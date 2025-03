Laura Alcázar Miércoles, 30 de marzo 2022, 07:44 Comenta Compartir

Me gustaría poder vivir de la música algún día; con cantar en Extremadura, sería feliz», quien lo afirma con un notable sentimiento al expresarse es José Cobos, hijo de emigrantes de Torrejón el Rubio (Cáceres), que salió de su pueblo natal con un año de edad. Cobos, administrativo en una empresa en Madrid, donde se establecieron sus padres hace 49 años, ha publicado su cuarto disco.

Una pasión, la música, que compagina con su profesión. «Si pudiera llegar a cantar en las fiestas de todos los pueblos, sería un reto conseguido», dice al otro del teléfono cuando este diario le pregunta sobre sus aspiraciones en la canción. Méritos está haciendo, ha remitido el CD a promotores artísticos, medios de comunicación y Ayuntamientos.

Con algunos ya ha cerrado actuaciones. El 25 de abril presenta en la localidad cacereña de Talayuela 'Yo nací en Extremadura'. Así se llama este trabajo discográfico reciente compuesto de 15 temas, cuatro versiones y once composiciones propias, entre ellas, la que da título al disco, como homenaje a su tierra:

«Qué suerte poder cantarte

tierra de conquistadores

más bonita que ninguna

y decirle al mundo entero

yo nací en Extremadura»

«El día que yo me muera

ojalá que se allí

rodeado de mi gente

y me lleve mi bandera

en mi pecho para siempre»

Son dos de las estrofas de la canción que el artista dedica a Extremadura, una sevillana creada en el confinamiento que lleva más de 135.000 reproducciones en plataformas digitales. «Está teniendo muy buena aceptación en redes sociales», cuenta Cobos, que también le canta a la romería de su pueblo y a la Virgen del Monfragüe. «Otro tema versa sobre las costumbres y tradiciones de Torrejón el Rubio», amplía.

Pasodobles, rumbas, sevillanas y alguna canción lenta componen el repertorio de 'Yo nací en Extremadura'. «Esos días de pandemia que estuvimos metidos en casa me vinieron muchos pensamientos, no podía dormir, cogí lápiz y papel y me puse a escribir de madrugada», confiesa el cacereño, que lleva años cantándole a familias emigrantes como la suya, a las que no les quedó otra opción que abandonar sus pueblos en busca de un futuro más próspero en la capital.

El artista está fuertemente arraigado a Torrejón el Rubio, donde mantiene la casa familiar. «Si pudiera vivir allí... lo que más echo de menos es el modo de vida, en el pueblo se saluda a todo el mundo y si necesitas algo, te echan una mano», ilustra.

Tauromaquia

Muy vinculado a la tauromaquia, la Asociación Nacional de Mayorales, con sede en Coria y patrocinadora de su disco, le ha abierto las puertas de este mundo, facilitándole actuaciones para conocidas figuras del ruedo como El Soro, Jesulín de Ubrique o el cacereño Emilio de Justo.

El cantante también está promocionando el disco en las Casas de Extremadura repartidas por toda la geografía española. «No sé a cuántas se lo he enviado estos días, porque hay muchísimas; hace poco tuve un espectáculo en la de Getafe».

El álbum incluye además una canción dedicada a Asturias, donde es asiduo en verano desde hace años. «Aunque no es tierra de pasodobles he grabado uno porque Asturias es casi como mi segunda patria y me hacía muchísima ilusión», reconoce.

Por otra parte, ha querido hacer un hueco a la Asociación Española del Síndrome de Wolf-Hirschhorn (SWH). Un sobrino suyo padece esta enfermedad rara y se ha solidarizado con la causa difundiendo los objetivos de esta organización fundada por familias de niños afectados que promueve la investigación y el conocimiento del SWH.