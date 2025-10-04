Arranca un octubre lleno de jaleos

MIRIAM RUBIAS Sábado, 4 de octubre 2025, 08:54 Comenta Compartir

La ciudad vive sus últimos días de calor del año y pronto amanecerá vistiendo su manto de niebla característico. Por lo pronto, esta primera semana de octubre ha llegado a la capital pacense acompañada de buen tiempo, baile flamenco, conciertos, exposiciones y literatura. Hay muchos jaleos.

Y es que precisamente esta semana se ha celebrado la segunda edición de la gala de Baile Flamenco Jaleos Extremeños en el Teatro López de Ayala. Cinco artistas del panorama, tanto a nivel nacional como internacional, se dieron cita en Badajoz para luchar por el Gran Premio de 9.000 euros que se llevó la bailaora onubense María Canea. El concurso recordó al flamencólogo Paco Zambrano, recientemente fallecido y quien recibió a título póstumo el Trofeo Cero de este certamen, que fue recogido por su hija, Teresa Zambrano.

Además, ayer Blackbirds actuó en el López de Ayala con el espectáculo 'Sounds of Silence'. El grupo creado a principios de los años 2000 por José Luis Arroyo y José Luis Tristancho, une músicos de rock y música clásica en un innovador proyecto escénico. El repertorio incluyó clásicos como 'The Sound of Silence', 'Bridge Over Troubled Water', 'Scarborough Fair' y 'Mrs. Robinson'.

Siguiendo con la música, la Orquesta de Extremadura abrió su temporada de abono de la mano de su nuevo titular, Roberto Forés. Actuó en el Palacio de Congresos con la obertura 'Con brio', de Jörg Widmann, la sinfonía inacabada de Schubert y Brahms. Los pacenses tampoco quisieron perderse a Tontxu en acústico. El referente indiscutible de la canción de autor en España llegó al Hospital Provincial el pasado jueves. El cantautor bilbaíno compartió en su concierto un repertorio maduro, honesto y cargado de emoción.

El Hospital Provincial también acogió ayer la Feria de Asociaciones. El Consejo de la Juventud de Extremadura, que cumplió 40 años, realizó el evento con la finalidad de conocer y dar el reconocimiento a las diversas entidades de la región. Contó con 20 stands con información sobre la participación del movimiento asociativo en Extremadura, desde entidades de la región hasta asociaciones localizadas en zonas rurales.

Los cómics también son protagonistas esta semana con la XVI Salita del Cómic y la Ilustración de Extremadura. La programación comenzó ayer y terminará hoy en el Museo de la Ciudad Luis de Morales y el paseo de San Francisco de Badajoz. Incluye conferencias sobre el cómic histórico en la región o con enfoque feminista, junto a cuentacuentos para los más pequeños o un cómic gigante en vivo a cargo de una veintena de autores.

La Fundación CB acogió el miércoles la presentación 'Signo y Presencia' de Francisco Muñoz Soler. Un poemario que reúne la voz madura, crítica y humanista de este autor malagueño con más de veinte libros publicados.

Una jubilación especial

En el ámbito de los homenajes, se acaba de jubilar Julio Morales, director territorial de la Banca Comercial de Unicaja para Extremadura. Lo hace tras 45 años dedicados a la banca en los que ha estado en Caja Plasencia, Caja Extremadura, Liberbank y finalmente, Unicaja donde se ha jubilado.

Con motivo de esta despedida laboral compartió una comida con personas que conocen muy bien su trayectoria porque se trata de los otros responsables de las entidades presentes en la región. En la comida estuvieron Leopoldo López-Francos, director del Banco de España en Extremadura, Javier del Pueyo, de Banca Pueyo, Ángel Jaén, de Cajalmendralejo, Rocío Morales, de Caja Rural de Extremadura, Justiniano Cortes, del Banco Santander, Roberto Ledesma, de Ibercaja, César Corcho, de Caixabank y Manuel Parra, de BBVA. En la cita hubo un recuerdo especial, según recuerda el propio homenajeado, para José María Jardón, quien no pudo asistir y para la compañera de Julio Morales Marga Serna, directora de Unicaja.

«Siempre nos ha unido el respeto, la profesionalidad y la cordialidad en el trato. Esta despedida me ha recordado lo valioso que es crear lazos más allá de la competencia y lo enriquecedor que resulta compartir experiencias con quienes viven retos similares», afirmó Morales. «Me marcho con la satisfacción de una trayectoria plena y con gratitud hacia todos los que, de una forma u otra, habéis formado parte de este camino. Gracias a todos por vuestro cariño, nos seguimos viendo», concluyó.

Por otra parte, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y virólogo, José Antonio López Guerrero, natural de Esparragalejo, ha ingresado esta semana en la Real Academia Europea de Doctores en un acto solemne celebrado en la Real Academia de Medicina, en Madrid. Estuvo acompañado por su padrino de ingreso, el también académico Cecilio Venegas.

