10 cosas que hay que hacer para disfrutar de la Feria de San Juan

Miriam F. Rua Badajoz Martes, 21 de junio 2022, 14:22

La Feria de San Juan enfila su ecuador, pero todavía quedan los días más fuertes para que los pacenses puedan disfrutar de todo lo que ofrecen unas fiestas que tras dos años han recuperado todo lo que perdió con la pandemia. Para festejar al santo patrón de la ciudad, HOY te propone un decálogo para ser el más disfrutón de la feria.

1. Hacerse un selfie delante de la portada. Si has pisado el ferial y no te has hecho una foto delante de la portada y subido a los stories de tus redes sociales, aún estás a tiempo. El buen feriante no coge atajos y aunque aparque en la explanada de las casetas, entra al real por Puerta de Palmas iluminado. Y en este ritual de pasar por debajo del arco, hay un paso previo: sacar el móvil e inmortalizar el momento para compartirlo con el gif de la noria o las sevillanas.

2. Brindar con vino de cariñena. Para muchos pacenses la primera parada de la feria es el puesto de los vasitos de vinos de cariñena. No hay San Juan sin la imagen de las dos figuras pisando las uvas y para muchos, no hay buena feria si no se brinda primero con un chato del vino dulce.

3. Desafiar al vértigo. Pasear por el ferial de Caya y no montarse en ningún cacharrito, no es propio de ningún pacense que esté celebrando San Juan. A la feria se va dejando el vértigo, el miedo a las alturas y los mareos en casa. Hay atracciones para todos los gustos, para los más atrevidos el Flip Fly, que te pone boca abajo y te da vueltas en el aire; para reír a carcajadas, los coches chocantes y para vivir un momento romántico, el paseo en noria.

4. Cargar con un peluche. De la feria se sale cargando un peluche y cuanto más fosforito sea, mejor. Hay decenas de tómbolas y juegos clásicos como la pesca del pato, el tiro con escopeta o el bingo en el ferial para echar un rato probando suerte. Los puestos de azar son una buena opción para asentar el cuerpo entre cacharrito y cacharrito, pero ten en cuenta que si te toca el oso gigante tendrás que cargar con él hasta que acabe la noche.

5. Del algodón de azúcar a las chuletitas de cordero. Al ferial también se va a golosear, comer o cenar. Para amenizar el paseo por las atracciones y las tómbolas nada mejor que pedirse un algodón de azúcar de lo que dejan las manos pringosas, pero si de lo que se trata es de darse un homenaje y no has concertado menú en ninguna caseta, no te puedes perder las chuletitas de cordero de la Granja El Cruce.

6. Los fuegos artificiales. Se acerca la noche de San Juan y Badajoz la recibe con fuegos artificiales. El espectáculo de cohetes es una cita obligada para empezar la noche más larga de la feria. Se lanzan desde el Puente de Palmas por lo que las dos márgenes del río, la Alcazaba o el fuerte de San Cristóbal son lugares perfectos para ver los fuegos antes de ir al ferial a bailar hasta que llegue el día.

7. Darlo todo en las casetas. Después de dos años sin poder bailar en San Juan, es el momento de darlo todo y menear el cuerpo hasta que tiemblen las rodillas. Este año hay que aprenderse los movimientos de Chanel para bailar el Slowmo y, por supuesto, cumplir la tradición de pasar por El Quinto Pino para seguir alguna de las coreografías de sus cubanos.

8. Un mediodía en el Casco Antiguo. La Feria de Día también está en la lista del buen feriante pacense. Hay que reservar un mediodía para comer en el Casco Antiguo. Una buena jornada para hacerlo es el día 24, San Juan, donde las calles están especialmente animadas con el desfiles de los tradicionales Gigantes y Cabezudos, esos que salen en el cartel de la Feria de San Juan este año y muchos no han reconocido. Es el momento de reencontrarse con estos personas que solo salen por San Juan y después aprovechar para reunirse con la familia y los amigos en alguno de los bares del centro histórico.

9. No se puede volver a casa, sin un churro en el estómago. Da igual que regreses del ferial a las diez, a las dos de la mañana o cuando empiece a cantar el gallo, el cuerpo tiene que reponerse de la adrenalina de los cacharritos, del disgusto por no haber conseguido el peluche de moda o de la sudada de los bailes en las casetas con un churro de los Hermanos Pernía. Tan tradicional es tomarse un vaso cariñera al inicio como salir de la feria con un churro en la mano.

10. Zapato cómodo y mascarilla. Este es un consejo de supervivencia para una feria que sigue con los conductores de autobuses en huelga. Si te toca volver andando, ahórrate hacerlo con los zapatos en la mano saliendo de casa con calzado cómodo; y si tienes la suerte de pillar un bus o un taxi de regreso, no olvides salir de casa con una mascarilla o te tocará regresar andando.