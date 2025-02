Los asuntos pendientes que aguardan sobre la mesa al alcalde de Cáceres

María José Torrejón Cáceres Lunes, 3 de julio 2023, 07:14 Comenta Compartir

Rafael Mateos tiene en su poder el bastón de mando de Cáceres desde hace dos semanas y ya ha configurado su equipo de Gobierno. ¿Y ahora qué? Con independencia de los proyectos anunciados durante la campaña electoral –la reforma de la Plaza Marrón y la bajada de impuestos, entre otras medidas–, sobre la mesa de su nuevo despacho en el Ayuntamiento el equipo de Luis Salaya ha dejado asuntos pendientes que tendrán recorrido en esta legislatura y sobre los que el nuevo regidor tendrá que tomar decisiones.

Algunos son grandes proyectos, como la mina de litio, el complejo budista y el polígono CC Green. Y hay otros temas, no tan ambiciosos, que también aguardan en el cajón. Es el caso, por ejemplo, de la ordenanza para regular los pisos turísticos, la reapertura de la cafetería de la Plaza de San Jorge o la reanudación de la segunda fase de la rehabilitación de la muralla.

Sobre el complejo budista en el monte Arropez, Mateos parece tener una opinión bastante clara. «Se nos dijo que iba a ser un macroproyecto turístico con una estatua y muchos templos que no iba a costar nada a los cacereños, pero nos ha costado ya más de 320.000 euros y ahora nos dicen que la última propuesta es una estatua y un templo provisional que va a funcionar como centro de interpretación de la naturaleza, pero yo no quiero cosas provisionales para Cáceres. No me gusta y así se lo he trasladado a la Fundación Lumbini, que sabe cuál es mi postura, y a la que he pedido que se garantice que lo que viene a Cáceres es el macrocomplejo budista», declaró a este diario un día después de ganar las elecciones municipales.

Mientras tanto, la Fundación Lumbini sigue viendo viable el proyecto, a pesar de las reticencias del nuevo alcalde sobre la propuesta alternativa, que pasa por instalar en Cáceres una parte del pabellón que Nepal llevó a la exposición universal de Milán de 2015. «Mateos ha expresado que no quiere solo una estatua y el centro provisional y nosotros tampoco queremos solo eso», asegura la fundación, dando a entender que es solo el primer paso del gran proyecto. Aunque para ejecutar todo el complejo haría falta una modificación de la ZEPA (zona de especial protección para las aves) en la que se enclava Arropez, un trámite que depende de Europa y que se antoja largo y complicado.

Precisamente este lunes el alcalde se reunirá con una delegación nepalí desplazada a Cáceres y con la Fundación Lumbini para abordar este tema. El complejo provisional, que tiene el visto bueno de la Junta, está pendiente todavía de la cesión del uso del terreno y de las licencias de construcción y permiso de obras.

La mina

Sobre la controvertida mina de litio de Valdeflores, Rafael Mateos ha defendido que hay que esperar a que se presente el proyecto completo y a que se emitan todos los informes técnicos. «Un proyecto que cumpla con la normativa vigente no se puede negar, porque es como si nos ponen un bar debajo de nuestra casa que cumple toda la normativa, que el bar me gustará más o menos pero tendrá licencia de apertura, eso no puede ser una decisión discrecional que esté en manos de los políticos», ha declarado Mateos. La empresa promotora, Extremadura New Energies, tiene nueve meses por delante para presentar el proyecto definitivo, además de solicitar la explotación directa del yacimiento. Todavía está pendiente, además, el estudio de impacto ambiental.

Otra de las iniciativas que hay sobre la mesa es el gran centro de datos CC Green que hay previsto en el Polígono de las Capellanías. El ecopolígono industrial se presenta como una propuesta sin huella de carbono con siete edificios. Según la última información publicada, Ingenostrum, firma promotora de este proyecto, tenía previsto iniciar la obra en 2024, aunque el pasado mes de marzo todavía no tenía cerrada la financiación.

El contrato de limpieza

El equipo del Partido Popular tendrá que hacer frente a la adjudicación de uno de los servicios más relevantes para la vida cotidiana de los cacereños y más costosos para las arcas municipales: el de la limpieza. Se trata, de hecho, de la concesión de mayor cuantía que tiene previsto asumir el Ayuntamiento de Cáceres en los próximos años. El servicio ha salido a licitación por 121 millones de euros por un periodo de once años. El plazo de presentación de ofertas permanece abierto hasta el próximo 5 de julio. Durante este proceso la empresa Moda Re-, vinculada a Cáritas, ha presentado un recurso y ha pedido la suspensión de la convocatoria.

Otro concurso público que el PP tendrá entre manos será el de la zona azul. En este caso los trámites están menos avanzados. El contrato vigente expiró y el anterior concurso, aprobado en 2016, fuera anulado por la Comisión Jurídica de Extremadura, que es la misma que estudia ahora el recurso del concurso de limpieza.

Mateos también deberá decidir en la primera etapa de su mandato si continúa con la medida implantada por el PSOE que permite a los menores de 16 años viajar gratis en el bus urbano. Esta exención de pago está vigente hasta el 31 de diciembre.

Por otro lado, en la lista de asuntos pendientes figura la búsqueda de nuevos terrenos para el futuro aeródromo, después de que la ubicación de los Arenales no superara la declaración de impacto ambiental (DIA).

Más allá de los proyectos más ambiciosos, Mateos deberá hacer frente a otras cuestiones como la reapertura de la cafetería de la Plaza de San Jorge, que lleva tres años clausurada. Hay un litigio judicial abierto entre el Consistorio y la Fundación Mercedes Calles –adjudicataria del local– para ver quién arregla los daños surgidos en la cubierta del bar.

También permanece abierta la confrontación entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento por la subvención para la segunda fase de rehabilitación de la muralla. Las obras empezaron, pero tuvieron que pararse porque Fomento retiró los 844.000 euros que había concedido al Consistorio al detectar cambios en el proyecto presentado. El Ayuntamiento ha presentado la demanda ante la Audiencia Nacional.

Por último, el PSOE ha dejado sobre la mesa la ordenanza para regular los apartamentos turísticos que se aprobó en pleno a propuesta del PP. El sector protagoniza un crecimiento que parece no tener fin. En febrero había 346 pisos de este tipo, que absorben ya una de cada tres plazas de alojamiento de la ciudad.

