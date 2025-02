El mejor imitador de España es de Badajoz y tiene premio

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 8 de octubre 2022, 07:49 | Actualizado 11:32h. Comenta Compartir

De Boris Izaguirre, al rey emérito, Pedro Sánchez, Shakira o incluso José María Vergeles en unos segundos. En la voz del pacense Emilio Gata viven cien personas. Este comunicador extremeño acaba de ganar el certamen nacional Inimitables al mejor imitador de España.

El concurso estuvo apadrinado por el conocido imitador Carlos Latre y, ronda a ronda, el extremeño fue imponiéndose a todos los aspirantes. En la gran final se alzó con la victoria al imitar a 30 personajes en solo siete minutos y con mejores resultados que sus contrincantes. Debían hablar sobre un tema pasando de voz en voz y en muy poco tiempo.

Escuchar a este pacense de 34 años es un espectáculo. No solo imita a la perfección el tono y el timbre de las voces, sino que cambia su cara y expresión. Así es capaz de hacer que Rajoy hable de los lectores de HOY o que Pedro Sánchez comente qué le parece la Plaza Alta de Badajoz.

Su talento destacó desde pequeño. «De chiquitito veía Cruz y Raya y se me daba relativamente bien, pero bueno. Una vez que vas avanzando hay mucho trabajo detrás», recuerda. Con su hermano, al que también le gustaba, repetían los sketch de este conocido dúo cómico. Además solían recrear las películas de Disney haciendo las voces de los personajes. «Por ejemplo el Rey León: yo soy Simba, tu Scar, yo Mufasa, tu Zazú...».

Finalmente Carlos Gata decidió estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad de Extremadura y enseguida comprendió que sus imitaciones podían ser una ayuda. Comenzó en Onda Campus, la radio universitaria, y de ahí a colaborar en distintos programas radiofónicos. En Canal Extremadura, donde trabaja actualmente, ha usado sus imitaciones cuando hacía el concurso 'Por la cara'.

Cómo preparar un personaje

Al usar sus imitaciones de forma profesional tuvo que aprender a prepararse los personajes. Las voces no se salen de un día para otro. Pasa horas practicando. Lo primero que hace es ver vídeos de la persona que quiere imitar «y tratar de identificar la voz, si es más grave, más aguda, más nasal, o gutural e intentar asociarla con alguna voz que yo previamente haga y de la que pueda partir».

«Luego comienzo a trabajar esa voz, qué inflexiones tiene, qué musicalidad. Las eses que utiliza...», dice Gata y para poner un ejemplo pasa en dos segundos de imitar a Boris Izaguirre y a Mariano Rajoy. «Así desgranó al personaje».

Desde que comenzó a imitar este extremeño ha perdido la cuenta de las voces que ha aprendido a imitar, pero calcula que son un centenar, algunas ya no las usa, por ejemplo, porque el personaje ya haya fallecido.

Al principio solo repetía la voz, pero hizo un curso con Carlos Latre y fue trabajando en la expresión del rostro y del cuerpo, lo que hace que se convierta en el personaje aún más convincente. Sabe cómo pone la cabeza Tamara Falcó o como muestra las manos Pedro Sánchez.

También particularidades como las paradas o las repeticiones que hace José María Vergeles al hablar. Al consejero de Sanidad de Extremadura comenzó a imitarlo durante la pandemia porque Carlos Gata trabaja en los informativos de Canal Extremadura y las ruedas de prensa de este político eran constantes y muy largas.

Vergeles, sin embargo, no fue el primer extremeño cuya voz 'capturó'. «El primero que hice fue Antonio Fernández, consejero de Economía con el Partido Popular porque me dio clase de Contabilidad de Costes cuando estudiaba Administración de Empresas. Yo ya le imitaba en clase porque tiene una forma de hablar muy particular, así que luego comencé a hacerlo en la radio. Dijo que sabía que alguien le imitaba y que exageraba un poco, pero creo que nunca llegó a saber que yo había sido alumno suyo».

Por el momento no imita al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pero no lo descarta en el futuro. «Creo que desde Vergeles se puede llegar a imitar a Vara, creo que no hay tanta distancia. Vara tiene una voz más fuerte y grave, pero por ahora se me atraganta poder imitarlo».

Algunos de sus vídeos con personajes, y con temática de Extremadura, han tenido mucho éxito como una imitación de Vergeles felicitando la Navidad o un supuesto chat de Whassap con audios de políticos, entre ellos también el consejero de Sanidad extremeño o Fernando Simón. Además de reproducir las voces, los aficionados destacan que los montajes de Gata son muy divertidos.

Entre dos profesiones

Su pareja animó a Carlos a presentarse al concurso nacional de imitadores y no pensaba que fuese a ganar. «Al ver las rondas de selección me di cuenta de que había mucho nivel y gente con mucha experiencia porque yo me dedicó más al periodismo y la comunicación que al humor».

En cuanto al futuro, seguirá entre dos profesiones, el periodismo y la imitación. «Al ganar el concurso ahora voy a tener colaboración con una agencia que mueve eventos importantes y evidentemente lo aprovecharé, pero voy a seguir ejerciendo de periodista».

«A mi siempre me ha gustado la comunicación. De pequeño decía que quería narrar partidos de fútbol y hacer imitaciones y es verdad que he conseguido ambas cosas. Mi idea es seguir en comunicación y los fines de semana, si salen eventos, los haré», añade.

Y para los que se lo pregunten, sí, este pacense ha hecho bromas imitando las voces de otros. «A mi abuela, por ejemplo», dice mientras se ríe. Eso sí, no usó la voz de famosos, solo disimuló la suya para gastarle una broma.

