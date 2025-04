Cómo iniciarse en el golf

El golf está de moda. Los éxitos de Jon Rahm han sumado aficionados –aunque solo sean espectadores– a este deporte que arrastra la vieja etiqueta de estar al alcance de pocos. No es así. Jugar al golf se ha hecho más accesible con la proliferación de campos públicos y municipales, y la entrada de las marcas 'blancas' de material -palos, ropa, zapatos...- a precios asequibles. Además se ha visto favorecido, principalmente desde la pandemia, por el creciente valor que damos a hacer ejercicio al aire libre, por los probados beneficios para la salud de caminar, además de ser un deporte apto para cualquier edad y condición física.

Instalaciones de iniciación y clases colectivas

El primer paso es buscar un club que imparta clases de iniciación -las páginas de cada federación territorial recoge esos datos- y en el que no haga falta ser socio. Para esta toma de contacto inicial no necesitamos un gran campo de 18 hoyos. Podemos optar por instalaciones con 9 hoyos, 'pitch and putt' –campo de hoyos cortos–, escuelas con tirabolas y zona de prácticas, e incluso centros de aprendizaje ubicados en pabellones, con área de pateo, simuladores para golpes..., que son cada vez más numerosos.

Las clases, mejor en grupo que individuales porque nos saldrá más económico y entretenido, suponen una factura de entre 180 o 280 euros por trimestre, una hora a la semana. «El golf es uno de los deportes más técnicos que existen y su aprendizaje requiere paciencia. Es difícil, pero eso es parte de su atractivo», señala el director técnico de la Federación Española de Golf, Ignacio Gervás. Por eso es importante iniciarse con un profesor. «Puede haber gente habilidosa que aprenda por su cuenta, pero se pone límites a progresar y alcanzar un nivel alto», precisa.

Cuanto más suba el palo, más fuerte será el golpe. La amplitud del movimiento y el tipo de palo se combinan para lanzar la bola a la distancia deseada. La vista fija en la bola hasta después del impacto. Uno de los errores más comunes del principiante es mirar hacia el destino de la bola demasiado pronto. Giro final de cadera sin mover el pie izquierdo. Todo el cuerpo interviene en el gesto. La cabeza gira para seguir la bola después de haberla golpeado. Una diferencia de milímetros en el gesto se convierte en metros de desviación.

El tiempo para saltar al campo

Para salir al campo es necesario superar un examen y obtener el hándicap, una prueba en la que se debe demostrar el conocimiento tanto de los golpes como del reglamento y las normas. Lo habitual es que el profesor que imparte las clases facilite los trámites para presentarte al examen cuando estés preparado. «Resulta más fácil para las personas que han hecho otros deportes, sobre todo los que han jugado al tenis o al hockey. Y del tiempo que dediquemos», añade Gervás.

Si partimos de cero, un curso, tres trimestres con una clase semanal grupal, nos permitiría aprender los golpes básicos y las normas para movernos por el campo. Es el cálculo que hace el profesor y exjugador profesional del PGA Álvaro Beamonte, que dirige la escuela de golf 'urbana' ABG, ubicada dentro de un Decathlon.

Licencia federativa y handicap

Jugar al golf en un campo exige, además de hándicap, tener licencia federativa: incluye un seguro que cubre la responsabilidad civil por los accidentes que se produzcan –un golpe con el palo o un bolazo pueden tener graves consecuencias–. En golf, el hándicap más alto es 36 en adultos -en niños, 48- y se baja a medida que jugamos torneos y obtenemos buenos resultados.

Esta clasificación sirve para que golfistas de diferentes niveles compitan en un mismo partido. Que un jugador tenga hándicap 24 quiere decir que, si el par de un campo está en 70 golpes, dispondrá de 24 más para completarlo. «Es uno de los pocos deportes en los que puede competir el abuelo con el nieto», apunta Gervás.

Material y precios

«Se le colocó la etiqueta de 'elitista' pero ese argumento ya solo se usa por desconocimiento», precisa Gervás. Hay campos municipales, públicos e incluso privados con precios asequibles. «La principal limitación del golf es temporal, porque requiere mucho tiempo», resalta el director técnico de la federación. Un recorrido de 18 hoyos nos llevará más de 4 horas, aunque también es habitual hacer 9 hoyos. Por ese motivo, es el deporte con mayor número de licencias entre jubilados.

Los palos Cada jugador puede llevar hasta 14 palos diferentes. Cada uno de ellos tiene un alcance específico según el ángulo de la cara del palo (loft). Varilla Loft Cara 90º Suelo Madera Actualmente también de otros materiales. Para los golpes más largos. Uno de ellos (driver) es específico para la salida del tee Hierro Golpes intermedios. Uno específico (sand wedge) para salir del búnker Putter Para desplazar la bola rodando por el green El grip Guante en la mano izquierda El Grip Vardon (superponiendo índice izquierdo y meñique derecho) es la forma más común de sujetar el palo

Está permitido llevar hasta 14 palos en la bolsa de golf pero, para empezar, es suficiente con medio juego. Y hay una gran variedad de precios y ofertas en grandes superficies, en tiendas especializadas o de segunda mano. «Medio juego de palos para iniciación puede costar 180 euros y servir para tres años. Hay deportes mucho más caros», valora el profesor. Unos zapatos de marca blanca –importante que sean impermeables– cuestan entre 60 y 90 euros.

