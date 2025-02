Las ventas del mercadillo de Badajoz no remontan A la pandemia se suma la competencia de los centros comerciales e Internet

A Abraham Silva le han salido los dientes en el mercadillo de Badajoz. Así explica este vecino su larga experiencia en ventas. «Cuando salía de la escuela, que iba al San Pedro de Alcántara, me iba en bicicleta a Entrepuentes cuando estaba el mercado allí y ayudaba a mi padre. Toda la vida». Le encanta su trabajo, pero admite con tristeza que «está cada vez peor».

La pandemia ha sido un varapalo para el mercadillo, que estuvo cerrado durante seis meses. El nivel de ventas sigue sin recuperarse desde antes de la crisis sanitaria, pero los comerciantes ambulantes apuntan a una crisis más profunda que les afecta desde hace años. Se debe a la competencia de los centros comerciales, las ventas por Internet y la subida de los precios del textil que compran a mayoristas.

«Nos suben los precios en las compras a los mayoristas, golpes de 20 o 25 céntimos, más la subida del gasoil. Se nos está poniendo cada vez más difícil», se lamenta Abraham Silva que explica que la furgoneta es fundamental para su empleo, ya que no solo están en Badajoz. Los lunes van a Oliva, los miércoles a Jerez de los Caballeros o los jueves a Montijo.

Mientras sus gastos suben, Silva explica que los clientes piden que los precios se mantengan tan bajos como antes. «Antes comprabas algo a un euro y lo vendías por dos. Ahora te lo han subido a 1,30, vas a la semana siguiente y son 1,50. Si lo pones a tres euros, no te lo compran. Te dicen: para eso me voy a la tienda».

David Saavedra lleva 40 años en el mercadillo, asegura que fue uno de los primeros en iniciar esta actividad. Tiene un puesto con ropa de bebé muy conocido. «No sé de otra cosa que de mercadillo y ahora la cosa está muy malamente. No sabemos por qué la gente no viene. Hay distancia de seguridad, tenemos gel y mascarillas».

Saavedra confirma que las ventas no se recuperan y añade que la crisis ya se alarga una década en el sector. «No por la pandemia. Llevamos ya 10 años que el mercado está mal. 15 años atrás, no solo en Badajoz, en todos los sitios tirábamos. Ahora con sitios más baratos que nosotros, nos cuesta. La vida ya no es como antes. Vamos tirando poco a poco».

Manuela Giles también es una veterana. El puesto de textil es de su hija y ella le echa una mano atrayendo a los clientes. «Venga, al puesto de la Manuela. Aprovechaos», les anima. Hace muchas bromas, pero reconoce que la situación no es buena. «Está fatal. No se ha recuperado y encima estamos gastando más que antes».

«Cada año noto que mis cuentas van peor, hay mucha competencia y mucho Internet», confirma José Antonio Mejías, otro vendedor. «Cada vez más gastos y menos ingresos».

El día 8, en San Roque

Entre los puestos de frutas y verduras tampoco se respira optimismo. Jesús Rivero, que trae sus productos de Talavera la Real al mercadillo de los martes, explica que la venta «tiene días, pero no está como antes». «Se vende menos que antes de la pandemia. Si sigue aumentando, o no, influye. Esperamos que todo vuelva a la normalidad lo antes posible».

Una de las iniciativas de los comerciantes ambulantes para reflotar la situación ha sido rotar la ubicación. Ya estuvieron en el Cerro Gordo y el próximo miércoles 8 de diciembre, aprovechando el festivo, celebrarán este mercado en San Roque, en la Ronda Norte, donde esperan atraer a los vecinos.