«Me han robado parte de la calle a la que pusieron mi nombre»

Francisco Sansón tiene 90 años y pasea bajo la placa de la calle que lleva su nombre en Badajoz y el epígrafe 'Maestro siglo XX-XXI', pero al continuar su camino se encuentra con otro cartel, instalado en un poste que indica que es la vía 'Abogados de oficio'. «Lo siento por la gente que peleó porque me pusiesen una calle y ahora me han quitado la mitad», se lamenta este vecino.

Sansón fue docente y director de la escuela Virgen de Guadalupe. Cuando se retiró, las familias de los escolares y muchos exalumnos se movilizaron para que le diesen un reconocimiento. El Ayuntamiento de Badajoz le concedió poner su nombre a una calle de la ciudad y poco después anunciaron que sería en San Roque, donde la Ronda Norte estaba en plena expansión.

Según el callejero que se puede consultar en la web municipal, la calle Francisco Sansón llega desde el cruce de las calles Gorrión con Junco hasta el paseo peatonal Eugenio García Stop, en las traseras de los nuevos juzgados de Badajoz. La mitad de su calle tiene tráfico y la otra mitad es peatonal, y en cada esquina de los edificios que hay se ve la placa con el nombre de este docente retirado.

Hace unos meses Francisco Sansón estaba leyendo HOY cuando observó la calle que lleva su nombre y una placa que decía 'Abogados de oficio'. En 2023, tras la apertura de la nueva sede de los juzgados, el Consistorio pacense quiso tener un reconocimiento con los letrados y les otorgó una calle. El problema es que colocó las placas en dos puntos que hasta ahora se consideraban la calle Francisco Sansón.

De esta forma la vía que le concedieron a este pacense ha pasado de tener 450 metros a 250. «Cuando lo vi, pensé: si esta es la calle que me dieron a mí. Me disgustó. No por mí, sino por las personas que se movilizaron para que me la dieran».

Sansón recrimina al Ayuntamiento que podría haber buscado otras alternativas. Por ejemplo, junto a los juzgados, en la calle que lleva el nombre de este maestro, hay un parque amplio. Propone que se llame 'parque Abogados de Oficio' y así no recortar la calle que le dieron con tanta ilusión.

A este respecto sugiere además que el Consistorio rehabilite el parque y ponga juegos infantiles para los niños de la zona.

Ronda Norte está muy cambiado con respecto a cuando le otorgaron la calle. Fue en 2003 cuando se supo que esta sería la ubicación de Francisco Sansón, y HOY entrevistó en este lugar al docente, ya jubilado. Tras él solo se veían solares vacíos y dos de ellos con estructuras de edificios en construcción. «Ahora todo esto está distinto, lleno de casas», dice orgulloso este vecino.

El exdirector del Virgen de Guadalupe logró el reconocimiento por el cariño que despertó entre sus alumnos, pero también por varios programas educativos pioneros que desarrolló en la escuela y que hoy en día siguen en marcha.

Sansón nació en Plasencia, pero se mudó a la capital pacense con siete años porque su padre era militar. Aprobó las oposiciones para maestro. Estaba destinado en Oliva de la Frontera, pero quería mudarse a Badajoz por cuestiones familiares. Fue entonces cuando abrieron el colegio Guadalupe y en ese momento en los concertados había plazas para docentes estatales, así que ese fue su destino como profesor. Pocos años después fue nombrado director.

Su trayectoria

En su trayectoria tuvo el reto de llevar el proyecto piloto para instaurar la EGB que comenzó en su escuela, por ejemplo.

Sin embargo, de lo que está más orgulloso según él mismo reconoce es de promover la semana de Extremadura en los centros escolares. La iniciativa surgió junto a un docente del colegio, Manolo López, que también ha sido un emblemático periodista de HOY. En esos momento Cáceres y Badajoz se peleaban por ser sede de distintas facultades de la universidad. HOY hizo una campaña en favor de la unidad de la región. Con el periódico regalaban pegatinas con el lema 'Extremadura una'. En el colegio Guadalupe animaron a los escolares a llevar esos logotipos en el pecho.

«Esa fue la chispa», recuerda Francisco Sansón. Luego el proyecto evolucionó con libros de texto sobre Extremadura y una semana en la que todas las signaturas giraban en torno a esta región. De este colegio se fue extendiendo y hoy en día se celebra en todas las escuelas.

Por esa gesta, y otras, los vecinos pelearon porque hubiese una calle Francisco Sansón. Ahora está recortada, aunque este vecino se queda con otros reconocimientos, como el cariño con el que le tratan los exalumnos con los que se cruza.

