Los jardines de La Galera vuelven a la vida

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 4 de enero 2022, 07:19

El pacense José Miguel Candela se reencontró ayer con los jardines de La Galera. «El domingo hice una ruta en bici con unos amigos, terminamos en la plaza Alta para tomar algo. Al ver la puerta abierta me dio una alegría, y hoy he venido con mi hija porque hace años que no lo veíamos. Es uno de los sitios más bonitos de Badajoz». Como José Miguel, muchos vecinos pueden ver de nuevo este parque tras dos años cerrado por obras.

Las reformas se han centrado en el edificio de La Galera, la antigua cárcel, que está renovado, pero aún no tiene uso. Se abrirá con un horario establecido, como otros monumentos de la ciudad. En cuanto a los jardines, se han reparado algunas zonas y se ha plantado un nuevo ajardinamiento. Para los visitantes ha sido un éxito. «Está muy guay, nos ha encantado», aseguró ayer José Manuel Lavera, que acudió con su mujer y con el carrito de su hijo. Este joven es pacense de nacimiento, pero residen en Madrid por trabajo: «Hacía varios años que no entraba, desde antes de la pandemia, y merece la pena», aseguró ayer.

La pega, para este visitante, es que no es accesible para ir con el carrito porque hay muchas zonas con dos o tres escalones para salvar los desniveles. La reforma de los últimos años sí ha incluido la creación de una rampa para el edificio de La Galera, pero en el resto de los jardines sigue habiendo zonas con escalones, especialmente en el tramo hacia la Alcazaba.

¿Cómo se sube ahí?

Otra cuenta pendiente en La Galera es el enlace de estos jardines con la Alcazaba. A pesar de estar al lado, solo hay una entrada, un portón de forja al final de La Galera, bordeando la muralla, junto a la puerta del Alpéndiz. Sin embargo, este acceso está cerrado.

Ampliar Dos turistas perdidos porque el acceso a la Alcazaba desde La Galera estaba cerrado. J. V. ARNELAS

Muchos visitantes entran en La Galera, recorren los jardines y continúan la visita siguiendo la muralla. Hay unas vistas llamativas de las laderas de la Alcazaba, el río y San Roque. Además, a la izquierda se pasa junto a los yacimientos arqueológicos. Sin embargo, cuando intentan continuar la visita, se encuentran la puerta cerrada y no saben cómo subir al recinto árabe.

Fue el caso ayer de la pareja formada por Mariví Sierra y Manuel López. Estos residentes en Béjar estaban de viaje por Extremadura y pararon en Badajoz. Tras el recorrido por los jardines de La Galera, le preguntaron al vigilante del recinto: ¿Y cómo se sube ahí?

Se referían a la Alcazaba, ya que veían a otros visitantes pasear por la muralla junto a la Torre de Espantaperros. El operario de seguridad les explicó que debían salir de nuevo a la plaza Alta y pasar bajo un arco para encontrar la puerta del Capitel.

«Pues podrían abrir la puerta o poner un mapa. O un cartel en la puerta que diga que el acceso a la Alcazaba es por otro sitio», se lamentaba ayer Mariví. Sin embargo, esta turista aseguró que el recorrido por el parque le había gustado mucho y que la capital pacense, en general, le había sorprendido. «Lo único que me dijeron que no podía perderme es la Alcazaba, y por eso tengo interés en subir». Finalmente esta familia salmantina dio un rodeo y llegó al interior del recinto árabe.

No fueron los únicos turistas que disfrutaron ayer de La Galera. Maribel García también estuvo acompañada de su familia. Son de Sevilla y están pasando unos días en Olivenza. Han realizado varias visitas a Badajoz y «nos está gustando mucho. Esto es muy bonito», indicaron en referencia a los jardines reabiertos.

Este parque tiene mucho movimiento desde su reapertura, ayer la entrada y salida de visitantes era constante. Uno de ellos fue Pedro Villalba, que fue andando desde San Roque con su novia. «Nos gusta salir a andar, normalmente por el río, pero leí en el periódico que lo habían abierto y Patricia (su pareja) no los conocía». A ambos les encantó. «La próxima vez a ver si está abierto el edificio, por hacer la visita completa», pidió este vecino de San Roque.

Ir andando a esta zona como esta pareja es la mejor alternativa, eso sí; porque el entorno de los jardines no tiene plazas de estacionamiento. Los coches aparcan en las aceras de la subida a la Alcazaba desde la puerta de la Trinidad.

Estos jardines están abiertos de lunes a sábado y festivos de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Los domingos el acceso está permitido desde las 11.00 hasta las 13.30 y entre las 16.30 y las 19.00 horas. Según anunció el Ayuntamiento de Badajoz, está previsto que el edificio recién rehabilitado comience a abrir este mes de enero.