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que nació en Madrid el 29 de febrero de 1972, hizo la mili en Cáceres en 1996, cuando tenía 23 años y acababa de hacer la carrera de Ciencias Económicas y Empresariales. Dijo que había sido práctico: «una vez que terminé la carrera, o hacía la objeción de conciencia, que creo que eran 13 meses, o la mili, que eran nueve meses, y entonces hice la mili». Cuando Bertín le preguntó si le aportó algo hacer la mili, respondió que leyó mucho y que hizo algún buen amigo, «pero para mí, honestamente, fue una gran pérdida de tiempo». También dijo, «cuando te ponen en esas naves enormes, te haces amigo de los de las literas de al lado, y uno era Alfonso de Zurita, sobrino del Rey y por eso su majestad presidió la jura de bandera».

Con ese dato me fui al blog 'Dices tú de mili' del año 1996, buscando una foto del presidente de recluta. Vi que ese año en Cáceres se formó a 11.000 reclutas en cuatro tandas. Hubo, por tanto, cuatro juras de bandera, acto al que llegaban los jóvenes tras dos meses de instrucción.

El Rey Juan Carlos en Cáceres, en 1996, con su sobrino. :: / HOY

La primera jura de bandera de 1996 fue en enero, la segunda en abril y participaron 2.202 jóvenes. La tercera fue el 7 de julio de 1996 y esta fue en la que por primera vez el Rey Juan Carlos presidió una jura de bandera en Cáceres, estando entre los reclutas su sobrino Alfonso Juan Carlos Zurita y Borbón, hijo de su hermana la infanta Margarita de Borbón, que es invidente de nacimiento. El Rey llegó a las diez y diez de la mañana en un helicóptero que pilotó el mismo. Llegó con cierto retraso porque la jura tenía que haber empezado a las diez en punto. Entre las autoridades que le acompañaron en la tribuna estaba el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

En esa jura de bandera estaban 2.006 reclutas, entre ellos Pedro Sánchez e Ismael Santos, el jugador de baloncesto del Real Madrid. En el blog de la mili hablan compañeros de Pedro Sánchez, como David Moreno, que comenta que en las prácticas de tiro casi se queda tuerto al disparar el Cetme y darle en la cara el rifle por el retroceso. También Santiago Rodríguez, que señala que aunque la jura fue en julio, «hizo un frío tremendo». Otros reclutas como Ángel Vázquez Martín hablan de los recipientes de un metro de largo, llenos de cerveza, que se tomaban en la Plaza Mayor, en el Mesón Extremeño, y también del Club Pingüino.

Felipe González. :: / S.E.

Encontré fotos del reemplazo de Pedro Sánchez y le pedí al fotógrafo Guinea que me ayudara a encontrarle. Para ello le di una foto de cuando jugaba en Estudiantes, dos años antes de la mili, y otras dos fotos de un año después de la mili. En una estaba en Estados Unidos, donde trabajó unos meses en una empresa financiera, según él «de chico de los recados», y otra de cuando participó haciendo una pregunta en el programa televisivo Moros y Cristianos, donde trabajaba Sardá. Guinea no fue capaz de localizarle: «Abandono. – dijo – Es que están todos con la cabeza rapada y todos se parecen».

Pedro Sánchez terminó la mili en el Servicio Geográfico del Ejército, en Campamento, Madrid. Según publicó el pasado mes de septiembre El Confidencial Digital, allí le regalaron la mili, al pasar poco tiempo en el acuartelamiento por tener un permiso especial por deportista.

José Luis Perales. :: / S.E.

Hubo más gente conocida que hizo la mili en Cáceres. En los años sesenta estuvo el cantante José Luis Perales y el que también fue presidente socialista Felipe González, que estuvo cuatro meses de alférez.

El Gran Wyoming. :: / S.E.

En 1974 hizo aquí la mili el exlehendakari Ibarretxe; en 1978 le tocó el turno a Gallego, jugador del Real Madrid; en 1981 al presentador Ramón García; en 1986 estuvo Don Algodón; en 1987 los jugadores de fútbol Maqueda y Paco Llorente; en 1994 el Gran Wyoming y en 1997 el torero Finito de Córdoba.

Finito de Córdoba. :: / HOY

El otro día volví a encontrar a Sanjosé en el asiento de atrás del coche, y por el retrovisor le pregunte:

–Oye, ¿tú sabes si cuando Pedro Sánchez hizo la mili en Cáceres usaba el tren para venir o para ir a Madrid.

–Je, je –se rio–. Lo dudo. A finales del pasado mes de abril estuvo en Trujillo, inaugurando la 33 Fería Nacional del Queso y dijo que en Trujillo paraba a comer cuando hizo la mili en Cáceres. Me imagino que iría en coche. Si hubiera cogido alguna vez el tren, (que estaría como el de ahora)... otro gallo nos cantaría.