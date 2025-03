Cáceres volverá a ser protagonista en el penúltimo capítulo de 'La casa del dragón'

María José Torrejón Cáceres Lunes, 10 de octubre 2022, 13:39 Comenta Compartir

Este lunes de madrugada HBO ha lanzado el octavo capítulo de 'La casa del dragón' -muy aplaudido por los seguidores- en el que aparece, casi al final de la trama, una escena rodada en Trujillo. No hay rastro de Cáceres. Habrá que esperar a la siguiente entrega para volver a ver las calles y plazas del casco viejo cacereño en la exitosa precuela de 'La casa del dragón'.

La plataforma ha lanzado un avance del noveno capítulo, el penúltimo de esta primera temporada, en el que resulta fácil reconocer la Ciudad Monumental. Ahí está la Plaza de San Mateo, en una escena con numerosos extras en la que se puede apreciar la fachada del convento de San Pablo y la de la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco. También, en otro plano, se contempla la iglesia de San Mateo.

Ampliar Escena del tráiler localizada en la Plaza de San Jorge, con la Fundación Mercedes Calles al fondo. HBO

En otro momento del tráiler aparece la calle de la Estrella, que une la Plaza de Santa María con el Arco de la Estrella. Y también se pueden ver escenas bélicas en la Plaza de San Jorge, donde se identifica a la perfección la fachada de la Fundación Mercedes Calles.

De esta manera, y a la espera de poder ver el capítulo completo, Cáceres vuelve a asomarse a la pantalla como Desembarco del Rey, tras las apariciones en el primer y el cuarto capítulo. Pero hay una diferencia importante: esta vez las escenas son diurnas.

Ampliar Escena del noveno capítulo rodada en la calle Arco de la Estrella, con la Concatedral al fondo. HBO

La emisión del noveno capítulo la próxima semana casi coincidirá en el calendario con el súper encuentro de expertos en la saga de George R.R. Martin organizado en la capital. Hay que recordar que la semana que viene se celebrará la 'Cáceres: City of Dragons', que congregará los próximos 21, 22 y 23 de octubre en la ciudad a los mayores creadores de contenido y expertos sobre 'Juego de tronos' y 'La casa del dragón'. La programación incluye varias mesas de conferencia y debate.

Encuentro de expertos

El programa dará comienzo el viernes, 21 de octubre a las 19.00 con la bienvenida, el izado de banderas Targaryen y un concierto en las escaleras del ayuntamiento a cargo de la Banda de Música Municipal. El sábado, 22 de octubre, habrá actividades tematizadas en la Ciudad Monumental de las 10.00 a las 14.00. Desde las 12.00 hasta las 14.00 tendrá lugar en el Foro de los Balbos la mesa en francés 'Cáceres, Ville de Dragons' y 'El impacto del turismo de Juego de Tronos'. El mismo día, desde las 16.00 hasta las 21.00 habrá la mesa en italiano 'Cáceres, Città dei Draghi' y otra en inglés, con el nombre de 'House of the Dragon: a show of Fire and Blood'. Finalmente, se terminará con la mesa en castellano 'El Concilio de los Dragones'.

Ampliar Escena emitida este lunes en el octavo capítulo, correspondiente a Trujillo. HBO

El domingo, 23 de octubre, se llevarán a cabo actividades teatralizadas en la Ciudad Monumental desde las 11.00 y las 14.00. El último evento de esta programación será un concierto de despedida a cargo de Craig Addicts en la plaza de San Jorge.

El evento contará con invitados tanto nacionales como internacionales. Los internacionales serán Elio García, de Westeros.org (estadounidense afincado en Suecia); Jag Durán (México); Adam Whitehead, de The Wertzone (Inglaterra); Stefan Sasse, de Boiled Leather Audio Hour; Patricia Auneau y Cristophe Germier, de La Garde de Nuit (Francia); Federica Bocco, de Winter is coming (Italia); Matteo Barbagallo,de Martin International Studies Network (Italia); Damiano Vandi y Valentina Bignamini, de la Cittadella (Italia); y Beatrice Sironi y Chiara Mendoza, de Il Podcast del Ghiaccio e del Fuocco(Italia).

Por otra parte, los nacionales serán Javier Marcos (Los Siete Reinos), Dani Abades (Maglor), María Braun y Leire Juan (Dragonstone Tours), José Señaris (Frikidoctor), Beatriz Peñas,Berta Golán y Santiago Gutiérrez(La Canción Continúa), AntonioOsuna (Evil Smile) y Guadalupe Fiñana (Abuela de Dragones).