El 'green fee', la tarifa que pagamos por salir al campo, es el gasto principal: el abono de un club público supone una inversión de 500 a 1.000 euros al año, y cada salida puede rondar entre los 6 y los 10 euros. Si no eres socio, en un campo público pagarás entre 18 y 35 euros –depende de si es de 9 o 18 hoyos– por una partida. En uno privado, el 'green fee' para el no socio ya se dispara a 50, 60, 70, 100 euros... o más. En todo caso, hay que tener en cuenta que vamos a pasar cuatro o cinco horas en el campo.

Ampliar Campo Abra de Pas, en el municipio cántabro de Mogro

Un ejemplo de proyecto que ha permitido popularizar el golf; Cantur, la sociedad de promoción turística cántabra, que ha consolidado una red de campos de golf a precios asequibles, con salidas a 20 euros, y abiertos a cualquier jugador. Se ha convertido en uno de los ganchos de la comunidad.

Capa interna Núcleo Capa exterior Uretano Termoplástico resistente, como el Surlyn. Puede ser de varios materiales. Suele ser de un elastómero comprimido. Su diámetro depende de la velocidad del swing del jugador ¿Por qué vuela tanto? Vuelo de una bola lisa Bola con hoyuelos Bola lisa Una bola lisa, con el mismo impacto, llegaría a la mitad de distancia. La clave está en los hoyuelos, que ordenan el flujo de aire que la bola deja tras de sí Sustentación Dirección del vuelo Drag Sentido de giro Peso

Beneficios para la salud

En una partida de 18 hoyos se suelen caminar entre 7 y 9 kilómetros por un terreno desigual. Son unas 4 o 5 horas andando, con un gasto energético cercano a las mil calorías, lo que le convierte en un ejercicio que facilita el control del peso. Además, la ejecución del swing tonifica los músculos de los brazos, espalda, tórax y abdomen, al mismo tiempo que incrementan la flexibilidad.

Ampliar

Una investigación de la Universidad de Edimburgo demostró que practicar de forma habitual golf puede alargar la esperanza de vida hasta en cinco años. Además, permite ser practicado con una baja intensidad física y adaptada a todo tipo de edades. A esto hay que añadir que el índice de lesiones es muy bajo.

Este deporte, además, favorece la salud mental. La concentración que exige la ejecución de cada golpe obliga a que toda la atención esté puesta en la tarea de impactar a la bola de forma eficaz, señalan los expertos. Evade de los problemas. Y otra ventaja: es un deporte que se juega acompañado, permite socializar.

Más federados

El golf español concluyó el año 2022 con 293.560 federados, 291.973 de ellos amateurs y 1.587 profesionales. Esta cifra supone un incremento absoluto de 8.606 licencias durante el pasado ejercicio, que en términos porcentuales es un 3% más que el año anterior. Este aumento de licencias de golf constituye el cuarto año de crecimiento consecutivo.

Diccionario de golf

Eagle: Resultado que se obtiene al jugar un hoyo en dos golpes menos de su par. Por ejemplo cuando un hoyo que es un 'par 5' lo hacemos en 3 golpes.

Birdie: Resultado que se obtiene al jugar un hoyo en un golpe menos de su par. Por ejemplo cuando un hoyo 'par 4' lo jugamos en 3 golpes, o un hoyo 'par 5' lo completamos en 4 golpes.

Bogey: Un golpe más del par del hoyo. Por ejemplo, un hoyo 'par 3' lo hacemos en 4 golpes.

Doble bogey: Dos golpes más del par del hoyo.

Chip: Golpe corto y bajo de acercamiento al hoyo desde fuera de green, en el que la bola efectúa su recorrido principalmente rodando.

Approach: Golpe de aproximación al green. Puede efectuarse desde diferentes distancias y con diferentes palos. Un approach puede ser por alto, si es necesario sortear un obstáculo entre la bola y la bandera, pero también puede ser por bajo, en el caso de que sea preferible que la bola ruede una gran parte de su recorrido.

Backspin: Efecto de retroceso que se imprime a la bola al golpearla. Cuando impacta en el green, regresa en sentido opuesto a la trayectoria del golpe.

Draw: Es un golpe de golf en el cual la bola mantiene un vuelo recto y que al bajar adquiere un suave efecto hacia la izquierda.

Corbata: Cuando al patear, la bola toca el borde del hoyo y lo rodea sin entrar en él.

Chuleta: Trozo de hierba que arranca el palo al golpear la bola y que debe ser repuesto en su lugar.

Dropar: Procedimiento que permite al jugador mover la bola cuando ha quedado en mala situación o en un lugar en donde el juego no está permitido. Según los casos, puede ser con un golpe de penalización o sin él.

Calle: Área del hoyo entre el tee de salida y el green, en el que la hierba está segada corta y de manera uniforme, por donde jugaremos el hoyo con mayor comodidad. En la calle nos podemos encontrar áreas de penalización, bunkers y otros elementos.

Ante green: Zona que rodea el green, aproximadamente de 1 metro de anchura, cuya hierba es más alta que la del green, pero más corta que la de la calle.

Green: Área especialmente preparada donde está situada la bandera que indica la posición del hoyo. En esta área la hierba está segada más corta y suele haber suaves pendientes llamadas caídas para dificultar el juego.

Bunker: Los bunkers son trampas de arena y se suelen ubicar en los alrededores del green y en zonas de la calle donde caen las bolas de golf desde las áreas de salida.

