La primera mujer con carné de conducir pudo ser de Badajoz

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio Crespo, estaba organizando unos papeles hace poco y se encontró el carné de conducir de su abuela, María Rincón Agudo. Este político nacido en Badajoz hace 66 años miró la fotografía de su pariente, a la que no conoció porque falleció joven, y repasó los datos del documento centenario. La fecha de expedición le llamó la atención, y con razón, porque puede cambiar la historia.

Durante muchos años se ha creído que la leonesa Catalina García González había sido la primera mujer en contar con este permiso, lo logró en 1925. Incluso la Dirección General de Tráfico (DGT) daba por bueno este dato en sus publicaciones. Sin embargo, recientemente se han desvelado unos documentos que señalan que la burgalesa María Barbadillo García tenía el permiso unos meses antes, en diciembre de 1924.

El hallazgo del carné de la pacense María Rincón Agudo desafía ambos hitos, porque fue expedido el 25 de mayo de 1921, cuatro años antes que la mujer que actualmente reconoce la DGT como la primera española con esta acreditación.

«Siempre escuché que mi abuela fue una persona muy moderna, le gustaba ayudar en las labores del campo y por eso conducía» Enrique Ossorio Crespo Presidente de la Asamblea de Madrid y nieto de María Rincón

«Siempre escuché que mi abuela fue una persona muy moderna para su tiempo, que sorprendía a todos por su afición a participar en las labores del campo, y que además fue la primera mujer en obtener el carné de conducir en Extremadura y Andalucía», explica su nieto.

Ossorio, que antes de ser elegido presidente de la Asamblea de Madrid ha ostentado cargos muy destacados en el Gobierno de la comunidad, cree ahora que su abuela pudo ser la primera española en tener el permiso.

Tras encontrar la documentación, este pacense se puso en contacto con la DGT para tratar de contrastar la información, pero no ha logrado que le den una respuesta oficial por el momento.

No es sencillo decir, sin ningún género de duda, quién fue la primera mujer en contar con permiso de conducir. En aquella época esta documentación era emitida por los gobiernos civiles y en cada territorio era distinto. La documentación no estaba centralizada, pero está claro que María Rincón Agudo logró el permiso antes que las mujeres que hasta ahora ostentaban este récord.

La normativa

Los primeros coches llegaron a España a finales del siglo XIX y fue en 1900 la reina regente María Cristina publicó un Real Decreto para tratar de poner orden. Entre otras normas, establecía la necesidad de contar con permiso de conducir.

Sin embargo, durante años los carnés no fueron algo generalizado. En 1918 un segundo Real Decreto marcó que debían ser los gobernadores civiles de cada provincia quienes autorizasen a los conductores. La nueva normativa también estableció las condiciones que debían cumplir los conductores para poseer este permiso, por ejemplo, un certificado médico.

En el carné de conducir de María Rincón Agudo se aprecia que a esta pacense fue autorizada a conducir vehículos de motor, camiones e incluso tractores. Ossorio explica que su tía Isabel fue la persona que más le hablaba de su abuela, y le contó que a ella le gustaba colaborar en las labores del campo, por lo que es probable que pidiese poder conducir incluso tractores para ayudar en las parcelas de la familia.

El carné de María

En el permiso, «un pequeño cartón de color verde desgastado por el paso del tiempo», como lo describe el nieto de su titular, se aprecia la firma de María, de un ingeniero de obras públicas y del gobernador civil de Badajoz.

Ampliar Anverso y reverso del carné de conducir de María Rincón, en el que se aprecia que fue expedido el 25 de mayo de 1921. HOY

La fecha, lo más vital, se ve escrita con claridad encima de las firmas. Marca que se emitió en Badajoz el 25 de mayo de 1921. María Rincón, que había cumplido ese mismo mes 23 años, pagó 25 pesetas para obtenerlo y se examinó con el ingeniero Marcelino Diego Cendoya. «En aquel entonces para obtener el carné era preciso aportar dos fotografías, un certificado de buena conducta y otro médico para acreditar que no se padecían enfermedades de la vista o el oído. Además, era necesario saber leer, escribir, saber conducir el coche y conocer los artículos del reglamento de circulación», explica su nieto tras su investigación.

