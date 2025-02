La UEx homenajea a HOY por su 90 aniversario

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 15 de abril 2023, 07:46 | Actualizado 14:23h. Comenta Compartir

HOY está de aniversario porque en este 2023 cumple 90 años y ayer recibió un regalo especial. La Facultad de Comunicación de la Universidad de Extremadura homenajeó a este periódico por su trayectoria.

La profesora de la facultad Clara Sanz entregó la placa de reconocimiento a HOY y destacó, en su intervención, la capacidad del periódico de adaptarse a los nuevos tiempo, por ejemplo, con las nuevas narrativas, su apuesta actual. La directora de HOY, Mar Domínguez, recibió la placa e indicó que el papel es la marca de este periódico pero que trabaja para llegar a todos los ámbitos.

El homenaje se celebró durante el Día del Centro con motivo del patrón de esta facultad. Además de a HOY hubo reconocimientos para Antonio García, del archivo provincial de la Diputación, Felipe Ferrín, de la agencia Comboz, Francisco Javier López, de Denominación de Origen Ribera del Guadiana y José Luís Garralón, profesor jubilado de este centro que se llevó una gran ovación.

El acto contó con la presencia del rector Pedro Fernández Salguero, el decano de la facultad, Daniel Martín Pena y la vicedecana de Ordenación Académica y Empleo, Rocío Gómez. La conferencia del acto fue a cargo de Roberto Palomo que habló de 'Tarjeta Roja', su exposición fotográfica, que documenta la vida de un grupo de chicos subsaharianos durante más de un año en Badajoz. La muestra, que contiene 36 imágenes, se puede visitar desde ayer en la facultad.

No es la única exposición que se ha abierto esta semana. El Edificio Siglo XXI acoge otra muestra fotográfica. Se trata de 'Di Capacidad y sensualidad', apadrinada por la Fundación CB. Se trata de imágenes sensuales de personas con discapacidad realizadas por el fotógrafo JP Amores.

Nuevo disco de Gecko Turner

Además ayer Gecko Turner abrió en Badajoz, su ciudad natal, la gira 2023, en la que presenta canciones de su nuevo álbum (que lleva de portada una imagen del Parque de Castelar), editado en vinilo y cd en Lovemonk Records. Ayer ofreció en el teatro López de Ayala un concierto con soul, funk, jazz, afro...

Tras Guapapaséa (2003), Chandalismo Ilustrado (2006), Gone Down South (2010), That Place By The Thing With The Cool Name (2015), Gecko Turner presenta Somebody from Badajoz (2023) (Alguien de Badajoz), el quinto álbum de estudio.

Cerca del teatro hubo un festival ayer aunque distinto. Fue en el Hospital Provincial donde se celebró el Festival ID Buzz, o lo que es lo mismo, la presentación del Volkswagen ID Buzz. Se trata de la reencarnación de la mítica furgoneta de la marca, pero con motor eléctrico. Centrowagen celebró ayer la presentación de este vehículo que ha causado mucha expectación por fusionar un coche clásico, de estilo festivalero, con la tecnología sostenible.

Un año idiota

Otro espectáculo, aunque muy distinto, se está viviendo estos días en la sala La Idiota. Esta sala, en el Casco Antiguo, cumple un año. Sus promotoras, Inés Pérez, María Bris y Ana Crip (Las sin carpa), han organizado tres espectáculos especiales para conmemorar esta fecha. El programa arrancó el jueves con una sesión de improvisación. Ayer hubo un espectáculo infantil de la mano de Erika Montoya.

El postre del aniversario será este sábado con un espectáculo de cabaret con numerosos artistas que pasarán por el escenario. Habrá circo, humor, magía o poesía. Estarán Feliplof, Circobaya, María D'Alegría, Furriola, Doña Katita, Estrellita Flipin y Pepinillo y 'Que te den teatro'. El cabaret será presentado por la payasa Inesperada y comenzará a las 20.00 horas.

La semana, además, ha estado llena de música. Además de Gecko Turner, el grupo extremeño de rap Vendetta Squad ha presentado 'Overdose', el quinto disco de esta formación que une a Tanque (José María Espejo) y N. Marconi (José Antonio Jaramillo). El concierto tuvo lugar ayer en Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Hoy hay otro plato fuerte musical porque Luis Pastor visita el López de Ayala.

Estos días también se ha celebrado el Día Internacional del Pueblo Gitano. La cita fue el pasado 8 de abril pero los eventos de celebración fueron este miércoles. Hubo un acto oficial en el salón de plenos del Ayuntamiento y posteriormente en tradicional lanzamiento de pétalos al río Guadiana.

En cuanto a libros ha habido dos presentaciones esta semana: 'El paisaje invisible. La poesía de Antonio Méndez Rubio', de Jorge Fernández Gonzalo y Eladio López Alegría y 'El Ayuntamiento Republicano Badajoz, 1931- 1936' de Joaquín María Fernández López-Alegría.

Comenta Reporta un error