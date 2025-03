La cantera de lectores llena la Feria del Libro de Badajoz

Rocío Romero Badajoz Viernes, 17 de mayo 2024, 19:45 | Actualizado 22:01h. Comenta Compartir

Las librerías notan un incremento de lectores a partir de los 7 años y un repunte entre los 15 y los 18. Hay sagas como Amanda Black, La Puerta de los Tres Cerrojos, los libros de Joana Marcus y Los Juegos del Hambre que triunfan. «Este año hemos traído más novelas juveniles porque es lo que más se vende».

Así lo explicaba ayer Ramón González desde Colón, que tiene una caseta para este público. Sabe que los niños se paran en los expositores, que este jueves muchos pequeños fueron con Anna Kadabra bajo el brazo para que Pedro Mañas y David Sierra se los firmaran, y que algunas adolescentes esperaron horas el miércoles para charlar un rato con Inma Rubiales. La muestra estaba ayer por la mañana llena de adolescentes, dado que se celebró la final del concurso 'Está en los Libros'.

Manuel Ribera, profesor de Matemáticas de la Compañía de María, acompañaba ayer a una clase de chicos de 14 años. Dice que «los niños que leen, leen mucho. Hasta en los intercambios de clase». Otros, en cambio, no se motivan a perderse entre páginas.

Erán Díaz Fernández, de 14 años, no tiene miedo a los libros largos. El último, 'El temor del hombre sabios', tenía 1.200 paginas. «Cuando un libro me gusta, no tardo mucho en terminarlo». Ahora, en plenos exámenes, tiene que contenerse. Los meses sin evaluación cercana termina entre dos y tres. «Suelo buscar autores más que temáticas. Ahora mismo Patrick Rothfuss es mi favorito, que escribe de fantasía medieval en 'Las crónicas de los asesinos de reyes'. Su estilo atrapa, es una prosa muy bonita y no se hace largo una vez que te inmersas en la historia».

A Erán, sin embargo, nunca le ha seducido Harry Potter. Y eso que esa saga se repite en casi todas las casetas porque es la puerta de entrada a la literatura de muchos niños desde que J.K. Rowling publicó el primero hace 25 años.

Jesús Carrasco es hoy un escritor reconocido. Pero antes fue un niño que disfrutaba con la Literatura. El primer libro que recuerda es un cómic de Astérix y que le dio un primo suyo. Después, disfrutó con La aventura de la mano negra. «Fue la primera novelita donde me sentí dentro». Más tarde llegaron La isla del tesoro y muchos otros a los que tuvo acceso cuando abrió la biblioteca de su pueblo, Olivenza. «Los he vuelto a leer todos. Astérix lo releo cuando voy a casa de mis padres, que me regalaron la colección completa».

Hoy está al día de las novedades editoriales para adolescentes a través de sus hijas. Para fomentar la lectura en casa dice que él y su mujer «leen con ellas y delante de ellas. Y las niñas siempre tienen un libro cerca». Si les piden ir a una librería, la respuesta es afirmativa. «Mi hija mayor me descubre a mí libros muy interesantes». De cara al verano, Carrasco propone la serie 'El viaje de Parvana', de Deborah Ellis. Es la aventura de una niña en el Afganistán de los talibanes que tiene que disfrazarse de niño para salir adelante.

Si el oliventino Jesús Carrasco llegó ayer a la feria como autor consagrado, otros pacenses van abriéndose paso. El periodista Juan José Montes ha presentado su cuarto libro. 'El secreto de María' es un thriller que cuenta la aventura de un grupo de jóvenes que realizan un voluntariado en una cárcel y se ven envueltos en una red de tráfico de diamantes.

Montes también se aficionó a la lectura con los cómics cuando era niño y costaban 5 pesetas en el estanco de su calle. Después conoció toda la obra de Carlo Carretto y, más tarde, las de Larry Collins y Dominique Lapierre. Más que aconsejar un libro, a Montes le gusta hablar de los beneficios de abrirlo. «Leer de niños ayuda a estructurar la mente, adquirir vocabulario, y a ampliar la mente conociendo mundos nuevos». Su mensaje es que se lea, a cualquier edad y lo que uno quiera.

Ampliar El escritor Jesús Carrasco, en la feria del libro de Badajoz. Casimiro Moreno Jesús Carrasco presenta 'Elogio de las manos' El oliventino Jesús Carrasco presentó ayer «Elogio de las manos» en la Feria del Libro. El autor que se dio a conocer con 'Intemperie' está de gira con una historia que narra la llegada de una familia a una vivienda casi en ruinas en un pequeño pueblo del sur de España trasladados desde Edimburgo. En la tarde de ayer, decenas de pacenses llenaron la carpa para oír una conferencia en la que Carrasco habló de este trabajo y de su homenaje a la vida de los pueblos en las páginas de este libro editado por Seix Barral.

