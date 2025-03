Noche blanca y multitudinaria en Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 8 de septiembre 2024, 00:14 | Actualizado 18:01h. Comenta Compartir

Una hora para ver la catedral o más de 40 minutos para participar en un taller. La Noche en Blanco fue la noche de las multitudes y las colas. Los pacenses desbordaron las 160 actividades propuestas entre las diez y las tres de la mañana. A falta de las cifras oficiales asistentes y hosteleros creen que se trata de la edición con más afluencia de público.

A las nueve y media de la tarde, cuando aún faltaba media hora para que abriesen muchas de las actividades, un río de gente subía por San Juan y Moreno Zancudo hacia la Alcazaba. Muchos se sorprendían con la original propuesta del edificio El Silencio que ha conmemorado esta cita con una colada blanca que ha tendido en medio de la calle a modo de guirnalda, pero con bragas, faldas, fajas, etc.

Tras pararse para hacerse una foto con este original tendedero los pacenses seguían hacia la plaza Alta donde se encontraban todas las mesas de los bares reservadas y llenas de clientes.

Cuando faltaban aún 15 minutos para las diez, hora oficial de la puesta en marcha de las actividades, ya había colas en las Casas Consistoriales o la catedral para poder entrar y las sillas de los conciertos, por ejemplo en la plaza Alta, estaban llenas.

Entre velas

La pasión por la Noche en blanco desbordó desde el primer momento, desde su inauguración, que fue una hora antes, a las nueve. Dos violines, una viola y un violonchelo comenzaron a tocar los acordes de 'Somebody to Love' de Queen rodeados de 5.000 velas y con el atardecer pacense sobre el Guadiana de fondo. Más de mil personas vivieron esta estampa en la pradera de la Alcazaba y fue el inicio de la noche.

El primer tema del cuarteto de cuerda Homage terminó con una ovación del público que les rodeaba, cientos de personas que descubrieron cómo es un concierto candlelight, es decir, a la luz de las velas. «Es un placer para nosotros estar en el concierto inaugural de la Noche en blanco», dijo Pablo Nieto, uno de los músicos, tras el primer tema y explicó que los conciertos con velas se centran en homenajear a un artista, en su caso a Queen. Siguieron interpretando temas como 'Don't Stop Me Now', 'I want to break free' o 'We Will Rock You' en la que el público acompañó a los artistas con el mítico ritmo de dos golpes y palmada.

Nieto fue explicando, cada dos canciones, de que temas se trataba y dando pinceladas sobre los mismos, por ejemplo, que 'Love of my live' en realidad no está dedicada a la primera novia de Fredy Mercury. El cuarteto también conquistó al público con su sentido del humor bromeando. Dijo que estaban orgullosos (son de Madrid) de haber venido a Extremadura «antes que los trenes de alta velocidad».

A las ocho de la tarde abrieron las puertas de la Alcazaba que contaban con controles de seguridad para controlar el aforo. Los que querían disfrutar del concierto en la pradera fueron entrando para ocupar los 400 asientos que se llenaron 25 minutos después de la apertura de puertas. Otros asistentes se llevaron mantas para sentarse en las laderas de la Alcazaba y muchos tuvieron que ver el espectáculo de pie entre los árboles. Al terminar el concierto moverse por el centro ya era una aventura entre la multitud.

Difusión de la cultura

Tras el espectáculo 'candlelight' el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, valoró esta edición como un intento de «enseñar toda la cultura, toda la historia, el arte y la música que tenemos en la ciudad durante todo el año, esa programación tan tica que tenemos aquí». «Es una forma de acercar esa cultura y hacerla accesible», destacó Casablanca que también indicó que el programa equilibra los artistas locales y los visitantes. En cuanto al concierto inaugural, el edil destacó que apostaron por esta disciplina para dar «un toque a un espacio único como es la Alcazaba y a una hora única como es la puesta de sol».

También en la Alcazaba muchos visitantes aprovecharon para reencontrarse, una vez más, con los recreadores de Badajoz. El fantasma de un capitán español atrapado en la torre de los Acevedo contó a grupos de centenares de vecinos historias sobre la Guerra de la Independencia.

Una de las zonas con más tránsito fue San Juan para llegar a la plaza de España donde tuvo mucho éxito el 'photocall' de este año inspirado en la serie Bola de dragón. Los visitantes se llevaron, como recuerdo, fotos montados en una nube sobre la puerta de Palmas y con las pelucas de Goku y también un vídeo volando.

Cerca de allí muchos pacenses hacían cola para entrar en la catedral mientras los pasacalles de zancos y hadas blancas recorrían la zona. Tampoco faltaron los equilibristas en una aro gigante que recorrió las calles del centro.

Donde era difícil pasar en aro o andando era en La Soledad que tuvo otras de las colas más numerosas además de mucha animación gracias a los conciertos. Cerca de allí, en Capitanía, los pacenses que se quedaron en este espacio disfrutaron de una exhibición constante de ballet.

San Franscisco y San Atón volvieron a estar a reventar un año más para los aficionados a las artes circenses y para los niños, ya que en este segundo espacio hubo muchos espectáculos infantiles. A uno de ellos, sobre el ratoncito Pérez, asistió Miguel Mata con sus dos hijos de tres y cinco años. «Siempre nos proponemos ver algo y al final no salimos de San Atón porque ellos están aquí entretenidos y encima se encuentran con amigos. Además hay mucha gente y es difícil moverse», comentó este pacense que, eso sí, logró entrar en el Hospital Provincial para ver la exposición de Ciria y estrenar los nuevos quioscos de comida y bebida que se han abierto esta semana.

Las exposiciones también fueron el refugio para muchos visitantes. Por ejemplo la que acoge el Colegio de Arquitectos. Se trata de 'Ruinas', de Carmen de Matos, y sorprendió mucho a los que se acercaron.

La Noche en blanco fue un éxito de público para el arte y también para los bares y restaurantes que estuvieron a reventar hasta tarde.

