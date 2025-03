¿Tú también duermes mal? Probamos varias técnicas para conciliar el sueño y este es el resultado

MI EXPERIENCIA: Lo había escuchado tantas veces, que ya le tenía fe al vaso de leche. No lo hago a diario porque no me gusta mucho la leche, pero cuando me enfrento a una de esas noche en las que 'necesito' dormirme pronto porque tengo algo importante al día siguiente, me lo tomo. Y será sugestión, pero pensaba que funcionaba. Sí tengo, sin embargo, la costumbre de comer un plátano a modo de 'recena', quince minutos antes de dormir. No por el triptófano, que no sabía que tenía, sino para no sentir hambre durante la noche, que eso sí que no me deja dormir.