Otro requisito para que las mujeres pudiesen tener permiso de conducir en aquella época era contar con la autorización de su padre o su marido. En este caso María Rincón era soltera en ese momento, así que fue su progenitor el que apoyó su decisión de ponerse tras el volante. Es lógico que recibiese ese permiso porque en su familia había mucho interés por los coches. De hecho, ella no fue la única pionera de su entorno.

Pasión por el motor

«Que una mujer condujese en 1921 era insólito para aquella sociedad, pero María pertenecía a una familia que tenía gran afición a los nuevos vehículos de motor. El octavo coche matriculado en Badajoz (BA-33) pertenecía a Julio Rincón, su tío, y el trigésimo (BA-281) era el de su padre, Benito Rincón, corredor de comercio», detalla Enrique Ossorio sobre sus parientes.

Ampliar Fotografía de María, que nació en Badajoz el 1 de mayo de 1898 y falleció en 1932 debido a complicaciones en su tercer embarazo. HOY

El coche de Benito Rincón era un vehículo que había sido fabricado en 1907 en Chicago por la empresa Staver y costaba entonces 1.000 dólares, un valor considerable para la época. «Es probable que María aprendiera en él. Algún tiempo después, su progenitor compró un Chevrolet cerrado de color guinda (BA-4.157) que también pudo utilizar ella», añade su nieto.

Ossorio también reflexiona sobre el contexto en el que su familiares vivían la llegada de los coches. «Mientras los pacenses se asombraban en los últimos días de mayo de 1921 viendo conducir a una mujer por las calles de su ciudad, 1.500 soldados españoles del Ejército de Marruecos avanzaban desde el campamento de Annual a la posición de Abarrán a las órdenes del general Fernández Silvestre; el desastre de Annual, que acabó con la vida de 11.500 militares españoles, se iniciaba».

La ruta de María

Enrique Ossorio cree que lo más probable es que, además de para moverse por Badajoz, su abuela se lanzase a llevar los coches al campo, ya que le gustaba mucho. «Seguro que uno de los primeros paseos de la orgullosa María a los mandos del coche fue ir a su adorada finca 'Los Jazmines', en La Granadilla. Para ello cruzó la ciudad de Badajoz desde su domicilio en la calle San Juan, recorrió unos pocos kilómetros por la carretera de Olivenza y, tras un giro a la derecha, puso a prueba su pericia en la conducción sorteando los interminables baches de Malos Caminos, que el nombre lo dice todo».

Trágicamente este orgulloso nieto no pudo conocer a su buena. María Rincón se casó a los 26 años, tres años después de estrenar su permiso de conducir. Su marido fue el abogado y diputado provincial por Badajoz Enrique Crespo González. Tuvieron dos hijos: Matías, que falleció a los 15 meses, y Enrique. Desgraciadamente unas complicaciones en su tercer embarazo acabaron con su vida en septiembre de 1932 a la edad de 34 años.

Tantos años después de su muerte, esta pacense logra su reconocimiento como pionera gracias a la investigación de su nieto. Queda claro que fue una de las primeras mujeres de España, si no la primera, en conseguir el permiso de conducción.

No fue sin embargo la primera en conducir. Se cree que ese hito lo logró la escritora Emilia Pardo Bazán, que ya llevaba un vehículo en 1904.

A este respecto, Enrique Ossorio hace una última reflexión porque las familias de estas dos pioneras del automovilismo, Emilia y María, compartieron los horrores de la Guerra Civil. «El hijo mayor y el nieto de la primera, de 19 años, fueron asesinados por los republicanos tras estar detenidos en la checa de Bellas Artes, mientras que el hermano de la segunda [tío abuelo de Enrique], preso en ese mismo lugar, fue fusilado en Paracuellos del Jarama. La previa muerte de Emilia y María les evitó ese enorme sufrimiento».

