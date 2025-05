El pacense que firma la última colección de Zara

Miriam F. Rua Badajoz Jueves, 2 de junio 2022, 07:15 | Actualizado 07:32h. Comenta Compartir

La creatividad de Javier Sánchez Medina no tiene techo. Tampoco campo que se le resista. El artesano pacense lanza hoy de la mano de Zara una colección de ropa para hombres. Será el debut en el mundo del diseño de moda de quien hasta ahora ha centrado su trabajo en el desarrollo de piezas artesanas de decoración realizadas con fibras naturales.

La colaboración con Zara cuajó hace un año, cuando el buque insignia del emporio de Amancio Ortega llamó al pacense para hacer con él una colección cápsula. Así se llama en el sector de la moda a las campañas de prendas que comercializa, en este caso Zara, con el diseño de artistas de reconocido prestigio mundial.

Javier Sánchez Medina lo es desde que revolucionó el mundo de la decoración y el interiorismo con sus codiciadas cabezas de animales trenzadas con esparto. Hasta la mismísima actriz Sarah Jessica Parker fue a su taller del barrio madrileño de Malasaña para llevarse una y hace justo ahora un año sus piezas daban la vuelta al mundo en los escaparates de las tiendas de la firma española de lujo Loewe.

Sin vértigo a lo desconocido y tras poner como condiciones que la producción de sus diseños se hiciese en España y Portugal y que la promoción de la colección evocara a Extremadura, el pacense le dio el sí a Zara y se sumergió en un mundo desconocido, el del patronaje y los tejidos.

No lo hizo a ciegas. Como todo lo que Sánchez Medina hace, tiene una historia detrás. En este caso, explica a HOY, «yo quería que la colección hablase de mí, de los míos, de dónde vengo y lo que hago». Con esa base, se inspiró en cómo su abuelo y su padre o los hombres del campo vestían antes. «Siempre me ha gustado mucho la estética del pantalón alto con pinzas y la camisa descolocada. Me he guiado por ese concepto y a partir de ahí, con piezas de pantalones antiguos que tenía mi padre, he sacado el patronaje y presentado la colección. Luego ellos –se refiere al equipo de Zara– me han ayudado a darle forma».

De inspiración también le han servido las sandalias que usaba con calcetines de niño o la chaquetilla de corte francés que se pone para trabajar en su taller. El resultado es una colección de ropa y complementos para hombres con la que él, dice, se siente muy identificado.

«Se ha abierto la caja de Pandora. La moda es un sector que quiero explorar haciendo una colección propia»

De la mano de Zara sus prendas viajarán por todo el mundo. Y es que la colección que firma este pacense de 44 años, que abandonó el gimnasio que regentaba en Badajoz y cambió el temario de las oposiciones a bombero para trabajar con sus manos piezas de artesanía convertidas en objetos de culto, estará en las tiendas que la firma española tiene en las principales capitales del mundo, desde la del Edificio España en Madrid a sus escaparates de Nueva York, Londres, París o Hong Kong. «He luchado mucho porque estuviera la colección en la tienda de Badajoz y, en principio, me lo han aceptado. Una vez que ellos van a llevar la colección a las ciudades más potentes y con más mercado, mi deseo sentimental era que estuviera en Badajoz». De confirmarse, será la tienda de Zara Man de El Faro la que venda las prendas firmadas por él.

La campaña de lanzamiento de su colección se ha grabado entre su taller y un campo de encinas que habla de esa Extremadura de la que presume allá donde va. Está protagonizada por uno de los modelos más cotizados del momento, Duncan Yair, que ha desfilado para Versace, y realizada por el fotógrafo parisino David Luraschi.

Del lujo al mercado infinito

De estar posicionado en el mercado del lujo, el pacense se abre las puertas con este cambio de registro a un mercado mucho más amplio. «Zara me va a llevar a cada rincón del mundo, me está dando la oportunidad de llegar a todo el público. Al final de lo que se trata es de que mi firma y mi marca se hagan grandes, de crecer».

La experiencia, pese a que a su madre le parezca que con su trabajo de artesano ya tiene suficiente y le preocupe que se eche demasiado trabajo a la espalda, le ha gustado tanto que ya piensa en hacer una colección de ropa sin padrinos. «Se ha abierto la caja de Pandora. Ha sido una aventura superbonita que he gozado mucho durante este año. Es un sector que quiero explorar haciendo una colección propia».

Javier Sánchez Medina lanza hoy su primera colección de moda y su cabeza ya está en el siguiente proyecto. El más inmediato y en el que va a poner todo su empeño es en abrir una tienda en Nueva York, una propuesta que le sugirieron y que quiere aprovechar. A la vez, está mirando fincas en Extremadura. Quiere comprar un campo que le sirva de retiro de descanso y a donde traslade los cursos internacionales de artesanía que ahora imparte en su taller madrileño.

