Robe cuelga el cartel de 'No hay entradas' en La Alcabaza de Badajoz

Miriam F. Rua Badajoz Viernes, 22 de julio 2022, 21:03 | Actualizado 23:45h.

El Casco Antiguo tiene esta noche una imagen inusual. Miles de personas, la mayoría de negro como manda la etiqueta de las conciertos de Robe, han tomado las terrazas más próximas a la Alcazaba para entrenar las gargantas y enfilar como si fueran una legión la cuesta de la Alcazaba para llegar a la cima del cerro de la Muela, allí donde esperan a quien ya Extremadura bautizó hace unos años como su rey.

8.000 personas se han dado cita en la noche de este viernes en la explanada del monumento árabe para reencontrarse con el placentino y su banda, todas las que cabían en el auditorio. Robe se llevó anoche el título de ser el primero en colgar el cartel de 'sold out' en las cuatro ediciones que lleva el Alcazaba Festival.

El placentino arrancó con la canción 'Del tiempo perdido' del disco que lanzó en en 2016 y el público congregado en el recinto pacense ya se entregó a la liturgia de los conciertos que ofrece Robe: cantar, beber y el rollo de siempre.

Hacía casi 18 años que Robe no tocaba en Badajoz, entonces lo hizo en el Viejo Vivero y con Extremoduro. Reunió a 4.000 personas en la gira del recopilatorio 'Grandes éxitos y fracasos'. Esta noche le esperan a buen seguro el doble de seguidores, deseosos de escuchar, corear y bailar su directo de la gira 'Ahora es el momento', la segunda parte de 'Ahora es cuando', en la que presenta 'Mayeútica' junto a los himnos de Extremoduro.

Robe estará esta noche en el escenario acompañado de la que, en sus propias palabras, es la mejor banda que ha tenido en su vida. Cien por cien extremeña, está formada por la portentosa voz de Lorenzo González, Álvaro Rodríguez Barroso, en el piano, David Lerman en el bajo, Carlitos Pérez en el violín, Albert Fuentes, en batería y coros, y Woody Amores a la guitarra.

El concierto tiene hora de inicio a las 22.15. A esa hora el termómetro marcará los 33 grados y, aunque corra brisa, los que ya esperan a Robe saben que esta noche sudarán la camiseta.

Este será el segundo concierto del placentino en Extremadura durante su gira veraniega, que comenzó en Cáceres el pasado 5 de junio, en el Recinto Hípico. En la primera parte de la gira, Robe y su banda recalaron en la región con directos en Plasencia, Mérida y Villanueva de la Serena.

Nunca antes el ex líder de Extremoduro se había prodigado tanto en los escenarios extremeños, pero el público no le ha fallado en ninguno de ellos y Badajoz no es la excepción.

