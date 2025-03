Conciertos en los tejados y en la orilla del río

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 30 de julio 2022, 08:47 Comenta Compartir

Hubo un tiempo en Badajoz que se creó una plataforma contra el aburrimiento que alegaba que en verano no había nada en la agenda de la ciudad. Años después aburrirse en julio en la capital pacense no es fácil. Esta semana ha habido fotografías de premio, cine de verano y muchos conciertos al aire libre.

Badajoz está disfrutando de la moda de llevar los conciertos al aire libre a todos los puntos de la ciudad. Así, estos días se han colado en un tejado y también en la orilla del Guadiana.

El primero en cantar al aire libre fue Huecco que puso en pie al público en la terraza del teatro López de Ayala. Iván Sevillano, más conocido como Huecco, repasó temas de sus 15 años en la música, hizo que los asistentes saltasen con su mítico 'Pa'mi guerrera' y también emocionó con uno de sus últimos single, 'Bajo tu piel'. El concierto fue organizado por la cadena SER dentro de su proyecto 'Básico SER'.

El recital estuvo lleno de sorpresas. Aunque cantaba en solitario con su colección de guitarras, hubo dos colaboraciones inesperadas. Huecco subió al escenario a su hija Itzel, de 15 años, para que le acompañase al piano en uno de sus temas. También actuó por sorpresa el violinista extremeño Cristian Ivars para tocar con el cantante placentino.

Huecco está realizando una gira llamada 'Acústico Salvaje', de la que formó parte este recital. En los próximos meses, según anunció el propio artista, tendrá un par de citas más en Extremadura antes de centrarse en su siguiente proyecto, un disco de duetos que coincidirá con su 15 aniversario en la música. El proyecto une «duetos extremos» como uno con Rozalén, otra canción con Efecto Pasillo, un tema con Ana Guerra y otro con Kutxi Romero (Marea).

También en la terraza de verano del López de Ayala tuvo lugar ayer una de las tradiciones veraniegas en Badajoz, el concierto de Los Míticos PlayBoys. Convirtieron el tejado del teatro en un guateque con música de los años 60 y 70 con canciones de Los Brincos, Leo Dan, Los Puntos o Raphael entre otros.

El jueves la música se trasladó el río. El embarcadero de la margen derecha fue el escenario de la primera edición del festival 'Made in Badajoz'. El público disfrutó de la brisa junto al Guadiana y de las canciones de Sergio Cepeda, Rack Roll and The Remayteds, Heiser, Solaris y Not Found.

También gusta el aire libre para ver una peli. El cine de verano se ha convertido en imprescindible en la ciudad. Este año las citas son los martes y los jueves en la residencia universitaria de la Fundación CB (Rucab) y esta misma entidad también financiará en agosto proyecciones en el parque de La Legión los sábados.

Fotos de premio

A pesar del calor, este final de julio está teñido de Semana Santa. Esto se debe a que el Ayuntamiento de Badajoz anunció esta semana los ganadores del concurso de fotografía en torno a esta fiesta. El vencedor ha sido Julio R. Moreno Pardo con 'Pro Nobis Passues Est'. El segundo puesto lo ocupa 'Nazareno', de José Luis Cantero Sánchez y el tercero 'Anima et Corpus', de Javier Trigo Sánchez.

Esta semana también se ha llevado un premio por su talento fotográfico el diputado extremeño Luis Alfonso Hernández Carrón. Además de político, este pacense es aficionado a fotografiar aviones, lo que se conoce como 'spotter' y una de sus imágenes ha ganado el premio a la mejor fotografía del Ejército del Aire 2022 en la categoría aeronáutica.

Hernández Carrón logró captar una espectacular imagen de un F18 sobrevolando la dehesa extremeña. Lo hizo durante unas jornadas para 'spotters' organizadas por la Base Aérea de Talavera la Real.

Y entre tanta actividad ha quedado tiempo para el reciclaje. El mercadillo de los martes acogió la actividad 'Paisajes verdes' con la ruleta del vidrio que enseña a los vecinos a reciclar.

