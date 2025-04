Cristales al lado del parque infantil en Badajoz

C. MORENO

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 1 de mayo 2022

Ten cuidado que hay cristales». La advertencia la hace Cristina Prado a un deportista que pasa corriendo por la Ronda Norte de San Roque. El aviso lo hace esta vecina, madre de dos hijos, mientras señala los escombros y vidrios que hay abandonados «desde hace semanas» en un solar de la calle Hermanos Vidarte con la calle Bilbao.

«Me dice mi marido que estoy obsesionada con estos cristales porque ha llamado para que se los lleven, pero es que por las tardes pasan cientos de niños del barrio por aquí y cualquiera se escapa y coge algo del suelo», se lamenta Cristina Prado. Esta residente en San Roque está preocupada porque el solar donde hay cristales y escombros está en frente del parque infantil de la calle Hermanos Vidarte, una de las zonas más populares entre los niños del barrio.

El estado de este solar también es una preocupación para los dueños de perros de San Roque, ya que hay cientos de cristales rotos. Por esa razón piden que se limpie lo antes posible y exigen que se mejore, en general, el mantenimiento de los terrenos vacíos que hay en Ronda Norte.

No es la primera vez que los vecinos de esta zona de San Roque exigen mantenimiento en los solares del barrio. Ronda Norte tuvo una gran expansión inmobiliaria hasta 2008 y la crisis del sector provocó que muchos terrenos se quedasen sin ocupar. Algunos están en buenas condiciones, pero la mayoría no están vallados y crece la maleza sin control.

«Lo peor es en verano, claro. Yo tengo uno delante en la calle Junco, da la ventana de la cocina y tenemos unos mosquitos enormes. En cuanto pega el calor sabemos los vecinos que vamos a tener bicherio», se lamenta Dolores Jiménez, otra vecina que añade que el mayor miedo, sin embargo, es que salgan ardiendo y dañen los coches aparcados o incluso los edificios.

Ya ocurrió. En 2017 el fuego procedente de un solar en Ronda Norte alcanzó la terraza de un ático. Comenzó a arder el toldo y las llamas se extendieron por el exterior de la vivienda. También ha habido daños en varios vehículos.

La normativa municipal obliga a los dueños de los solares que están en el casco urbano a tenerlos desbrozados, limpios y vallados. Los infractores pueden enfrentarse a una sanción.

La ordenanza municipal que se puso en marcha en 2014 incluyó sanciones de 250 hasta 1.500 euros a los propietarios que no desbrozasen sus parcelas. El Ayuntamiento denuncia siguiendo esta normativa desde 2017. De hecho, en 2020 el Consistorio pacense denunció al propietario de un terreno en la barriada de Llera con 1.200 euros por no tener su parcela limpia. El afectado recurrió la multa, pero un juzgado dio la razón a los responsables municipales.

«Empieza a hacer calor y no hay un solo solar desbrozado. Hay terrenos que ardieron el año pasado, ardieron el anterior y tienen todas las papeletas para quemarse este año ¿No tienen a nadie para limpiar esto?», pide Juan Ramón Martín, otro vecino de la Ronda Norte.

La limpieza de estos solares, si son privados, es responsabilidad de sus propietarios. El Ayuntamiento podría llevar a cabo la recogida de los escombros o cristales y luego pasar el coste a los dueños.

Sea como sea los vecinos consideran una prioridad la limpieza de la zona. «Hemos visto basuras de todo tipo. Bolsas porque alguno no quiso ir al contenedor e incluso hierros que una vez yo quité uno por miedo, pero estamos hablando de cristales al lado de un parque infantil. No creo que quieran que ocurra un accidente y nos llevemos las manos a la cabeza», pide Cristina Prado que, advierte: «seguiré llamando hasta que lo retiren».

La calle a medias

Los solares sin edificar no son la única consecuencia que la burbuja inmobiliaria dejó en la Ronda Norte. Uno de los edificios de viviendas de la calle Esteban Sánchez no se terminó. Los responsables han terminado y vendido dos terceras partes de la promoción, pero hay un portal sin terminar. Al no finalizar las casas tampoco se urbanizó el tramo de acera que hay delante de este edificio.

Eso supone que hay una acera de Esteban Sánchez que está a medias. En un tramo los vecinos pueden andar con normalidad, pero en otro van caminando sobre cemento con agujeros y con la vegetación creciendo en la zona peatonal. Esta situación se mantiene así desde hace 12 años y provoca problemas, especialmente a las personas con movilidad reducida o a las familias que pasean con carros de niños por esta zona, un acceso muy concurrido al parque comercial de la Ronda Norte y futura entrada a los nuevos juzgados de Badajoz que se están construyendo a solo unos metros de allí.